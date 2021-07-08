Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
84. Региональное общественное объединение "Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК" (решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 07.12.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Кемеровского областного суда от 04.03.2021).
Дополнение в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
35. Бард колледж (Bard College), США (распоряжение Минюста России от 30.06.2021 N 693-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2021).
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