В России разработают порядок оказания помощи бездомным

До 30 октября в России разработают методические рекомендации по оказанию помощи бездомным. С таким поручением к министерствам и ведомствам обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Так, Минздраву, Минтруду и ФФОМС необходимо проработать вопрос о доступности бездомным медицинской помощи, в том числе тем, которые не пребывают в социальных стационарах.

Минфину и МВД необходимо продумать порядок выдачи паспортов бездомным взамен утраченных или пришедших в негодность, получить документ бездомные часто не могут из-за того, что не в состоянии оплатить госпошлину.

Минстрою и Минфину Голикова дала задание рассмотреть возможность предоставления бездомным жилья в соцнайм.

"Проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", - говорится в документе.

Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября.