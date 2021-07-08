Звягинцев и Балагов снимут фильмы в США

По сообщению каннского фестивального издания журнала Screen International, российский продюсер Александр Роднянский готовится запустить три знаковых фильма.

Среди них - англоязычный дебют Андрея Звягинцева - его фильм "What Happens" по сценарию Олега Негина будет снят в США. Кантемир Балагов ("Дылда") снимет для HBO сериал "Моника" по сценарию Грэга Мазина ("Чернобыль"). И наконец, Роднянский вместе со Стивеном Содербергом выступит сопродюсером документального фильма Годфри Реджио ("Кояанискатси", "Поваккатси") с залихватским, как всегда у этого режиссера, названием NEOOONOWWW. Картина посвящена темам грозящего планете экологического коллапса.