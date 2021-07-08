ВОЗ: Новые штаммы коронавируса выигрывают гонку с вакцинами

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые варианты коронавируса ("Дельта" и "Дельта-плюс") выигрывают гонку с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов. Восстановление мировой экономики, серьезно пострадавшей в результате пандемии, может замедлиться.

Гендиректор ВОЗ назвал неэффективной стратегию борьбы с COVID-19, при которой "горстка стран имеет львиную долю" вакцин. Пока одни ослабляют санитарные ограничения, "как будто пандемия уже закончилась", в других регионах мира отмечается "резкий рост случаев COVID-19 и госпитализаций", подчеркнул Гебрейесус. В Африке, Азии и Латинской Америке, например, нехватка кислорода и медикаментов "вызывает волну смертей".

"Настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща", - добавил глава ВОЗ (цитата по ТАСС).