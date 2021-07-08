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08.07.2021 03:58
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности купания в фонтанах

Фонтаны - это элементы благоустройства города, они предназначены для увлажнения воздуха, но не для купания. На сайте Роспотребнадзора рассказывается, почему купаться в фонтане вредно для здоровья.

По данным специалистов, вода в городских фонтанах обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается, как в бассейнах. Кроме тог

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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о, высокие температуры воздуха способствуют размножению микроорганизмов.

Купание в фонтанах грозит острой кишечной и респираторной инфекцией, конъюктивитами. Главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит, отмечают в ведомстве, отмечая, что не исключены и простуды.

В Роспотребнадзоре также предупредили, что можно травмироваться при падении или получить электротравму, так как к некоторым фонтанам подведены различные коммуникации.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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