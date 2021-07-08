Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу

Несмотря на то, что по всей Италии эпидемия идет на спад, власти Флоренции внедряют новые ограничения.

Во избежание скопления людей в условиях пандемии COVID-19, мэр "города искусств" Дарио Нарделла издал распоряжение о запрете прогулок по историческому центру города и прилегающим к нему районам в вечернее и ночное время суток.

Нахождение в центральных районах Флоренции, включая популярные у туристов Санто-Спирито, площадь Санта-Кроче, площадь у палаццо Строцци, допустимо, только если люди находятся там в кафе, барах и ресторанах.

Прогуливаться в этих районах можно лишь с 06:00 до 21:00. Вводится также запрет на потребление еды и напитков ступенях храмов и средневековых палаццо.

За нарушение вышеуказанных постановлений, которые будут действовать до конца пандемии, придется заплатить штраф в размере от 400 до 1 тысячи евро.

Озаботился внешним убранством города и директор галереи Уффици Эйке Шмидт, предложивший способ защитить художественного наследие Флоренции. Шмидт настаивает на введении специального налога для баров и закусочных, продающих уличную еду, чтобы покрыть расходы на уборку города после туристов.