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08.07.2021 16:10
Рубрика: Власть

ВС РФ приравнял мат в адрес молодых людей к оскорблению в соцсети

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России сделал принципиально важное разъяснение: отпустить мимоходом в адрес компании молодых людей оскорбительное замечание - значит совершить правонарушение. Наказывать за это надо точно так же, как за оскорбления в соцсети. То есть строже.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие разъяснения сделаны в свежем обзоре судебной практики Верховного суда России. Надо пояснить: закон сегодня разделяет частные и публичные оскорбления. Частные - это оскорбления с глазу на глаз. Штраф за них для граждан от 3 до 5 тысяч рублей. За публичные оскорбления штраф уже от 5 до 10 тысяч рублей.

Фото: iStock
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В деле, которое привел в пример Верховный суд России, был наказан некий гражданин С., которому не понравилась компания молодых людей. "В ходе рассмотрения дела было установлено, что С., проходя мимо компании молодых людей, охарактеризовал их нецензурным словом, унизив честь и достоинство", рассказывается в обзоре.

В данном случае гражданин не оскорблял никого конкретно, однако даже отпустить непозволительное замечание в адрес компании является наказуемым. Отдельно стоит отметить, что молодые люди в ответ проявили правовую грамотность и не стали ругаться в ответ и тем более драться (по крайней мере, таких подробностей в обзоре не приводится), а написали заявление в правоохранительные органы и добились привлечения гражданина к ответственности.

"Унижение чести и достоинства нескольких лиц в результате одного оскорбительного действия подлежит квалификации по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ как одно административное правонарушение", пояснил Верховный суд. Иными словами: наказывать в таком случае надо не пять-десять раз, в зависимости от размера компании (по одному штрафу на каждого), а один раз. То есть - один штраф за всех. Однако наказание должно быть повышенным: как за публичное оскорбление.

"Обращаться по КоАП оскорбленному нужно к прокурору, а рассматривать будет мировой суд. Так же можно самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда, - рассказывает член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина. - Из моей личной практике могу рассказать случай. Ко мне обратился гражданин с жалобой, что во взаимной ссоре с коллектором, коллектор его оскорбила "дураком и покрыла добрым русским матом". Мы обратились в суд с гражданским иском, где судья обязала должностное лицо оплатить оскорбленному 5 тысяч рублей в силу малозначительности. Обжаловать не стали, так как расходы судебные могли превысить сумму восстановления чести и достоинства".

Фото: Антон Буценко / ТАСС
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Кстати, Верховный суд в своем обзоре особо указал, что, когда оскорбления прозвучали в запале ссоры, дела могут быть признаны малозначительными и прекращены. Но здесь надо учитывать конкретные фактические обстоятельства. Например, если люди потом помирились, то и дело можно прекратить. "В отношении С. было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, поскольку он в личной переписке с К. в социальной сети высказал в адрес последнего оскорбления, - рассказывается в обзоре. - При вынесении постановления о прекращении производства по делу в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения мировой судья исходил из того, что деяние лица, в отношении которого ведется производство по делу, формально содержит признаки указанного административного правонарушения, но с учетом фактических обстоятельств дела (совершения оскорбления в ходе взаимной ссоры между С. и К.), характера правонарушения, степени его общественной опасности, размера вреда и тяжести наступивших последствий, а также с учетом позиции потерпевшего не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений".

Другие подробности из обзора Верховного суда, касающиеся привлечения к ответственности за оскорбления, читайте в свежем номере "РГ".

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