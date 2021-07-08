Врач объяснил, что нельзя пить и есть в жару

В пик лета, в жару, следует пересмотреть свой рацион питания. Многие замечают снижение аппетита - это говорит о том, что организм и сам отказывается от тяжелой, жирной пищи, и нужно прислушиваться к собственному телу.

О том, как правильно питаться в очень жаркие дни, рассказал в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В первую очередь необходимо соблюдать водно-солевой баланс. Под воздействием высокой температуры человек много потеет и теряет влагу - появляется риск обезвоживания. Поэтому нужно пить больше воды. Это надо делать не за один прием, поскольку тем самым излишнюю нагрузку испытывают почки. Нужно пить часто, но по несколько глотков. Врач подчеркнул, что лучшее питье - это чистая свежая вода, а вот от сладких и газированных напитков лучше воздержаться, как и от непомерного количества кофе, который, оказывается, способствует выведению жидкости.

А вот что точно не стоит принимать - так это спиртные напитки. В жару употребление алкоголя приводит к риску нарушений в работе сердца и сосудов, а также нарушает терморегуляцию.

Что касается питания, в рационе должны преобладать появившиеся свежие молодые овощи, фрукты, ягоды и зелень - ешьте побольше салатов и кисломолочных продуктов, советует доктор.