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Вышло важное обновление для Windows. Почему его нужно установить

Текст:   Антон Благовещенский
08.07.2021,  
15:21
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Корпорация Microsoft начала распространять экстренное обновление для операционных систем семейства Windows, устраняющее критическую уязвимость в диспетчере печати.

Фото: istock

Обнаруженный в середине июня эксплойт позволяет хакерам удаленно осуществлять на компьютере практически любые действия - устанавливать и удалять программы, создавать новые учетные записи с правами администратора и так далее.

Пользователей предупредили об опасности Windows

Уязвимость содержится в большинстве современных версий операционки от Microsoft, начиная с Windows 7 и заканчивая Windows 10.

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Фото: РИА Новости
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