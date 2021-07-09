Новости

В Москве завершился первый этап добровольного квалификационного экзамена 11:05
"Майор Гром" в первый день возглавил мировой топ-10 фильмов на Netflix 11:01
Захарова: РФ направила запрос Албании из-за уголовных дел против россиян 10:59
Минобороны: Выездные комиссии военных вузов будут работать до 20 июля 10:56
Более двух тысяч девушек хотят поступить в вузы Минобороны в 2021 году 10:50
Попова рассказала, откуда в Россию попадает "дельта"-штамм COVID-19 10:50
В Ростуризме объявили о запуске программы льготного кредитования отельеров 10:47
Россия фиксирует вмешательство США в предвыборную кампанию в Молдавии 10:41
Более 40 нарушителей масочного режима выявили в "Афимолл-Сити" 10:39
В Татарстане передали в суд дело о многотысячном концерте Niletto 10:38
Вышел трейлер мультсериала об альтернативной вселенной Marvel 10:36
Ученые создали математическую модель для прогноза течения болезни 10:36
Около 13 тысяч первокурсников примут в вузы Минобороны РФ 10:35
В МИД РФ пообещали не допустить провокаций на таджикско-афганской границе 10:33
В Волгограде Черной вдове посвятили огромное граффити 10:25
Главы МИД стран ШОС встретятся для оценки ситуации в Афганистане 10:18
Американца оштрафовали на 10 500 долларов за отказ надеть маску во время рейса 10:18
В двух поселках Камчатки ввели режим ЧС из-за вспышки COVID-19 10:17
Россия стала самым крупным импортером грузинского вина 10:15
Защитник сборной Парагвая Бальбуэна стал игроком "Динамо" 10:08
На Камчатке нашли "черный ящик" разбившегося Ан-26 10:08
Инфекционист рассказал об изменившихся симптомах при заболевании COVID-19 10:02
Ракетоносцы Ту-160 перебросили к границе США 09:49
Камчатские спасатели добрались до обломков Ан-26 на сопке у Паланы 09:46
Росздравнадзор проведет проверку после подмены вакцины от COVID-19 водой 09:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 10:18
Рубрика: В мире

Американца оштрафовали на 10 500 долларов за отказ надеть маску во время рейса

Текст: Андрей Васильев

Пассажир бюджетной американской авиакомпании, отказавшийся надеть лицевое покрытие во время полета, был оштрафован на 10 500 долларов. По данным Федерации воздушного транспорта США (FAA), американец, чье имя не разглашается, бросил вызов бортпроводникам, которые семь раз просили его надеть маску на рот и нос во время полета Allegiant из город Прово, штат Юта, в Месу, штат Аризона.

Фото: iStock
Коронавирус нашел способ обходить антитела

По словам федеральных чиновников, пассажир также поспорил с летчиками и загнал в угол бортпроводника после приземления самолета, чтобы пожаловаться на политику государства в отношении масок. При этом мужчина коснулся женщины во время столкновения, что напугало бортпроводницу и заставило ее плакать.

На этой неделе FAA наложило колоссальные штрафы в размере до 21 500 долларов на восемь других пассажиров. С января около 2500 пассажиров в Соединенных Штатах отказались соблюдать требования о масках в полете, уточняет New York Post.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ: Убийство президента Гаити "наглое и демонстративное"
Минэкономразвития повысило прогноз по ВВП, ценам на нефть и зарплатам
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида
Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО
На Камчатке возобновились поиски на месте авиакатастрофы
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19