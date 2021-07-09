Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Пункт 10 статьи 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 30, ст. 3104; 2013, N 14, ст. 1648; N 52, ст. 6961; 2014, N 48, ст. 6636; 2015, N 14, ст. 2015; 2016, N 11, ст. 1493; 2017, N 1, ст. 15; 2018, N 28, ст. 4148; 2019, N 22, ст. 2660) изложить в следующей редакции:

"10. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдума, осуществляются организующей соответствующие выборы, референдум комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, - в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-рации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2011, N 27, ст. 3873; N 49, ст. 7067; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 51, ст. 6699; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 10, ст. 1411; 2016, N 11, ст. 1493; 2017, N 22, ст. 3070; N 31, ст. 4761; 2019, N 8, ст. 715; N 31, ст. 4446; 2021, N 1, ст. 34) следующие изменения:

1) статью 70 дополнить частью 131 следующего содержания:

"131. На денежные средства, заблокированные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на специальном банковском (специальном) счете участника закупки, не может быть обращено взыскание по обязательствам участника закупки.";

2) статью 81 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Положения настоящей статьи не распространяются на денежные средства, заблокированные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на специальном банковском (специальном) счете участника заку-пки.".

Статья 3

Внести в статью 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 27, ст. 3420; 2011, N 1, ст. 12; N 48, ст. 6728; 2013, N 52, ст. 6961; 2014, N 49, ст. 6912; 2016, N 27, ст. 4169, 4195, 4293; 2017, N 18, ст. 2673; 2019, N 48, ст. 6739; 2021, N 1, ст. 15) следующие изменения:

1) в части 4 слово "открытого" заменить словом "электронного";

2) в части 5 слово "открытом" заменить словом "электронном".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3947, 4001; N 29, ст. 4375; 2017, N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 89; N 27, ст. 3957; 2019, N 18, ст. 2194; N 52, ст. 7792; 2020, N 31, ст. 5009; N 52, ст. 8589) следующие изменения:

1) в части 81 статьи 3:

а) в пункте 7:

в абзаце первом цифры "2 - 5" заменить словами "2 и 3";

в подпункте "б" слова "закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса," исключить;

б) в подпункте "а" пункта 8 слова "открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса или запроса предложений" заменить словами "конкурса или аукциона";

2) в части 51 статьи 8:

а) в пункте 7:

в абзаце первом цифры "2 - 5" заменить словами "2 и 3";

в подпункте "б" слова "закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса," исключить;

б) в подпункте "а" пункта 8 слова "открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса или запроса предложений несостоявшимися" заменить словами "конкурса или аукциона несостоявшимся".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4760, 4780, 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4856, 4861; N 32, ст. 5104; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8438, 8444; 2019, N 14, ст. 1463; N 18, ст. 2193 - 2195; N 26, ст. 3317, 3318; N 52, ст. 7767, 7787; 2020, N 9, ст. 1119; N 14, ст. 2028, 2037; N 17, ст. 2702; N 24, ст. 3754; N 31, ст. 5008; N 50, ст. 8074; N 52, ст. 8581, 8582; 2021, N 1, ст. 33, 40, 78; N 9, ст. 1467; N 18, ст. 3061) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) оплатой судебных издержек (издержек) в случаях и в порядке, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.";

2) в части 5 статьи 2 слова "с 1 января очередного" заменить словами "не ранее 1 января очередного", слова "с 1 января года" заменить словами "не ранее 1 января года";

3) в статье 3:

а) в части 1:

пункт 1 после слов "электронных площадок" дополнить словами ", операторы специализированных электронных площадок";

дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного государства, - заказчик из числа дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, торговых представительств Российской Федерации, представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, а также заказчик, зарегистрированный на территории иностранного государства и осуществляющий деятельность на территории иностранного государства;";

в пункте 82 слова "конструирование товара, который должен быть создан" заменить словами "создание товара";

дополнить пунктами 83 и 84 следующего содержания:

"83) контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, - контракт, предусматривающий поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива, отсутствие которых приведет к нарушению нормального жизнеобеспечения граждан;

84) отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;";

б) часть 2 признать утратившей силу;

4) в статье 4:

а) часть 2 после слов "функционирования единой информационной системы," дополнить словами "предоставления информации и документов из единой информационной системы,";

б) в части 3:

в пункте 8 слова "типовых контрактов," исключить;

в пункте 9 слово "банковских" заменить словом "независимых";

пункт 17 после слова "документы," дополнить словами "формирование и";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Информация, указанная в части 3 настоящей статьи, размещается на официальном сайте, если иное не предусмотрено в соответствии с настоящим Федеральным законом. Информация, размещенная на официальном сайте, является общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие государственную тайну, не подлежат размещению в единой информационной системе.";

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, содержащихся в информации и документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не требуется при обработке персональных данных в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.";

д) в части 10:

абзац первый после слов "настоящей статьи," дополнить словами "электронных площадок";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) обмена электронными документами и информацией при взаимодействии указанных систем, электронных площадок с единой информационной системой, обеспечивающего гарантированную передачу в единую информационную систему с подписанием и размещением в ней электронных документов и информации, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе с использованием региональных информационных систем, указанных в части 7 настоящей статьи. Исчисление сроков, предусмотренных настоящим Федеральным законом для размещения в единой информационной системе электронных документов и информации, начинается с момента их размещения в единой информационной системе;";

пункт 2 после слова "системами" дополнить словами ", электронными площадками";

пункт 3 дополнить словами ", на электронных площадках";

е) в части 11 слова ", за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 112 настоящего Федерального закона" исключить;

ж) в пункте 1 части 14 слова ", а также на предоставление информации, содержащейся в ней" исключить;

з) дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. Информация и документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, формируемые и составляемые заказчиком (за исключением формируемых и размещаемых в единой информационной системе и (или) на электронной площадке, специализированной электронной площадке), а также полученные заказчиком при определении в соответствии с настоящим Федеральным законом начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальных цен единиц товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимального значения цены контракта, при обосновании (за исключением включаемых в контракт в качестве обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с частью 4 статьи 93 настоящего Федерального закона) таких начальной (максимальной) цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальных цен единиц товара, работы, услуги, хранятся заказчиком не менее шести лет с момента начала закупки.";

5) в статье 5:

а) в наименовании слово "электронного" исключить;

б) в части 1 слова ", окончательных предложений" и слова ", окончательные предложения" исключить, слова "должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки" заменить словами "при исполнении контрактов, должны быть подписаны усиленной электронной подписью";

в) в части 2 слова "(за исключением участников закупок, являющихся иностранными лицами)" исключить, дополнить предложениями следующего содержания: "Участники закупок, являющиеся иностранными лицами, вправе использовать для подписания информации и электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права иностранного государства, международными стандартами и признанные в Российской Федерации. Фамилия и инициалы владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, подписавшего предусмотренные настоящим Федеральным законом информацию и документы, подлежащие размещению в единой информационной системе, размещаются в единой информационной системе.";

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. При формировании и размещении информации и документов в единой информационной системе, на электронной площадке, специализированной электронной площадке, а также при составлении документов в соответствии с настоящим Федеральным законом применяются единые формы документов. Требования к указанным формам, порядок формирования и размещения информации и документов в единой информационной системе, на электронной площадке, специализированной электронной площадке устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

д) дополнить частями 4 - 8 следующего содержания:

"4. В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в единой информационной системе, и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками контрактной системы, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.

5. Не позднее одного часа с момента размещения в соответствии с настоящим Федеральным законом информации и документов на официальном сайте, на электронной площадке такие информация и документы должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте, на электронной площадке, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Взимание платы за предоставление доступа к таким информации и документам не допускается.

6. Не позднее одного часа с момента размещения в соответствии с настоящим Федеральным законом в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение об осуществлении закупки, разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, извещения об отмене закупки оператор электронной площадки размещает указанные информацию и документы на электронной площадке, а также направляет с использованием электронной площадки уведомление об указанных изменениях, разъяснениях, извещении всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в такой закупке, лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.

7. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны обеспечить конфиденциальность информации об участнике закупки (за исключением закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), направившем информацию и документы, и их содержания до направления в соответствии с настоящим Федеральным законом таких информации и документов заказчику, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

8. Информация и документы, сформированные и размещенные в соответствии с настоящим Федеральным законом в единой информационной системе хранятся одним или несколькими федеральными органами исполнительной власти, определенными в соответствии с частью 6 статьи 4 настоящего Федерального закона, не менее шести лет после завершения закупки в соответствии с настоящим Федеральным за-коном.";

6) в статье 16:

а) в пункте 5 части 2 слово "обязательном" и слова "товара, работы или услуги" исключить;

б) пункт 3 части 3 дополнить словами ", на официальном сайте";

в) в части 4 слова "пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 831" заменить словами "подпунктом "г" пункта 2 части 10 статьи 24";

г) в пункте 3 части 8 слово "обязательного" исключить;

д) часть 10 признать утратившей силу;

7) статью 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Общественное обсуждение закупок

1. Общественное обсуждение закупок проводится заказчиком в целях публичного обсуждения соответствия планируемой закупки требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

2. Общественное обсуждение закупок проводится в случае проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей два миллиарда рублей и более, за исключением случаев:

1) осуществления закупок путем проведения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2) осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках государственного оборонного заказа.

3. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация вправе снизить размер начальной (максимальной) цены контракта, при которой в соответствии с частью 2 настоящей статьи проводится общественное обсуждение закупок для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд.

4. Закупки, подлежащие общественному обсуждению в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, не могут быть осуществлены без проведения такого обсуждения.

5. Общественное обсуждение закупки начинается с момента размещения в единой информационной системе плана-графика, содержащего информацию о закупке, подлежащей общественному обсуждению, и заканчивается в последний день срока, предусмотренного в соответствии с частью 1 статьи 36 настоящего Федерального закона для отмены закупки. В случае отмены закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом общественное обсуждение такой закупки заканчивается с момента размещения в соответствии с частью 2 статьи 36 настоящего Федерального закона в единой информационной системе извещения об отмене закупки. При этом, если настоящим Федеральным законом не предусмотрено формирование плана-графика, общественное обсуждение закупки начинается с момента размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе.

6. В общественном обсуждении закупки могут на равных условиях принимать участие любые юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы и органы местного самоуправления путем размещения в период проведения общественного обсуждения замечаний и (или) предложений на официальном сайте после регистрации в единой информационной системе, осуществляемой для целей участия в общественном обсуждении закупок в соответствии с порядком функционирования такой информационной системы, установленным в соответствии с частью 2 статьи 4 настоящего Федерального закона. Такие замечания и (или) предложения размещаются на официальном сайте после прохождения предварительной проверки на предмет исключения замечаний и (или) предложений, содержащих нецензурную брань, осуществляемой одним или несколькими федеральными органами исполнительной власти, определенными в соответствии с частью 6 статьи 4 настоящего Федерального закона, не позднее одного дня, следующего за днем их поступления.

7. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте замечаний и (или) предложений, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, размещает на официальном сайте мотивированные ответы по существу таких замечаний и (или) предложений.

8. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения заказчик вправе в соответствии с настоящим Федеральным законом внести изменения в план-график, извещение об осуществлении закупки, проект контракта или отменить закупку.";

8) часть 11 статьи 22 после слова "прибыли" дополнить словами ", о прямых и косвенных затратах";

9) статью 24 изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1. Заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - конкурентные способы) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми. При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. При закрытом конкурентном способе информация о закупке сообщается путем направления приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - приглашение) ограниченному кругу лиц, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок.

2. Конкурентными способами яв-ляются:

1) конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее - электронный конкурс), закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (далее - закрытый электронный конкурс);

2) аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион), закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме (далее - закрытый электронный аукцион);

3) запрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок).

3. Для целей настоящего Федерального закона, электронный конкурс, электронный аукцион, электронный запрос котировок, закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона, считаются также электронными процедурами, а закрытый электронный конкурс, закрытый электронный аукцион - закрытыми электронными процедурами.

4. Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

5. Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона, - наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта.

6. Заказчик, за исключением случаев осуществления закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронного запроса котировок либо закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации путем проведения аукционов.

7. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечни, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, путем проведения аукционов.

8. Закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления не осуществляются путем проведения аукционов.

9. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона).

10. Заказчик вправе проводить в соответствии с настоящим Федеральным законом электронный запрос котировок:

1) в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок, не должен превышать двадцать процентов совокупного годового объема закупок заказчика или сто миллионов рублей в отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в прошедшем календарном году составил менее пятисот миллионов рублей;

2) независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок, предусмотренных пунктом 1 настоящей части, в случае осуществления:

а) закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, если контрольным органом в сфере закупок выдано предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, предусматривающее в том числе отмену протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), либо если арбитражным судом вынесено определение об обеспечении иска, поданного заказчиком в связи с неисполнением ранее заключенного контракта, либо если ранее заключенный контракт на поставку таких товаров расторгнут в соответствии с настоящим Федеральным законом. Срок исполнения контракта не может выходить за пределы срока, необходимого для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) таких товаров, а количество закупаемых товаров не может превышать количество товаров, необходимых в течение такого срока;

б) закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, расторжение которого осуществлено заказчиком на основании части 9 или 15 статьи 95 настоящего Федерального закона. При этом такая закупка осуществляется с учетом положений части 18 статьи 95 настоящего Федерального закона;

в) закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства;

г) закупок лекарственных препаратов, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале принятых на заседании врачебной комиссии решений. Количество закупаемых лекарственных препаратов не должно превышать количество лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения;

д) закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, необходимых для олимпийской команды России, паралимпийской команды России, а также для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации к спортивным соревнованиям и для участия в них;

е) закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в случае подачи физическими лицами и (или) юридическими лицами в судебные органы иностранных государств, международные суды и арбитражи исков к Российской Федерации при необходимости привлечения российских и (или) иностранных специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг;

ж) закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

з) закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

11. Закрытые конкурентные способы применяются в случаях:

1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;

2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке или в проекте контра-кта;

3) закупок услуг по страхованию, транспортировке, охране:

а) ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;

б) музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, в том числе в случае их передачи и (или) получения заказчиками во временное владение и пользование либо во временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств;

4) закупок услуг для обеспечения деятельности органов принудительного исполнения Российской Федерации по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту зданий и сооружений, по уборке таких зданий и сооружений, прилегающих к ним территорий, по перевозкам грузов, пассажиров и багажа;

5) закупок товаров, работ, услуг федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями. Перечень указанных органов, учреждений и предприятий утверждается Правительством Российской Федерации;

6) закупок на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, утилизацию вооружения, военной и специальной техники;

7) закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию) космических материалов и космических технологий, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию), модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию (эксплуатации), утилизации космической техники, по разработке, производству и поставке объектов космической инфраструктуры.

12. В случае осуществления закупок заказчиками из числа судов, закупок для обеспечения деятельности судей могут применяться закрытые конкурентные способы.

13. В случаях, указанных в пунктах 3 - 7 части 11, части 12 настоящей статьи, проводятся закрытые электронные процедуры в соответствии со статьями 75 и 76 настоящего Федерального закона. Правительство Российской Федерации вправе установить:

1) случаи проведения закрытых электронных процедур при осуществлении закупок, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 11 настоящей статьи;

2) особенности проведения закрытых электронных процедур, аккредитации на специализированных электронных площадках;

3) случаи заключения контракта по результатам проведения закрытых электронных процедур без использования единой информационной системы.

14. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в приглашении, в документации о закупке отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона, размер обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении заявки на участие в закупке установлено заказчиком в соответствии со статьей 44 настоящего Федерального закона), сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, размер обеспечения исполнения контракта (если требование об обеспечении исполнения контракта установлено заказчиком в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона), размер обеспечения гарантийных обязательств (если требование об обеспечении гарантийных обязательств установлено заказчиком в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона). В этих случаях участник закупки подает одну заявку в отношении определенного лота. Заказчик вправе в соответствии со статьей 36 настоящего Федерального закона отменить закупку в отношении определенного лота. Закупка признается несостоявшейся в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в части определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.";

10) в статье 241:

а) в части 1 слова ", окончательных предложений" исключить;

б) подпункт "ж" пункта 1 части 2 после слова "далее" дополнить словами "в настоящей статье";

в) части 5 - 12 признать утратившими силу;

11) в статье 242:

а) наименование после слова "площадках" дополнить словами ", специализированных электронных площадках";

б) в части 2 слова ", аккредитацию на электронной площадке" исключить;

в) в пункте 4 части 41 слова "на электронной площадке" заменить словами "в соответствии с настоящей статьей";

г) дополнить частями 43 - 45 следующего содержания:

"43. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на специализированной электронной площадке закрытых электронных процедурах участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе направить оператору специализированной электронной площадки заявление об аккредитации на специализированной электронной площадке. Оператор специализированной электронной площадки осуществляет аккредитацию такого участника на специализированной электронной площадке не позднее рабочего дня, следующего после дня получения такого заявления, если иное не установлено Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 24 настоящего Федерального закона.

44. Оператор специализированной электронной площадки осуществляет ведение реестра участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке, в который включаются информация и документы, предусмотренные частью 41 настоящей статьи, путем информационного взаимодействия специализированной электронной площадки с единой информационной системой в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 241 настоящего Федерального закона.

45. Реестр участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке, не должен быть доступен для ознакомления на специализированной электронной площадке. Информация и документы, предусмотренные частью 41 настоящей статьи и включенные в такой реестр, не должны быть доступны для ознакомления на специализированной электронной площадке до их направления заказчику в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

д) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Участие участника закупки в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, подписание участником закупки, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с использованием единой информационной системы, электронной площадки, специализированной электронной площадки предусмотренных настоящим Федеральным законом информации и документов допускаются после регистрации в единой информационной системе и аккредитации соответственно на электронной площадке, специализированной электронной площадке в соответствии с настоящей статьей.";

е) части 6 - 9 признать утратившими силу;

ж) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Ведение единого реестра участников закупок осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, путем формирования реестровых записей, включающих информацию и документы, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 настоящей статьи, и присвоения номеров таким реестровым записям.";

з) в части 12 слова "которых Правительством Российской Федерации" заменить словом "которых", слова "электронные документы (или их копии)" заменить словами "информацию и документы";

и) дополнить частью 121 следующего содержания:

"121. В целях обеспечения доступа к участию в закрытых электронных процедурах участник закупки, аккредитованный на специализированной электронной площадке, направляет оператору этой специализированной электронной площадки электронные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (при наличии таких электронных документов). Помимо указанных электронных документов участник закупки вправе направить оператору специализированной электронной площадки информацию и документы, предусмотренные перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего Федерального закона, в целях обеспечения доступа к участию в проводимых на этой специализированной электронной площадке закупках, в отношении участников которых установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 21 статьи 31 настоящего Федерального закона.";

к) в части 13:

в абзаце первом слова "частью 12" заменить словами "частями 12 и 121", слова "электронных документов (или их копий)" заменить словами "информации и документов", после слова "площадки" дополнить словами ", оператор специализированной электронной площадки", после слова "такие" дополнить словами "информация и";

в пункте 1 слова "документов (или их копий)" заменить словами "информации и документов", дополнить словами ", реестре участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке";

в пункте 2:

в абзаце первом слова "документов (или их копий)" заменить словами "информации и документов", после слова "площадке," дополнить словами "реестре участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке,";

в подпункте "а" слова "документов (или их копий)" заменить словами "информации и документов";

в подпункте "б" слова "документов (или их копий)" заменить словами "информации и документов";

л) в части 14 после слова "площадки" дополнить словами ", оператор специализированной электронной площадки", слова "документов (или их копий)" заменить словами "информации и документов", после слова "площадке," дополнить словами "реестре участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке,";

м) в части 15 после слова "площадки," дополнить словами "оператора специализированной электронной площадки,", слова "документов (или их копий)" заменить словами "информации и документов", цифры "12" заменить цифрами "12, 121";

н) дополнить частями 16 и 17 следующего содержания:

"16. Участник закупки в случае внесения изменений в информацию и (или) документы, размещенные в соответствии с пунктом 1 части 13 настоящей статьи в реестре участников закупки, аккредитованных на электронной площадке, реестре участников закупки, аккредитованных на специализированной электронной площадке, направляет оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки новые информацию и (или) документы. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки размещают такие информацию и (или) документы в реестре участников закупки, аккредитованных на электронной площадке, реестре участников закупки, аккредитованных на специализированной электронной площадке, направляют уведомления о размещении или об отказе в размещении информации и документов в таких реестрах в соответствии с частями 13 и 14 настоящей статьи.

17. Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки в соответствии с настоящей статьей, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки.";

12) статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Совместные конкурсы и аукционы

1. При осуществлении закупки одних и тех же товаров, работ, услуг допускается проведение совместного конкурса или аукциона на основании заключенного в соответствии с настоящей статьей соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона (далее в настоящей статье - соглашение). При проведении совместного конкурса или аукциона применяются положения настоящего Федерального закона о проведении конкурсов, аукционов с учетом следующих особенностей:

1) проведение совместного конкурса или аукциона осуществляется его организатором, являющимся одним из заказчиков, одним из уполномоченных органов или уполномоченных учреждений, которому другие заказчики, уполномоченные органы или уполномоченные учреждения передали полномочия по проведению такого конкурса или аукциона на основании соглашения. Информация о таком организаторе подлежит включению такими заказчиками, уполномоченными органами или уполномоченными учреждениями в планы-графики после заключения соглашения и до начала осуществления закупки;

2) извещение об осуществлении закупки, приглашение должны содержать начальную (максимальную) цену каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса или аукциона, и сумму таких начальных (максимальных) цен, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, - начальную цену единицы товара, работы, услуги, а также начальную сумму цен указанных единиц и максимальное значение цены каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса или аукциона;

3) участник закупки в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для подачи предложения о цене контракта, подает предложение о сумме цен всех контрактов, заключаемых по результатам проведения совместного конкурса или аукциона, предусматривающее снижение определенной в соответствии с пунктом 2 настоящей части суммы начальных (максимальных) цен всех таких контрактов. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, участник закупки подает предложение о сумме цен единиц товара, работы, услуги;

4) контракт по результатам проведения совместного конкурса или аукциона заключается каждой стороной соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. Цена контракта определяется путем уменьшения начальной (максимальной) цены соответствующего контракта пропорционально предложенному участником закупки снижению суммы начальных (максимальных) цен всех контрактов. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, в проект каждого контракта включается максимальное значение цены соответствующего контракта, а также цена единицы товара, работы, услуги, которая определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы пропорционально снижению начальной суммы цен указанных единиц, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;

5) обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом направляется в контрольный орган в сфере закупок каждой стороной соглашения.

2. Соглашение заключается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом до начала осуществления закупки и должно содержать:

1) информацию о сторонах соглашения, в том числе об организаторе совместного конкурса или аукциона;

2) информацию об объекте закупки, а также о месте, сроках (периодах) и иных условиях поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика;

3) начальные (максимальные) цены (начальные цены единиц товара, работы, услуги в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса или аукци-она;

4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения, порядок рассмотрения споров;

5) порядок формирования комиссии по осуществлению закупок;

6) информацию о сроке размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения;

7) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения.

