В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства". Соответствующее поручение вице-премьер Татьяна Голикова дала Минтруду и МВД, сообщает РИА Новости.

Оба ведомства должны разработать меры, направленные на профилактику бездомности в России.

Кроме того, Минтруд и МВД должны определить критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра бездомных.

В свою очередь Минстрой и Минфин должны проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 20 сентября.