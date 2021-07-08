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08.07.2021 22:07
Рубрика: В мире

Жандармы в Италии переоделись в священников для ареста мошенников

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Andrew Medichini Фото: AP Photo/Andrew Medichini
Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Итальянские жандармы переоделись священниками, чтобы арестовать мошенников, фиктивных "посредников Ватикана", которые предлагали ссуды или выкуп собственности предпринимателям, оказавшимся в затруднительном положении, сообщили в четверг следователи. Группа карабинеров Рима арестовала в четверг пятерых главных фигурантов дела, подозреваемых в этом циничном мошенничестве.

Фото: iStock
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Как сообщил AFP майор Фабио Валлетта, мошенники через публичные объявления находили предпринимателей, испытывающих финансовые затруднения в северной Италии, и договаривались встретиться с ними в церквях вокруг Ватикана или в Папском григорианском университете в Риме. Также переодетые священниками, выдавая себя за посредников Ватикана или фиктивной люксембургской финансовой компании, бандиты пытались внушить доверие своей жертве, часто владельцам отелей или ферм, предлагая им выгодные ссуды без каких-либо денежных гарантий. Затем они исчезали после того, как в церкви, наконец, заключалась сделка. Базилика Святой Марии Ангелов, построенная в Риме на руинах древнеримских бань и спроектированная Микеланджело в эпоху Возрождения, добавила новую главу в эту долгую историю, которая началась еще в 2018 году, когда полицейские в одеждах священников арестовали двух преступников из банды. Расследование началось после жалоб двух человек в 2017 году, обманутых на сумму 20 000 и 75 000 евро.

Финал этой истории банды, которая отличалась скрытностью и конспирацией, случился в среду, когда были задержаны другие члены группировки. Преступников, в частности, подозревают в 20 доказанных или планировавшихся попытках мошенничества в размере 1,6 миллиона евро, а также в кражах наличных на сумму 3 000 и 30 000 евро.

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