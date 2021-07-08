Корпорация Microsoft начала распространять экстренное обновление для операционных систем семейства Windows, устраняющее критическую уязвимость в диспетчере печати.

Фото: istock

Обнаруженный в середине июня эксплойт позволяет хакерам удаленно осуществлять на компьютере практически любые действия - устанавливать и удалять программы, создавать новые учетные записи с правами администратора и так далее.

Уязвимость содержится в большинстве современных версий операционки от Microsoft, начиная с Windows 7 и заканчивая Windows 10.