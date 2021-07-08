Верховный суд разъяснил, как наказывать за оскорбления в соцсетях

Верховный суд России прояснил: наказание за оскорбление на открытой страничке в соцсети должно быть строже, чем за ругань в частной переписке. Проще говоря, отправив ругательно-голосовое сообщение в мессенджере на личный номер, вы заплатите меньше, чем за тот же самый файл в групповом чате.

Если оставить оскорбление в открытом доступе в Сети, наказание будет строже, чем за ругань в личной переписке. Фото: iStock

Детальные разъяснения по поводу оскорблений президиум Верховного суда России включил в свой свежий обзор судебной практики. Мы должны помнить две вещи. Первое: что бы ни случилось, мы должны держать себя в руках и подбирать цивилизованные слова. Второе: если нас оскорбляют, привлечь к ответственности очень просто. Не надо ругаться в ответ, и тем более не надо бросаться на обидчика с кулаками. Достаточно зафиксировать факт и написать заявление, куда следует. Поверьте: обидчик заплатит сполна.

"Так, О., используя принадлежащий ей мобильный телефон, записала голосовое сообщение и с назначенного ей оператором сотовой связи абонентского номера отправила его посредством мессенджера Ш., - рассказывается в обзоре Верховного суда России. - В данном сообщении О. с использованием ненормативной лексики высказала недовольство организацией Ш. фотосессии воспитанников детского сада, чем оскорбила последнюю".

История умалчивает, что было не так с фотосессией. Но за то, что гражданка О. выбрала неправильные слова для выражения своей мысли, ей пришлось заплатить штраф. Правда, наказание ей смягчили за то, что оскорбления прозвучали в частном порядке: то есть в личной переписке, а не у всех на глазах.

Здесь есть важный правовой нюанс, который и разъяснил Верховный суд. КоАП разделяет оскорбления тет-а-тет и публичные. За первые - наказание для граждан от 3 до 5 тысяч рублей. За вторые - в том числе оскорбления в интернете - от 5 до 10 тысяч рублей. Как пояснил президиум Верховного суда России в своем обзоре судебной практики, оскорбления, совершенные путем направления СМС-сообщений либо личных сообщений, в том числе голосовых, в мессенджерах или социальных сетях, подлежат квалификации по первому пункту, то есть как частные.

Жаловаться на оскорбления надо в прокуратуру. Рассматривает дело - мировой суд

"Верховный суд рассмотрел практику "новомодных" публичных и частных оскорблений в мессенджерах, соцсетях и в интернете, оскорбление одним человеком сразу нескольких, а также вопрос о малозначительных оскорблениях. При этом под оскорбление можно подвести не только матерщину и сравнение с животными, но и иные "обидности", - говорит член Ассоциации юристов России Артем Коростелев. - Все зависит от убедительности аргументов заявителя. Дополнительным доводом будет, например, заключение лингвистической экспертизы".

Например, как рассказал Верховный суд, некая М. "на сайте родильного дома разместила комментарий, в котором оскорбительно высказывалась о враче А., сообщив пользователям сети о некачественно оказанных ей данным врачом медицинских услугах с использованием выражений, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности и унижающих честь и достоинство потерпевшей".

За это женщину наказали по второму - более строгому - пункту. Ведь оскорбления были публичными. Человек имеет право выразить свое недовольство чьей-то работой, для того и существуют сервисы отзывов. Однако, отзываясь о ком-то, нельзя переходить границы. Одно дело "врач недостаточно квалифицирован, я недовольна", и совсем другое "врач полный... (нецензурно)". Грань между мнением и оскорблением при составлении отзыва проста: надо говорить то, что знаешь, а не то, что думаешь.

"Постановления о возбуждении дела об административной ответственности за оскорбление составляются прокурорами городов и районов, так что жаловаться надо в прокуратуру", - поясняет Артем Коростелев. Рассматривает дело об оскорблении мировой суд. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году суды наказали более 13,5 тысячи граждан за оскорбления. Для того чтобы зафиксировать оскорбления в Сети, необходимо обратиться к нотариусу.

Например, как рассказали в Верховном суде, некая гражданка Г. "разместила в социальной сети доступную для просмотра неограниченным кругом лиц видеозапись, обращенную к А. и сопровождающуюся высказыванием в неприличной форме, унижающим честь и достоинство последней". Итог обращения - штраф.

Появляются и серийные оскорбители. В пресс-службе судов Вологодской области "РГ" рассказали историю 65-летнего Виктора П. Как-то вечером пенсионер высказал в адрес соседки слова в неприличной форме, оскорбляющие ее честь и достоинство. Мировой судья признал П. виновным. А за несколько месяцев до того пенсионер уже был оштрафован на тысячу рублей за оскорбление сына соседки. Так что система наказания за оскорбления - отработана.