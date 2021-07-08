Новости

Петра Мамонова начали выводить из комы 10:47
В Челябинске завели уголовное дело на водителя электросамоката 10:44
Штраф в 1 млн рублей грозит организаторам экскурсии на теплоходе "Елизавета" в Москве за нарушение масочного режима 10:42
Доллар впервые с 4 мая превысил 75 рублей 10:35
Названы самые невостребованные вакансии в России 10:32
СМИ: Татьяна Догилева госпитализирована с поражением лёгких 10:23
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19 10:16
На Урале завели дело на мужчину, отстегавшего ремнем шумных девушек 10:08
В Тюмени врачи восстановили мужчине сгнившее до костей лицо 10:06
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское" 10:00
Стало известно, какие бизнес-проекты привлекают иностранных инвесторов 09:58
В России разработают порядок оказания помощи бездомным 09:45
Эксперт заявил об угрозе появления "суперштамма" COVID-19 09:44
В Гаити разгорелась борьба за власть после убийства президента 09:44
В сенате США потребовали больше денег для "сдерживания врагов" 09:44
Стали известны подробности убийства президента Гаити 09:33
Аналитики рассказали, кто чаще всего пользуется безналичными платежами 09:27
В ФМБА назвали регион-лидер по числу почетных доноров 09:23
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства" 09:22
Запущен эксперимент по использованию биометрии на экзаменах в вузах 09:12
Какие сюрпризы ожидают участников фестиваля на родине Лукашенко 08:47
Названы самые высокооплачиваемые профессии для молодежи 08:03
ABC: Супругу убитого президента Гаити доставили в больницу Флориды 07:53
Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ 07:29
Лавров назвал вывод войск США из Афганистана признанием провала миссии 07:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 09:44
Рубрика: В мире

В сенате США потребовали больше денег для "сдерживания врагов"

Текст: Марина Алешина

Несмотря на решение администрации Байдена увеличить бюджет Пентагона на 1,6 процента в следующем финансовом году, в сенате конгресса США ищут предлоги, чтобы еще большое раздуть пузырь военных трат - как известно, и без того самый большой в мире. В частности, бывший губернатор штата Флорида, сенатор-республиканец Рик Скотт представил резолюцию, в которой призывает Белый дом обеспечить армию дополнительными ресурсами для "сдерживания врагов". Содержание резолюции приводит RT.

Пентагон опроверг информацию об обстреле американской базы в Сирии

"Сенат призывает администрацию Байдена сотрудничать с конгрессом, чтобы обеспечить Вооруженные силы США всеми необходимыми ресурсами для создания и поддержания подавляющей военной мощи, которую США ожидают и заслуживают", - провозглашает документ. Картина угроз, которую описывает господин Скотт, типичная для американского истеблишмента. В качестве таковых он называет Россию, Китай, Иран, а также Кубу и Венесуэлу, которые якобы "помогают террористам". Хотя администрация президента уже запросила 715 миллиардов долларов на нужды Пентагона в 2022 финансовом году, само оборонное ведомство хотело получить на 7 миллиардов больше. Нынешняя цифра не кажется господину Скотту "достаточной для восстановления боеготовности Соединенных Штатов".

В мире США Россия и США

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
В РФПИ прокомментировали новые данные минздрава Аргентины по "Спутнику V"
Убийцами президента Гаити были иностранные наемники
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске