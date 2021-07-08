Новости

Петра Мамонова начали выводить из комы 10:47
В Челябинске завели уголовное дело на водителя электросамоката 10:44
Штраф в 1 млн рублей грозит организаторам экскурсии на теплоходе "Елизавета" в Москве за нарушение масочного режима 10:42
Доллар впервые с 4 мая превысил 75 рублей 10:35
Названы самые невостребованные вакансии в России 10:32
СМИ: Татьяна Догилева госпитализирована с поражением лёгких 10:23
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19 10:16
На Урале завели дело на мужчину, отстегавшего ремнем шумных девушек 10:08
В Тюмени врачи восстановили мужчине сгнившее до костей лицо 10:06
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское" 10:00
Стало известно, какие бизнес-проекты привлекают иностранных инвесторов 09:58
В России разработают порядок оказания помощи бездомным 09:45
Эксперт заявил об угрозе появления "суперштамма" COVID-19 09:44
В Гаити разгорелась борьба за власть после убийства президента 09:44
В сенате США потребовали больше денег для "сдерживания врагов" 09:44
Стали известны подробности убийства президента Гаити 09:33
Аналитики рассказали, кто чаще всего пользуется безналичными платежами 09:27
В ФМБА назвали регион-лидер по числу почетных доноров 09:23
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства" 09:22
Запущен эксперимент по использованию биометрии на экзаменах в вузах 09:12
Какие сюрпризы ожидают участников фестиваля на родине Лукашенко 08:47
Названы самые высокооплачиваемые профессии для молодежи 08:03
ABC: Супругу убитого президента Гаити доставили в больницу Флориды 07:53
Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ 07:29
Лавров назвал вывод войск США из Афганистана признанием провала миссии 07:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 09:45
Рубрика: Общество

В России разработают порядок оказания помощи бездомным

Текст: Елена Манукиян

До 30 октября в России разработают методические рекомендации по оказанию помощи бездомным. С таким поручением к министерствам и ведомствам обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Фото: iStock
Московские бездомные заселяют хостелы

Так, Минздраву, Минтруду и ФФОМС необходимо проработать вопрос о доступности бездомным медицинской помощи, в том числе тем, которые не пребывают в социальных стационарах.

Минфину и МВД необходимо продумать порядок выдачи паспортов бездомным взамен утраченных или пришедших в негодность, получить документ бездомные часто не могут из-за того, что не в состоянии оплатить госпошлину.

Минстрою и Минфину Голикова дала задание рассмотреть возможность предоставления бездомным жилья в соцнайм.

"Проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", - говорится в документе.

Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
В РФПИ прокомментировали новые данные минздрава Аргентины по "Спутнику V"
Убийцами президента Гаити были иностранные наемники
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"