3. К деятельности организатора совместного конкурса или аукциона в пределах полномочий, переданных в соответствии с соглашением, применяются положения настоящего Федерального закона, которые регламентируют права и обязанности заказчика, а также контроль в сфере закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок. Организатор совместного конкурса или аукци-она:

1) создает комиссию по осуществлению закупок;

2) размещает в единой информационной системе необходимые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию и документы;

3) направляет в соответствии с настоящим Федеральным законом обращение о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, предусмотренное частью 2 статьи 72 настоящего Федерального закона;

4) направляет приглашение принять участие в совместном закрытом конкурсе или закрытом аукционе, составляет предусмотренные настоящим Федеральным законом при проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона документы;

5) утверждает и предоставляет документацию о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), разъясняет положения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные соглашением.";

13) в статье 26:

а) в части 2 слова "государственных контрактов" заменить словом "контрактов", слово "могут" заменить словами "и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий могут";

б) в части 3 слова "государственных и муниципальных контрактов" заменить словом "контрактов", слова "учреждений субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений могут" заменить словами ", бюджетных учреждений и государственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий могут";

14) в статье 27:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Отклонение заявки на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным настоящим Федеральным законом, не допускается.";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Взимание платы за аккредитацию на электронной площадке, специализированной электронной площадке, за участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.";

15) статьи 28 и 29 изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках

1. В случае заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с участником закупки, являющимся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) увеличивается на пятнадцать процентов соответственно от цены контракта, предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара, работы, услуги, определенной в соответствии с настоящим Федеральным законом на основании предложения такого участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги. Предусмотренное настоящей частью увеличение не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, начальные цены единиц товара, работы, услуги.

2. Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых предоставляются преимущества в соответствии с настоящей статьей, утверждается Правительством Российской Федерации.

3. Объектом закупки не могут быть товары, работы, услуги помимо товаров, работ, услуг, включенных в перечень, предусмотренный частью 2 настоящей статьи.

Статья 29. Участие организаций инвалидов в закупках

1. В случае заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с участником закупки, являющимся организацией инвалидов, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) увеличивается на пятнадцать процентов соответственно от цены контракта, предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара, работы, услуги, определенной в соответствии с настоящим Федеральным законом на основании предложения такого участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги. Предусмотренное настоящей частью увеличение не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, начальные цены единиц товара, работы, услуги.

2. Действие настоящей статьи распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.

3. Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых предоставляются преимущества в соответствии с настоящей статьей, утверждается Правительством Российской Федерации.

4. Объектом закупки не могут быть товары, работы, услуги помимо товаров, работ, услуг, включенных в перечень, предусмотренный частью 3 настоящей статьи.";

16) в статье 30:

а) в части 1:

в абзаце первом слово "путем" заменить словом "при";

в пункте 1 слова "проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений" заменить словами "проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)";

в пункте 2 слово "осуществления" заменить словом "осуществлении";

б) в части 3 слова "ограничение в отношении участников" заменить словами "преимущество участникам", второе предложение исключить;

в) в части 4 слова ", окончательных предложений", слова ", ни одного окончательного предложения" и слова ", окончательные предложения" исключить, слово "ограничение" заменить словом "преимущество";

17) в статье 31:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "При осуществлении закупки" заменить словами "При применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона,";

в пункте 4 слова ", на дату подачи заявки на участие в закупке" исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;";

б) в абзаце первом части 2 слова ", закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов," исключить;

в) часть 21 изложить в следующей редакции:

"21. Если при применении конкурентных способов начальная (максимальная) цена контракта, сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведения совместного конкурса или аукциона) составляет двадцать миллионов рублей и более, заказчик (за исключением случая осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 настоящей статьи) устанавливает дополнительное требование об исполнении участником закупки (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта.";

г) в части 3 слово "документов" заменить словами "информации и документов";

д) в части 4 слова "частями 2 и 21" заменить словами "частью 2";

е) часть 5 дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

ж) в части 8 слова ", запроса котировок" исключить, слова "и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 21 настоящей статьи, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации" заменить словами "требованиям, предусмотренным частями 2 и 21 настоящей статьи (при осуществлении закупок, в отношении участников которых в соответствии с частями 2 и 21 настоящей статьи установлены дополнительные требования)";

з) часть 82 признать утратившей силу;

и) в части 11 слово "составляет" заменить словами "формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,", слова "о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт" заменить словами "об идентификационном номере заявки на участие в закупке, поданной таким победителем";

18) в статье 32:

а) в наименовании слова ", окончательных предложений" исключить;

б) в абзаце первом части 1 слова ", окончательных предложений" исключить, слова "в документации о закупке устанавливает" заменить словом "использует";

в) в части 3 слова "в документации о закупке" исключить, слово "устанавливать" заменить словом "использовать";

г) в части 4 слова "документации о закупке" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

д) в части 5 слова "критериев, предусмотренных документацией о закупке," заменить словами "используемых критериев";

е) в части 8 слова ", окончательных предложений" исключить;

19) в статье 33:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "при описании в документации о закупке" заменить словами "в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при описании";

в пункте 2 слова "документации о закупке" заменить словами "таком описании";

в пункте 4 слова "документация о закупке должна" заменить словами "описание объекта закупки должно", слова "окончательное предложение, если в такой документации" заменить словами "если в таком описании";

в пункте 5 слова "документация о закупке должна" заменить словами "описание объекта закупки должно", слова "такой документации" заменить словами "таком описании";

в пункте 6 слова "документация о закупке должна" заменить словами "описание объекта закупки должно", слова "пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 831" заменить словами "подпунктом "г" пункта 2 части 10 статьи 24";

в пункте 8 слова "документация о закупке" заменить словами "описание объекта закупки", слово "должна" заменить словом "должно", слова "за исключением случая, если подготовка проектной документации" заменить словами "или типовую проектную документацию, или смету на капитальный ремонт объекта капитального строительства, за исключением случая, если подготовка таких проектных документаций, сметы", слова "документацию о закупке" заменить словами "описание объекта закупки", дополнить словами ", части 2 настоящей статьи";

б) в части 2 слова "Документация о закупке" заменить словами "Описание объекта закупки", слово "должна" заменить словом "должно", слова ", а также" заменить словами "и (или)";

в) в части 3 слова "документацию о закупке" заменить словами "описание объекта закупки";

г) в части 4 слова "в документации о закупке" исключить;

20) в статье 34:

а) в части 1 слова ", окончательным предложением", слова "принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)" и слова ", окончательное предложение" исключить;

б) в части 2 слова "документации о закупке" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)", слово "условий" заменить словами "существенных условий";

в) в части 10 слово "Допускается" заменить словами "При проведении конкурсов допускается", после слов "научно-исследовательских работ" дополнить словами ", в том числе на выполнение составляющих один предмет контракта двух и более научно- исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта,", после слов "предоставлению путевок," дополнить словами "на выполнение работ (оказание услуг) по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем, на поставку программно-аппаратных средств и информационно-коммуникационного оборудования", слова "документации о закупке" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)", дополнить предложением следующего содержания: "При осуществлении закупки двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта, начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение таких работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов.";

г) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Правительство Российской Федерации вправе установить типовые условия контрактов, подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок.";

д) в пункте 1 части 13 слова "В случае, если" заменить словами "В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать условие о том, что оплата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества поставленного товара, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта. В случае, если";

е) часть 131 после слов "законодательством Российской Федерации," дополнить словами "случая оформления документа о приемке без использования единой информационной системы, при котором срок оплаты должен составлять не более тридцати дней с даты подписания такого документа,";

ж) часть 14 изложить в следующей редакции:

"14. В контракт могут быть включены условия:

1) о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 настоящего Федерального закона;

2) об удержании суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).";

з) часть 16 изложить в следующей редакции:

"16. Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации. В контракте должна содержаться стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта, включающая:

1) стоимость товара или работы (в том числе при необходимости стоимость работ по подготовке проектной документации, стоимость работ по созданию товара);

2) стоимость последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.";

и) дополнить частями 162 и 163 следующего содержания:

"162. Предметом контракта могут быть одновременно консервация, ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению такого объекта, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

163. В случае включения в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона в описание объекта закупки типовой проектной документации предметом контракта могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству объекта капитального строительства.";

к) часть 17 изложить в следующей редакции:

"17. В случае, если Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона в отношении конкретной закупки определены дополнительные условия его исполнения, в том числе не связанные с предметом контракта, такие условия подлежат включению в контракт.";

л) часть 18 признать утратившей силу;

м) в части 291 слова "в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 56, пунктом 2 части 2 статьи 561, пунктом 3 части 2 статьи 84" заменить словами "работ, услуг, указанных в пунктах 3-5 части 4 статьи 48";

н) в части 30 слово "банковскую" заменить словом "независимую";

21) статью 36 изложить в следующей редакции:

"Статья 36. Отмена закупки

1. Заказчик вправе отменить закупку с учетом требований, предусмотренных настоящей статьей. По истечении сроков, предусмотренных настоящей статьей, и до заключения контракта заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

2. При проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене закупки, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает его в единой информационной системе. С момента размещения указанного извещения в единой информационной системе закупка считается отмененной. При проведении закрытых электронных процедур такое извещение не размещается на официальном сайте;

2) оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не позднее одного часа с момента размещения в соответствии с пунктом 1 настоящей части в единой информационной системе извещения об отмене закупки возвращают участникам закупки поданные ими заявки на участие в закупке и направляют таким участникам уведомление о размещении в единой информационной системе извещения об отмене закупки.

3. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона заказчик не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок возвращает участникам закупки поданные ими заявки и направляет всем участникам закупки, которым направлено приглашение, уведомление об отмене закупки. С момента такого направления закупка считается отмененной.";

22) в статье 37:

а) в части 1 слова "документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона) и не менее размера";

б) в части 2 слова "документации о закупке" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

в) в части 3 слова "и документации о закупке" заменить словами ", приглашении и документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

г) в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "В случае проведения закрытого конкурса информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в закрытом конкурсе.", в четвертом предложении слова "открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе" заменить словами "закрытом конкурсе", слова "документации о закупке" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).";

д) в части 5 слова "открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме" заменить словами "электронного конкурса";

е) в абзаце первом части 7 слова "конкурсной документации" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

ж) в части 9 слова "предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо)" заменить словами "конкурс или аукцион проводится для заключения контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан";

з) в части 10:

в пункте 1 слова "открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе" заменить словами "закрытом конкурсе";

в пункте 2 слова "открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме" заменить словами "электронного конкурса";

23) в пункте 3 части 4 статьи 38 после слов "документации о закупках" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)", слова "принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами" исключить;

24) в статье 39:

а) в части 21 слово "конкурсной" исключить;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.";

в) в части 4 слово "конкурсных" и слово "конкурсной" исключить;

г) в части 6 слова "конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса" заменить словами "извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе, оценки соответствия участников закупки";

д) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.";

25) в части 1 статьи 40 после слов "документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)", слова "принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами" исключить;

26) часть 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:

"1. Заказчики привлекают экспертов, экспертные организации в случае, предусмотренном частью 3 статьи 94 настоящего Федерального закона. Заказчики вправе привлекать экспертов, экспертные организации в целях экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в закупке.";

27) статьи 42 - 44 изложить в следующей редакции:

"Статья 42. Извещение об осуществлении закупки

1. При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую информацию:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком);

2) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона, указание на соответствующую часть статьи 15 настоящего Федерального закона, в соответствии с которой осуществляется закупка (при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 настоящего Федерального закона), а также указание на осуществление закупки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", которое не размещается на официальном сайте;

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" электронной площадки (в случае проведения электронной процедуры), специализированной электронной площадки (в случае проведения закрытой электронной процедуры);

5) наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 настоящего Федерального закона, указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования;

6) информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

7) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;

8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы);

9) начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта;

10) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);

11) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев в соответствии с настоящим Федеральным законом;

12) требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 21 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона (при наличии такого требования);

13) информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона;

14) информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 настоящего Федерального закона, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 настоящего Федерального закона объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

15) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона;

16) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 настоящего Федерального закона), реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 настоящего Федерального закона;

17) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона);

18) информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона;

19) информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 настоящего Федерального закона, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов;

20) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона;

21) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Такая дата не может приходиться на нерабочий день;

22) дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке (в случае проведения электронного конкурса, за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 настоящего Федерального закона), дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в случае проведения электронного конкурса), дата окончания срока рассмотрения заявок (в случае проведения закрытого аукциона), дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим Федеральным законом;

23) дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) в случае проведения электронного конкурса (за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 настоящего Федерального закона), аукционов. При проведении электронного конкурса предусмотренная настоящим пунктом дата должна приходиться на рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке. При проведении электронного аукциона предусмотренная настоящим пунктом процедура начинается через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

2. Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать следующие электронные документы:

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с настоящим Федеральным за-коном;

5) проект контракта;

6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при осуществлении закупок:

а) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами пенсионных накоплений, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации";

б) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления, установленных в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";

в) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, установленных федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

3. Извещение об осуществлении закупки размещается при проведении:

1) электронного конкурса не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, за исключением случаев, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает два миллиарда рублей, при которых такое извещение размещается не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

3) электронного запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным частью 5 настоящей статьи, вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в единой информационной системе, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок соста-влял:

1) при проведении электронных конкурсов - не менее десяти дней;

2) при проведении электронных аукционов - не менее семи дней;

3) при проведении электронных аукционов, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает два миллиарда рублей, - не менее трех дней;

4) при проведении электронных запросов котировок - не менее трех дней.

5. Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе направить с использованием электронной площадки заказчику не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при проведении электронного конкурса и электронного аукциона не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Не позднее одного часа с момента поступления такого запроса оператор электронной площадки направляет его с использованием электронной площадки заказчику. Не позднее двух дней со дня, следующего за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не должны изменять суть извещения об осуществлении закупки.

Статья 43. Заявка на участие в закупке

1. Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовноисполнительной системы);

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 настоящего Федерального закона (если участник закупки является такой организацией);

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона;

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 21 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

р) в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона, заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 настоящей статьи;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

г) с учетом положений части 2 настоящей статьи предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (в случае проведения конкурсов и установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей части);

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 настоящей статьи, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 настоящей статьи, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 настоящей статьи, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

3. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, не допускается.

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в за-купке.

5. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

6. При проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с настоящим Федеральным законом оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 21 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

4) при проведении закрытых электронных процедур документы, предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором специализированной электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на специализированной электронной площадке;

5) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:

а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных частью 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;

б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;

в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

г) подачи участником закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара, работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;

д) указания в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 настоящей статьи иностранного государства в качестве страны происхождения товара в случае установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств;

е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в подпункте "г" пункта 3 части 5 статьи 44 настоящего Федерального закона;

ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки, приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на участие в закупке, установленного заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом;

з) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления требования, предусмотренного частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона;

и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего Федерального закона (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в извещении об осуществлении закупки установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 или 21 статьи 31 настоящего Федерального закона);

к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона;

л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

м) подачи заявки на участие в закупке участником закупки, которому не направлено приглашение, не представлена документация о закупке (при проведении закрытых электронных про-цедур);

6) одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют участнику закупки, подавшему такую заявку, уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием оснований ее возврата. Возврат заявок на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным пунктом 5 настоящей части, не допуска-ется;

7) участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, вправе подать новую заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями настоящей статьи;

8) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не подлежит возврату в соответствии с пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера;

9) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют заказчику в соответствии с настоящим Федеральным законом заявки на участие в закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей части, а также информацию о дате и времени их подачи.

7. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона заявка на участие в закупке подается в письменной форме в запечатанном конверте по форме, в порядке, а также в месте, которые установлены в документации о закупке. В случае предоставления в заявке копий документов такие копии заверяются участником закупки. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и каждый том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке, поданы от имени участника закупки и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. На конверте указывается идентификационный код закупки, указанный в приглашении. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в закупке. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона.

8. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона участник закупки вправе изменить свою заявку до окончания срока подачи заявок на участие в закупке в порядке, установленном в соответствии с подпунктом "д" пункта 1 части 1 статьи 72 настоящего Федерального закона. Изменение регистрируется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для регистрации заявки на участие в закупке. Датой и временем подачи заявки признаются дата и время подачи такого изменения. Изменение заявки на участие в закупке не допускается при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры.

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 настоящей статьи отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с настоящим Федеральным законом в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 настоящего Федерального закона проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоены первые три порядковых номера.

10. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 настоящей статьи, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке;

3) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 9 настоящей статьи, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

11. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона отзыв заявки на участие в закупке направляется участником закупки заказчику. С момента получения заказчиком такого отзыва заявка на участие в закупке считается отозванной.

