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Вышел трейлер второй части новой "Семейки Аддамс"

Новости
    08.07.2021, 12:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Продолжение полнометражной анимационной "Семейка Аддамс" 2019 года получило полноценный трейлер. В русской редакции фильм The Addams Family 2 выйдет с подзаголовком "Горящий тур".

Фото: kinopoisk.ru
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Как видим, в сиквеле Гомез, Мортиша, Уэнзди, Пагсли и живчик дядюшка Фестер отправляются в отпуск - с самыми готичными для остальных отдыхающих последствиями.

Занималась проектом та же команда, что создавала первую часть.

На оригинальной озвучке - Шарлиз Терон, Хлоя Морец, Оскар Айзек, Билл Хейдер, Бетт Мидлер и рэпер Снуп Догг.

Прокат - с 7 октября.

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