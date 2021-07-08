В Россию пришел мощный недорогой смартфон Xiaomi. Цена

Компания Xiaomi официально объявила о старте продаж на российском рынке "рестайлингового" смартфона Redmi Note 8 в специальной версии 2021 года.

Аппарат оснащен процессором MediaTek Helio G85, квадрокамерой на 48 Мп (основной, сверхширокоугольный, макро и портретный модули), дисплеем с диагональю 6,3 дюйма и разрешением FullHD+ и 4 Гб оперативной памяти.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка через USB-C на мощности 18 Вт, предусмотрены разъем для наушников и FM-радио, а сканер отпечатка пальца встроен в заднюю панель. Работает Redmi Note 8 2021 под управлением MIUI 12 на базе Android 11.

Стоимость смартфона в России составит 15990 рублей за версию 4/64 Гб и 17990 - за 4/128 Гб.