В Токио с 12 июля начнет действовать режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято правительством Японии после анализа эпидемиологической ситуации в столице.

"В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений (коронавирусом - прим.ред.), распространяется штамм "Дельта". Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа", - заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

На время действия режима ЧС вновь ограничат продажу алкоголя в ресторанах и барах. Под запретом будет и караоке. Власти также попросили жителей отказаться от поездок в другие регионы страны, сообщает телеканал NHK.

Еще в четырех префектурах - Осаке, Сайтаме, Тибе и Канагаве - усилят уже действующие меры, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, всего за сутки в Токио выявили 920 инфицированных SARS-CoV-2.