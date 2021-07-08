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Рубрика: Происшествия

Заплатят за ожидание

Жертвам преступлений начнут индексировать компенсации
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, прописывающий правила индексации компенсаций, которые были присуждены человеку судом.

Условные проценты начнут набегать сразу после вступления в силу судебного решения. На повышение смогут рассчитывать, например, жертвы преступлений. Соответствующие поправки предлагается внести в ГПК. Разработало инициативу Министерство юстиции России.

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"Институт индексации направлен на компенсацию потерь в том случае, когда выплаты затягиваются. По сути, речь идет о восстановлении справедливости. Согласно подготовленным поправкам предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда на день его исполнения", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, единственным основанием для индексации взысканных сумм является их обесценивание на день фактического исполнения решения суда. "Конечно, индексация будет применяться во всех случаях, когда суд назначил какие-то выплаты в пользу человека. Например, могут индексироваться выплаты, взысканные в пользу потребителей", - пояснил Владимир Груздев.

Также потребовать индексации смогут жертвы преступлений в том случае, если приходится длительное время ждать выплат от осужденных в качестве компенсации причиненного вреда. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год только в качестве компенсации вреда, причиненного хищениями, в пользу потерпевших взыскано более 5,9 миллиарда рублей.

"Естественно, в целом в пользу жертв преступлений взыскивается гораздо больше", - резюмировал председатель правления АЮР.

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