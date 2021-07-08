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08.07.2021 18:00
Рубрика: Власть

Захарова осудила призыв Франции не признавать российскую и китайскую вакцины

Текст: Екатерина Забродина
На Смоленской площади прокомментировали заявление коллег из министерства иностранных дел Франции, призвавших страны ЕС в индивидуальном порядке не признавать российскую и китайскую вакцины от коронавируса. Подобные высказывания французских дипломатов в МИД РФ назвали неприемлемыми.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", - написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По мнению Захаровой, французы продемонстрировали хладнокровный цинизм и жестокость, объясняемые борьбой за прибыль. При этом гуманистические ценности, которыми славилась Пятая республика, оказываются перечеркнуты.

"Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства", - заключила Захарова.

Напомним, ранее госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала France 2, что "число признанных вакцин должно быть ограничено теми, чье использование разрешило Европейское агентство лекарственных средств".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция Правительство МИД Вакцинация от коронавируса

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