Статья 44. Обеспечение заявки на участие в закупке

1. При проведении конкурентных способов заказчик обязан установить требование обеспечения заявок на участие в закупке. Заказчик вправе не устанавливать такое требование в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей.

2. Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в соответствии с настоящим Федеральным законом в следующих размерах:

1) если размер начальной (максимальной) цены контракта не превышает двадцать миллионов рублей, - от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта;

2) если размер начальной (максимальной) цены контракта превышает двадцать миллионов рублей, - от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

3. Предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов, предусмотренные частью 2 статьи 29 настоящего Федерального закона, предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке (в случае установления заказчиком требования обеспечения заявок на участие в закупке) в размере одной второй процента начальной (максимальной) цены контракта. Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках.

4. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 настоящего Федерального закона. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

5. При проведении электронных процедур:

1) обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов:

а) путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации;

б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона;

2) участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе;

3) в случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств:

а) подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в закупке;

б) оператор электронной площадки не позднее десяти минут с момента получения заявки на участие в закупке, поданной до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направляет в банк, в котором открыт специальный счет, информацию о реквизитах такого счета и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке;

в) банк не позднее сорока минут с момента получения информации, предусмотренной подпунктом "б" настоящего пункта, осуществляет блокирование денежных средств на специальном счете в размере обеспечения заявки на участие в закупке и направляет информацию об осуществленном блокировании оператору электронной площадки. В случае отсутствия на специальном счете незаблокированных денежных средств в этом размере банк такое блокирование не осуществляет и в указанный срок направляет оператору электронной площадки информацию об отсутствии на специальном счете денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки;

г) в случае получения от банка информации об отсутствии на специальном счете денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке, оператор электронной площадки осуществляет в соответствии с подпунктом "е" пункта 5 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона возврат заявки подавшему ее участнику закупки;

4) в случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде независимой гарантии оператор электронной площадки посредством взаимодействия с реестром независимых гарантий, размещенным в единой информационной системе, не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке проверяет наличие номера реестровой записи в таком реестре, сумму независимой гарантии, а также соответствие идентификационного кода закупки, указанного в независимой гарантии, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику закупки в соответствии с подпунктом "ж" пункта 5 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона.

6. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не включенного в перечень, предусмотренный подпунктом "а" пункта 1 части 5 настоящей статьи, установленным требованиям либо о несоответствии банка, включенного в такой перечень, установленным требованиям, такие сведения направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень.

7. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашение о взаимодействии с каждым из банков, включенных в перечень, предусмотренный подпунктом "а" пункта 1 части 5 настоящей статьи. Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством Российской Федерации. Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с требованиями настоящей статьи осуществляется в электронной форме.

8. Банк вправе открывать специальные счета участникам закупок только после заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Денежные средства, находящиеся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для обеспечения заявок на участие в закупках исключительно такого участника закупки. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в закупке на специальном счете осуществляется и прекращается банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки в соответствии с настоящей статьей. На денежные средства, заблокированные в соответствии с настоящей статьей, не может быть обращено взыскание по обязательствам участника закупки. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки на участие в закупке. Размер таких процентов определяется договором специального счета, заключаемым участником закупки.

9. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями настоящей статьи. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, предусмотренного настоящим Федеральным законом;

2) перевод в случаях, предусмотренных настоящей статьей, заблокированных денежных средств в размере обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Феде-рации.

10. Оператор электронной площадки направляет в банк информацию о реквизитах специального счета для осуществления банком по такому счету операции, предусмотренной частью 9 настоящей статьи, в течение одного часа с момента наступления следующих случаев:

1) отклонение заявки на участие в закупке (за исключением случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи), отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим Федеральным за-коном;

2) отзыв заявки участником закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом;

3) заключение контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом с участником закупки. В этом случае оператор электронной площадки направляет также информацию о реквизитах специальных счетов всех участников закупки, заявки которых не были отклонены, отстранены, отозваны в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением участников закупки, признанных в соответствии с настоящим Федеральным законом уклонившимися от заключения контракта;

4) отмена закупки в соответствии со статьей 36 настоящего Федерального закона. В этом случае оператор электронной площадки направляет информацию о реквизитах специальных счетов всех участников закупки, подавших заявки на участие в закупке;

5) получение решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

6) получение предусмотренного настоящим Федеральным законом решения об отказе во включении информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с его уклонением от заключения контракта;

7) включение информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 настоящего Федерального закона в связи с его уклонением от заключения контракта.

11. Банк не позднее одного часа с момента получения информации, предусмотренной пунктами 1 - 6 части 10 настоящей статьи, прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 части 5 настоящей статьи блокирование денежных средств на специальном счете (специальных счетах), реквизиты которого (которых) направлены оператором электронной площадки, и направляет информацию о прекращении такого блокирования оператору электронной площадки. Не позднее одного часа с момента получения информации, предусмотренной пунктом 7 части 10 настоящей статьи, банк осуществляет перевод заблокированных в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 части 5 настоящей статьи денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и направляет информацию о таком переводе оператору электронной площадки.

12. Возврат независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 10 настоящей статьи, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. В случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 настоящей статьи, заказчик предъявляет требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке участником закупки, информация о котором включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с уклонением такого участника от заключения контракта.

13. В случае, если при проведении электронных процедур в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок одного участника закупки комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, по основаниям, установленным пунктами 1 - 3, 5 - 9 части 12 статьи 48 настоящего Федерального закона, в порядке, предусмотренном частью 14 настоящей статьи, осуществляется перечисление в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств в размере обеспечения каждой третьей такой заявки или в порядке, предусмотренном частью 15 настоящей статьи, предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения каждой третьей такой заявки.

14. Если в случае, предусмотренном частью 13 настоящей статьи, обеспечение заявки на участие в закупке, являющейся третьей заявкой, предоставлено в виде денежных средств:

1) оператор электронной площадки через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении такой заявки протокола, указанного в части 17 статьи 48, пункте 2 части 5 статьи 49, пункте 2 части 3 статьи 50 настоящего Федерального закона, направляет (за исключением случая получения оператором электронной площадки решения суда, контрольного органа в сфере закупок о признании решения, принятого в отношении такой заявки, не соответствующим требованиям настоящего Федерального закона) в банк информацию о реквизитах специального счета участника закупки, подавшего такую заявку;

2) банк не позднее одного часа с момента получения информации, предусмотренной пунктом 1 настоящей части, осуществляет перевод заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств в размере обеспечения такой заявки в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации и направляет информацию о таком переводе оператору электронной площадки;

3) оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения от банка информации о перечислении, предусмотренной пунктом 2 настоящей части, направляет участнику закупки информацию о таком перечислении.

15. Если в случае, предусмотренном частью 13 настоящей статьи, обеспечение заявки на участие в закупке, являющейся третьей заявкой, предоставлено в виде независимой гарантии:

1) оператор электронной площадки через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении такой заявки протокола, указанного в части 17 статьи 48, пункте 2 части 5 статьи 49, пункте 2 части 3 статьи 50 настоящего Федерального закона, направляет (за исключением случая получения оператором электронной площадки решения суда, контрольного органа в сфере закупок о признании решения, принятого в отношении такой заявки, не соответствующим требованиям настоящего Федерального закона) заказчику, разместившему такой соответствующий протокол, информацию о наступлении случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи, и об участнике закупки, подавшем такую заявку;

2) заказчик не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения информации, предусмотренной пунктом 1 настоящей части, предъявляет требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной таким участником закупки.

16. При проведении закрытого конкурса и закрытого аукциона:

1) денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупке, вносятся участниками закупок на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

2) участник закупки признается не предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке в случае непоступления денежных средств, информация и документы (или их копии) о внесении которых в качестве обеспечения заявки представлены в заявке на участие в закупке, до даты рассмотрения заявок, даты рассмотрения и оценки заявок на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

3) заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления случаев, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 10 настоящей статьи. Возврат таких денежных средств участнику закупки не осуществляется в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 настоящей статьи;

4) в случае предоставления участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке в виде независимой гарантии такая гарантия подлежит рассмотрению заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом.

