Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Новости

Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:50
Карасев завершил работу на Евро-2020 20:39
ФАС проведет проверки по удорожанию стройматериалов 20:30
Супруга президента Гаити жива, но находится в критическом состоянии 20:29
"Роскосмос" предупредил об опасном сближении космического мусора с МКС 20:24
МИД: РФ и США в ближайшие недели могут обсудить стратегические вооружения 20:24
Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший 20:17
Вертолет ВВС Доминиканы упал на границе с Гаити 19:54
Росстат: Недельная инфляция составила 0,46% 19:52
ЕС пригрозил Венгрии санкциями за дискриминацию ЛГБТ 19:50
Мишустин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке 19:43
В Минздраве разъяснили правила повторной вакцинации 19:38
В Петербурге станцию метро "Василеостровская" закрыли из-за задымления 19:33
Росстат назвал самые подорожавшие продукты на начало июля 19:32
Евразийский банк ожидает замедления инфляции в России до 5% к концу года 19:29
Трамп подает иск против Facebook и Twitter 19:27
Накануне выборов в Болгарии избирателей подкупают талонами на хлеб и дровами 19:25
Сын Кости Цзю защитил титул чемпиона WBO 19:21
Месси ответил Неймару, предрекшему Бразилии победу над Аргентиной 19:18
Инфекционист оценил необходимость локдауна в России 18:59
Врач рассказал об особенностях течения COVID при заражении штаммом "дельта" 18:53
Автомобильный обход Кемерова начнут строить в 2021 году 18:50
Видео: Итальянцы на "Иннопроме" сформулировали слоган всей своей продукции 18:46
На "Иннопроме" презентовали проект "зеленая гранула" 18:37
Нефть Brent впервые за две недели опустилась ниже 73 долларов 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)

Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Опубликован 8 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности

Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

84. Региональное общественное объединение "Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК" (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 07.12.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Кемеровского областного суда от 04.03.2021).

Дополнение в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

35. Бард колледж (Bard College), США (распоряжение Минюста России от 30.06.2021 N 693-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2021).

Информация Минюста России