Американца оштрафовали на 10 500 долларов за отказ надеть маску во время рейса

Пассажир бюджетной американской авиакомпании, отказавшийся надеть лицевое покрытие во время полета, был оштрафован на 10 500 долларов. По данным Федерации воздушного транспорта США (FAA), американец, чье имя не разглашается, бросил вызов бортпроводникам, которые семь раз просили его надеть маску на рот и нос во время полета Allegiant из город Прово, штат Юта, в Месу, штат Аризона.

По словам федеральных чиновников, пассажир также поспорил с летчиками и загнал в угол бортпроводника после приземления самолета, чтобы пожаловаться на политику государства в отношении масок. При этом мужчина коснулся женщины во время столкновения, что напугало бортпроводницу и заставило ее плакать.

На этой неделе FAA наложило колоссальные штрафы в размере до 21 500 долларов на восемь других пассажиров. С января около 2500 пассажиров в Соединенных Штатах отказались соблюдать требования о масках в полете, уточняет New York Post.