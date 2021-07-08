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08.07.2021 19:39
Рубрика: В мире

Не та ориентация

В Венгрии вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
В четверг в Венгрии вступил в силу закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и трансгендерности среди несовершеннолетних. Утвержденный еще в июне большинством депутатов венгерского парламента документ ставит целью оградить детей от материалов соответствующей направленности. Кроме того, продвигающим ЛГБТ-повестку неправительственным организациям впредь будет закрыт доступ к внедрению в школьные программы своих материалов. Будапешт, вступивший в Евросоюз в 2004 году, конечно был готов к негативной реакции на этот законопроект со стороны влиятельных европейских партнеров, но не предполагал, насколько далеко могут зайти в своем негодовании евробюрократы.
Закон запрещает ЛГБТ-активистам рассказывать о "нетрадиционных" ценностях в школах. Фото: Reuters Закон запрещает ЛГБТ-активистам рассказывать о "нетрадиционных" ценностях в школах. Фото: Reuters
Закон запрещает ЛГБТ-активистам рассказывать о "нетрадиционных" ценностях в школах. Фото: Reuters

Звучащие с различных трибун ЕС проклятия в адрес венгерского закона были совсем не похожи на добрососедский диалог союзников на острую тему. Скорее, они напоминали истерику накануне неизбежной войны. От словесных угроз еврочиновники перешли к прямому политическому и экономическому давлению. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принятый венграми "отвратительный закон" противоречит основным принципам Евросоюза и его следует либо незамедлительно отменить, либо скорректировать. Она обещала, что если венгерские власти не отступят, то возглавляемый ею орган использует все доступные ему средства, чтобы образумить не желающий подчиняться евродиктату Будапешт.

В Тбилиси не состоялся марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества

Глава венгерского правительства Виктор Орбан охарактеризовал такую позицию Евросоюза весьма лаконично, назвав ее колониалистской. "Они хотят диктовать, какие законы должны действовать в другой стране, они хотят указывать нам, как жить и как себя вести", - заявил премьер еще в начале июля. В ходе слушаний в Европарламенте на этой неделе депутат от Венгрии Энико Гьёри отметила, что европейские чиновники "совершают насильственные действия над законом ЕС", поскольку ставят под угрозу вопрос национальной компетенции. "Привыкайте к тому, что Европа не только ваша. Мы не хотим рассказывать вам, как жить и как растить детей. Но вы тоже не можете указывать нам на это", - заявила она.

Мастера по санкционной политике из Европарламента также не скупились на критику и призвали ограничить финансирование Венгрии из бюджета ЕС, а также подать на страну иск в Европейский суд. Евродепутаты выкатили на голосование целую резолюцию, где припомнили венграм буквально все. Здесь и "нарушающая ценности ЕС" поправка в конституцию страны, где уточняются понятия о том, что мать - женщина, а отец - мужчина. И закон, запрещающий усыновлять без специального разрешения детей лицам, не состоящим в официальном браке. Даже вспомнили решение венгерского органа по защите прав потребителей, обязавшего издателей маркировать соответствующим образом печатную продукцию, содержащую информацию о секс-меньшинствах.

Парламентарии ЕС наконец заявили, что Еврокомиссия и Совет Европы должны провести жесткое расследование в отношении Венгрии. И чтобы привить Будапешту любовь к евроценностям, следует незамедлительно лишить страну доступа к финансовой помощи на восстановление экономики от последствий пандемии COVID-19. Ранее на эти цели венграм обещали выделить чуть больше 7 миллиардов евро до 2027 года, а первый аванс в размере 13 процентов от этой суммы должен был поступить уже этой осенью. Хоть последнее слово в этом вопросе и остается за министрами финансов ЕС, можно быть уверенными, что армия евробюрократов сделает все, чтобы наказать Будапешт. Причем санкционный каток либеральных еврочиновников может докатиться не только до Будапешта, но и до Варшавы, также исповедующей традиционные христианские ценности. Тем более что польское руководство вовсе вознамерилось признать главенство собственной конституции над европейским законодательством. Однако новые правила игры в Евросоюзе сегодня таковы: чтобы получить ассигнования из совместного бюджета, страны ЕС должны соблюдать принцип верховенства права. Если этого не происходит, Еврокомиссия вправе эти выплаты приостановить до исправления ситуации. Именно за это и проголосовало в четверг большинство евродепутатов, призвав к скорейшему задействованию механизма сокращения финансирования в отношении Варшавы и Будапешта.

В следующем году в Венгрии должны состояться общенациональные выборы, "правильный" исход которых будоражит умы во многих европейских кабинетах. Ведь не зря заместитель главы Еврокомиссии и чешский политик Вера Йоурова недавно заявила, что она крайне обеспокоена результатами голосования, поскольку, на ее взгляд, в Венгрии сейчас неправильная, "больная демократия" и ситуация требует исправления.

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