Новости

Песков заявил об эффективности российских вакцин к новым штаммам коронавируса 13:55
В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом 13:49
Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу 13:38
Песков: Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России 13:37
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования 13:34
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени 13:34
В России итоги переписи населения огласят в два этапа 13:31
Школьники будут изучать финансовую грамотность с 1 по 9 класс 13:30
На Урале 80-летняя женщина сбила ребенка на пешеходном переходе 13:25
Вышел трейлер фильма о погибших игроках ХК "Локомотив" 13:23
Виктория Галковская назначена заместителем главы Роспатента 13:12
В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода 13:11
Средняя цена студии в Новой Москве впервые превысила 6 млн рублей 13:10
Кабмин направит 1 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков на востоке РФ 13:02
Россияне стали чаще брать микрозаймы через интернет 13:01
Кабмин предложил разрешить фермерам торговлю продукцией на их участках 12:49
Правительство выделит шесть млрд рублей на развитие сельских территорий 12:43
Киностудия Горького приступила к съемкам сериала "Советский дизайн" 12:42
В Киргизии при покорении пика Ленина умер польский альпинист 12:40
Собянин: Ежедневно в Москве прививается около 100 тысяч человек 12:39
Новгородцы увидят героев Достоевского в рисунках автора 12:38
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам 12:33
Фото: Вера Алентова пришла на прощание с Владимиром Меньшовым 12:31
Названы основные опасения россиян при устройстве на работу 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 13:38
Рубрика: В мире

Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу

Текст: Нива Миракян (Рим)

Несмотря на то, что по всей Италии эпидемия идет на спад, власти Флоренции внедряют новые ограничения.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Посол Италии рассказал, когда границы республики откроются для россиян

Во избежание скопления людей в условиях пандемии COVID-19, мэр "города искусств" Дарио Нарделла издал распоряжение о запрете прогулок по историческому центру города и прилегающим к нему районам в вечернее и ночное время суток.

Нахождение в центральных районах Флоренции, включая популярные у туристов Санто-Спирито, площадь Санта-Кроче, площадь у палаццо Строцци, допустимо, только если люди находятся там в кафе, барах и ресторанах.

Прогуливаться в этих районах можно лишь с 06:00 до 21:00. Вводится также запрет на потребление еды и напитков ступенях храмов и средневековых палаццо.

За нарушение вышеуказанных постановлений, которые будут действовать до конца пандемии, придется заплатить штраф в размере от 400 до 1 тысячи евро.

Озаботился внешним убранством города и директор галереи Уффици Эйке Шмидт, предложивший способ защитить художественного наследие Флоренции. Шмидт настаивает на введении специального налога для баров и закусочных, продающих уличную еду, чтобы покрыть расходы на уборку города после туристов.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске