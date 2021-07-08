Вышел трейлер второй части новой "Семейки Аддамс"

Продолжение полнометражной анимационной "Семейка Аддамс" 2019 года получило полноценный трейлер. В русской редакции фильм The Addams Family 2 выйдет с подзаголовком "Горящий тур".

Как видим, в сиквеле Гомез, Мортиша, Уэнзди, Пагсли и живчик дядюшка Фестер отправляются в отпуск - с самыми готичными для остальных отдыхающих последствиями.

Занималась проектом та же команда, что создавала первую часть.

На оригинальной озвучке - Шарлиз Терон, Хлоя Морец, Оскар Айзек, Билл Хейдер, Бетт Мидлер и рэпер Снуп Догг.

Прокат - с 7 октября.