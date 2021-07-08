В США суд временно отозвал лицензию экс-адвоката Трампа

Суд столичного округа Колумбия приостановил действие лицензии на ведение адвокатской деятельности Рудольфа Джулиани - бывшего юриста экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на решение суда.

Лицензия будет отозвана до получения результатов дисциплинарного разбирательства, которое начал суд в Нью-Йорке. Основанием для него стали утверждения Джулиани о фальсификации результатов президентских выборов в США, состоявшихся в ноябре прошлого года, пишет ТАСС. Суд Нью-Йорка счел, что высказывания адвоката Трампа угрожали интересам американского общества.

После выборов президента, победу на которых одержал демократ Джо Байден, Джулиани обвинил его и Демократическую партию в подтасовках. Адвокат также критиковал американскую прессу за необъективное отношение к действующему президенту. Сам Трамп и другие республиканцы также заявляли о нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.

Напомним, в июле Трамп раскритиковал избирательную систему США и выразил мнение, что ее необходимо привести в порядок. "В противном случае мы упустим нашу страну, скоро это будет банановая республика, страна третьего мира", - указал бывший американский лидер.