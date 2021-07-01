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Рубрика: В мире

Трамп заявил об угрозе превращения США в "банановую республику"

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующую в стране избирательную систему. Об этом он заявил на встрече с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и законодателями от этого штата.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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По словам Трампа, на последних президентских выборах он добился лучших результатов, чем четырьмя годами ранее, но итоги подсчета голосов оказались немного в пользу демократов, пишет ТАСС.

Бывший американский лидер убежден, что необходимо привести избирательную систему США в порядок. "В противном случае мы упустим нашу страну, скоро это будет банановая республика, страна третьего мира", - указал Трамп. Он подчеркнул, что США больны во многих смыслах, в том числе в плане ситуации на границе.

Ранее Трамп сравнил выборы в США с голосованием на Украине, назвав их "преступлением века". По словам политика, произошедшее третьего ноября и в последующие дни - это то, что американский госдеп когда-то критиковал в других странах: фальсификация результатов дистанционного голосования.

Напомним, Трамп и другие республиканцы после состоявшихся третьего ноября 2020 году выборов заявляли о нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако иски были отклонены, победил демократ Джо Байден.

В мире США Дональд Трамп

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