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08.07.2021 09:12
Рубрика: Общество

Запущен эксперимент по использованию биометрии на экзаменах в вузах

Текст: Елена Манукиян

В семи российских вузах Минцифры и Минобрнауки организовали эксперимент по сдаче зачетов и экзаменов в период летней сессии 2021 года с использованием биометрии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Он подчеркнул, что в эксперименте участвуют более 200 студентов-добровольцев. Благодаря этому они смогут сдать экзамены в онлайн-формате, пройдя идентификацию в Единой биометрической системе. Предварительно им нужно было завести и подтвердить учетную запись на портале госуслуг, а также предоставить в систему изображение своего лица и голос.

В эксперименте участвуют Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Российский технологический университет (МИРЭА), Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Государственный университет управления (ГУУ) и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

По словам Чернышенко, в будущем новый цифровой формат сдачи экзаменов с использованием биометрии будет внедряться и в других вузах, это позволит обучающимся из отдаленных регионов, либо с ограниченными возможностями по здоровью сдавать экзамены дистанционно. "Таким образом, все российские студенты получат равный доступ к возможностям современного образования", - сказал он.

Ректор Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Иван Лобанов считает, что система станет настоящим помощником для студентов и абитуриентов, даст возможность удаленной идентификации при подаче документов в университет, регистрации на онлайн-лекции, оплаты обучения, сдачи выпускных экзаменов.

Единая биометрическая система запущена по инициативе Минцифры, Банка России и ПАО "Ростелеком" в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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