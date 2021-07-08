В сенате США потребовали больше денег для "сдерживания врагов"

Несмотря на решение администрации Байдена увеличить бюджет Пентагона на 1,6 процента в следующем финансовом году, в сенате конгресса США ищут предлоги, чтобы еще большое раздуть пузырь военных трат - как известно, и без того самый большой в мире. В частности, бывший губернатор штата Флорида, сенатор-республиканец Рик Скотт представил резолюцию, в которой призывает Белый дом обеспечить армию дополнительными ресурсами для "сдерживания врагов". Содержание резолюции приводит RT.

"Сенат призывает администрацию Байдена сотрудничать с конгрессом, чтобы обеспечить Вооруженные силы США всеми необходимыми ресурсами для создания и поддержания подавляющей военной мощи, которую США ожидают и заслуживают", - провозглашает документ. Картина угроз, которую описывает господин Скотт, типичная для американского истеблишмента. В качестве таковых он называет Россию, Китай, Иран, а также Кубу и Венесуэлу, которые якобы "помогают террористам". Хотя администрация президента уже запросила 715 миллиардов долларов на нужды Пентагона в 2022 финансовом году, само оборонное ведомство хотело получить на 7 миллиардов больше. Нынешняя цифра не кажется господину Скотту "достаточной для восстановления боеготовности Соединенных Штатов".