17. При проведении закрытых электронных процедур применяются положения настоящего Федерального закона, касающиеся обеспечения заявок на участие в закупках при проведении электронных процедур, если иное не установлено Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 24 настоящего Федерального закона.

18. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках участниками закупок, являющимися иностранными лицами.";

28) в статье 45:

а) в наименовании слово "банковской" заменить словом "независимой", слово "банковских" заменить словом "независимых";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают независимые гарантии, выданные:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 12 настоящей статьи;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 17 настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).";

в) в части 11 слова "размеру собственных средств (капитала) банка и" исключить;

г) в части 13 слово "банковскими" заменить словом "независимыми";

д) дополнить частью 17 следующего содержания:

"17. Перечень региональных гарантийных организаций ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии региональной гарантийной организации, не включенной в перечень, требованиям, установленным в соответствии с пунктом 3 части 1 настоящей статьи, либо о несоответствии региональной гарантийной организации, включенной в перечень, таким требованиям, сведения о таких обстоятельствах направляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень региональных гарантийных организаций.";

е) в части 2:

в абзаце первом слово "Банковская" заменить словом "Независимая";

в пункте 1 слово "банковской" заменить словом "независимой", дополнить словами ", а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия";

в пункте 2 слово "банковской" заменить словом "независимой";

в пункте 4 слово "банковской" заменить словом "независимой";

в пункте 5 слово "банковской" заменить словом "независимой";

в пункте 6 слово "банковской" заменить словом "независимой";

в пункте 7 слово "банку" заменить словом "гаранту", слово "банковской" заменить словом "независимой";

ж) в части 3 слова "случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую" заменить словом "независимую", после слова "гаранта" дополнить словами "при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации", слово "пять" заменить словом "десять", слова "банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии" заменить словами "независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия";

з) в части 31 слово "банковской" заменить словом "независимой";

и) в части 4 слово "банковской" заменить словом "независимой";

к) в части 5 слово "банковскую" заменить словом "независимую", дополнить словами ", если настоящим Федеральным законом не установлено иное";

л) в части 6:

в абзаце первом слово "банковской" заменить словом "независимой";

в пункте 1 слово "банковской" заменить словом "независимой", слово "банковских" заменить словом "независимых";

в пункте 2 слово "банковской" заменить словом "независимой", слова "условиям, указанным в частях 2 и 3" заменить словами "требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 82";

в пункте 3 слово "банковской" заменить словом "независимой", слова "принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)" исключить, после слов "документации о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

м) в части 7 слово "банковской" заменить словом "независимой", слово "банковскую" заменить словом "независимую", дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию, путем указания таких причин в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)";

н) в части 8 слово "Банковская" заменить словом "Независимая", слово "банковских" заменить словом "независимых", второе предложение изложить в следующей редакции: "Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком, предусмотренным частью 82 настоящей статьи, таких информации и документов в реестр и присвоения номера реестровой записи.", слово "банк" заменить словом "гарант";

o) в части 81 слово "банковских" заменить словом "независимых", слова "товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну" заменить словами "в случае, предусмотренном пунктом 1 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона";

п) в части 82 слово "банковской" заменить словом "независимой", слово "банковских" заменить словом "независимых";

p) в части 9:

в абзаце первом слово "банковских" заменить словом "независимых";

в пункте 1 слова "банка, являющегося гарантом" заменить словом "гаранта";

в пункте 3 слово "банковской" заменить словом "независимой";

в пункте 4 слово "банковской" заменить словом "независимой";

пункт 5 признать утратившим силу;

с) в части 11 слова "Банк, выдавший банковскую гарантию," заменить словом "Гарант", слова "ее выдачи" заменить словами "выдачи независимой гарантии", слово "банковской" заменить словом "независимой", слово "банковских" заменить словом "независимых";

т) в части 12 слово "банковской" заменить словом "независимой", слово "банковскую" заменить словом "независимую";

у) дополнить частью 13 следующего содержания:

"13. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 12 настоящей статьи, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 17 настоящей статьи, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.";

29) в части 1 статьи 46 слово "Проведение" заменить словами "При применении конкурентных способов проведение", слова "окончательных предложений," и слова "окончательного предложения," исключить;

30) в главе 3:

а) наименование параграфа 2 изложить в следующей редакции:

"є 2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем применения открытых конкурентных способов";

б) статьи 48 - 52 изложить в следующей редакции:

"Статья 48. Проведение электронного конкурса

1. Электронный конкурс начинается с размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки.

2. Заявка на участие в закупке состоит из трех частей. Первая часть должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а", "б" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. Первая часть также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом "д" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. Вторая часть должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "р" пункта 1, подпунктом "в" пункта 2, пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. Третья часть должна содержать информацию, предусмотренную пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.

3. Не позднее двух рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи) со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании первой части заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке;

б) осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (если такие критерии установлены извещением об осуществлении закупки);

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, после подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

4. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, могут осуществляться не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки:

1) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

2) на создание произведения литературы или искусства;

3) работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

4) работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов;

5) работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда.

5. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) информации и документов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "г" и "д" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких информации и документов извещению об осуществлении закупки;

2) если в первой части заявки на участие в закупке содержится информация, предусмотренная пунктами 1, 3 и 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;

3) выявления недостоверной информации, содержащейся в первой части заявки на участие в закупке.

6. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке должен содержать:

1) дату рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, идентификационные номера таких за-явок;

2) информацию о принятом решении о признании первой части заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют настоящему Федеральному закону, извещению об осуществлении закупки;

3) присвоенные первым частям заявок на участие в закупке, признанным соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по каждому критерию оценки первых частей заявок на участие в закупке (в случае установления таких критериев в извещении об осуществлении закупки);

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке первых частей заявок на участие в закупке, в отношении каждой первой части заявки на участие в закупке;

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 1 статьи 52 настоящего Федерального закона.

7. Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, содержащее информацию:

1) предусмотренную пунктами 2 и 3 части 6 настоящей статьи в отношении первой части заявки на участие в закупке такого участника закупки;

2) о наилучшем предложении, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, представленном в заявках на участие в закупке, признанных соответствующими извещению об осуществлении закупки, без указания участника закупки, подавшего такую заявку;

3) о наличии признанных соответствующими извещению об осуществлении закупки заявок на участие в закупке, содержащих информацию о товарах, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, а также заявок, содержащих информацию о товарах российского происхождения, без указания участников закупки, подавших такие заявки. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, направляется в случае указания заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещении об осуществлении закупки информации об ограничениях, условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

4) о дате проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), установленной в извещении об осуществлении закупки, и времени начала и окончания такой процедуры, установленном оператором электронной площадки в соответствии со временем, действующим в часовой зоне по месту нахождения заказчика.

8. Участники закупки, первые части заявок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) подать с использованием электронной площадки одно предложение о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) (далее также - ценовое предложение). При подаче участником закупки ценового предложения не допускается подача предложения, равного или превышающего предложение, содержащееся в третьей части заявки на участие в закупке, а также не допускается подача предложения, равного нулю. Продолжительность приема ценовых предложений составляет один час.

9. В случае, если участником закупки не подано предложение, предусмотренное частью 8 настоящей статьи, ценовым предложением участника закупки считается предложение, содержащееся в третьей части заявки на участие в закупке.

10. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) оператор электронной площадки:

1) формирует протокол подачи таких предложений, содержащий:

а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона);

б) ценовые предложения, поданные участниками закупки, с указанием идентификационных номеров заявок таких участников, времени подачи таких предложений;

2) направляет заказчику вторые части заявок на участие в закупке, первые части которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки.

11. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения вторых частей заявок на участие в закупке, информации и документов в соответствии с пунктом 2 части 10 настоящей статьи, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 2 части 10 настоящей статьи, и принимают решение о признании второй части заявки на участие в закупке соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке;

б) осуществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (если такой критерий установлен извещением об осуществлении закупки);

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, после подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

12. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) участником закупки оператору электронной площадки в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 11, 2 и 21 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона);

5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;

7) предусмотренных частью 6 статьи 45 настоящего Федерального за-кона;

8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке;

9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.

13. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке должен содержать:

1) дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, идентификационные номера таких за-явок;

2) информацию о принятом решении о признании второй части заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют настоящему Федеральному закону, извещению об осуществлении закупки;

3) присвоенные вторым частям заявок на участие в закупке, признанным соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (в случае установления такого критерия в извещении об осуществлении закупки);

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении каждой второй части заявки на участие в закупке;

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части 1 статьи 52 настоящего Федерального закона.

14. Не позднее одного часа с момента получения направленного в соответствии с пунктом 2 части 11 настоящей статьи протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки:

1) направляет заказчику ценовые предложения участников закупки, вторые части заявок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также протокол, предусмотренный пунктом 1 части 10 настоящей статьи;

2) размещает протоколы, предусмотренные частями 6 и 13 настоящей статьи, в единой информационной системе и на электронной площадке.

15. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и документов в соответствии с пунктом 1 части 14 настоящей статьи:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона;

б) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в закупке, содержащихся в протоколах, предусмотренных частями 6 и 13 настоящей статьи, а также оценки, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая части которой признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после подписания такого протокола усиленными электронными подписями членами комиссии по осуществлению закупок подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

16. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения направленного в соответствии с пунктом 2 части 15 настоящей статьи протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает:

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, номера реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупок, первые и вторые части заявок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких заявок. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, не размещается на официальном сайте.

17. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать следующую информацию:

1) дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), идентификационные номера заявок на участие в закупке;

2) о принятом в отношении каждой заявки (каждой части заявки), поданной на участие в закупке, решении о соответствии извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, с обоснованием такого решения и указанием положений настоящего Федерального закона, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют извещению об осуществлении закупки;

3) присвоенные заявкам на участие в закупке, первые и вторые части которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по критериям оценки, установленным в извещении об осуществлении закупки;

4) порядковые номера, присвоенные в соответствии с настоящим Федеральным законом заявкам на участие в закупке;

5) о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона;

6) о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки на участие в закупке;

7) о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 52 настоящего Федерального закона.

18. Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), но не позднее даты заключения контракта вправе направить оператору электронной площадки с использованием электронной площадки запрос о даче разъяснений информации, содержащейся в таком протоколе в отношении заявки такого участника закупки. Не позднее одного часа с момента поступления такого запроса оператор электронной площадки направляет его с использованием электронной площадки заказчику. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик направляет соответствующие разъяснения оператору электронной площадки. Не позднее одного часа с момента поступления таких разъяснений они направляются оператором электронной площадки с использованием электронной площадки участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

19. В случае, если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона, а также в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства электронный конкурс проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом следующих особенностей:

1) заявка состоит из второй и третьей частей. Вторая часть должна также содержать информацию, предусмотренную подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. Положения частей 3-10 настоящей статьи не применяются;

2) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части поданных заявок на участие в закупке, а также информацию и документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона;

3) действия, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, осуществляются не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения в соответствии с пунктом 2 настоящей части вторых частей заявок на участие в закупке, информации и документов, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки;

4) не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке в соответствии с пунктом 2 части 11 настоящей статьи оператор электронной площадки направляет заказчику третьи части заявок на участие в закупке, поданные участниками закупки, вторые части заявок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также размещает протокол, предусмотренный частью 13 настоящей статьи, в единой информационной системе и на электронной площадке.

20. Если электронный конкурс признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 52 настоящего Федерального закона, такой конкурс проводится с учетом особенностей, установленных частями 2 - 4 и 7 статьи 52 настоящего Федерального закона.

Статья 49. Проведение электронного аукциона

1. Электронный аукцион начинается с размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 1, подпунктами "а" - "в" пункта 2, пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом "д" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.

2. Участники закупки, подавшие в соответствии с настоящим Федеральным законом заявки на участие в закупке, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) подать с использованием электронной площадки ценовые предложения, предусматривающие снижение (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 настоящей статьи) начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона).

3. Подача ценовых предложений проводится в следующем порядке:

1) подача ценовых предложений осуществляется путем снижения текущего минимального ценового предложения на величину, составляющую от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) (далее - "шаг аукциона");

2) не допускается подача участником закупки ценового предложения:

а) равного нулю;

б) равного ранее поданному таким участником ценовому предложению или превышающего его;

в) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, сниженное в пределах "шага аукциона";

г) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, если оно подано таким участником закупки;

3) допускается подача ценового предложения независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей части;

4) оператор электронной площадки с использованием электронной площадки автоматически отклоняет ценовые предложения, не соответствующие требованиям настоящей части. Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не допускается;

5) время приема ценовых предложений составляет четыре минуты с момента начала процедуры подачи ценовых предложений. В случае поступления в такое время ценового предложения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей части время приема ценовых предложений на электронной площадке автоматически увеличивается на четыре минуты с момента поступления такого предложения. При этом общая продолжительность приема ценовых предложений не должна превышать пять часов с момента начала процедуры подачи ценовых предложений;

6) не позднее десяти минут с момента окончания времени приема ценовых предложений, предусмотренного пунктом 5 настоящей части, участник закупки вправе подать одно ценовое предложение не ниже чем минимальное ценовое предложение, поступившее во время приема ценовых предложений, предусмотренное пунктом 5 настоящей части. Ценовое предложение участника закупки должно соответствовать требованиям подпунктов "а", "б" и "г" пункта 2 настоящей части и может быть подано независимо от "шага аукциона";

7) оператор электронной площадки указывает на электронной площадке все поданные ценовые предложения и время их поступления без указания информации о подавших их участниках закупки, а также оставшееся время приема ценовых предложений;

8) в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, минимальным ценовым предложением такого участника закупки признается начальная (максимальная) цена контракта либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона);

9) в случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений подано ценовое предложение, предусматривающее снижение цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) до половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) или ниже, такая процедура проводится на право заключения контракта в порядке, предусмотренном настоящей частью, с учетом следующих особенностей:

а) по результатам такой процедуры определяется размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта. При этом такой размер указывается в соответствии с настоящим Федеральным законом в качестве цены контракта;

б) участники закупки вправе подать ценовые предложения, предусматривающие увеличение ценового предложения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта;

в) процедура подачи ценовых предложений проводится путем повышения текущего максимального ценового предложения на величину в пределах "шага аукциона", составляющего до пяти миллионов рублей;

г) не допускается подача ценового предложения, размер которого превышает сто миллионов рублей.

4. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений оператор электронной площадки:

1) присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 настоящей статьи, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 настоящей части, присваиваются в порядке убывания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона). В случае, если несколькими участниками закупки поданы одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, подавшим ценовое предложение ранее других таких участников закупки. При присвоении порядкового номера заявкам на участие в закупке, поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок на участие в закупке;

2) формирует протокол подачи ценовых предложений, содержащий:

а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи ценовых предложений;

б) минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое предложение (в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 настоящей статьи), поданное каждым участником закупки, с указанием идентификационного номера заявки такого участника, времени подачи таких предложений, даты и времени подачи заявок на участие в закупке, поданных участниками закупки без ценовых предложений;

в) порядковые номера, присвоенные заявкам в соответствии с пунктом 1 настоящей части;

3) размещает протокол, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, в единой информационной системе и на электронной площадке;

4) направляет заказчику протокол, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, заявки на участие в закупке, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона информацию и документы участников закупки, подавших такие заявки.

5. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 настоящей статьи, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 настоящего Федерального закона;

б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 настоящей статьи, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 настоящей статьи, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 настоящего Федерального закона. После подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

6. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения направленного в соответствии с пунктом 2 части 5 настоящей статьи протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает:

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, испол-нителя);

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, номера реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупок, заявки которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких заявок. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не размещается на официальном сайте.

7. Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в единой информационной системе протокола подачи ценовых предложений в соответствии с пунктом 3 части 4 настоящей статьи, но не позднее даты заключения контракта вправе направить оператору электронной площадки с использованием электронной площадки запрос о даче разъяснений порядка проведения процедуры подачи ценовых предложений в части подачи ценового предложения таким участником закупки. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления такого запроса, оператор электронной площадки направляет с использованием электронной площадки участнику закупки соответствующие разъяснения.

8. Направление (при необходимости) участником закупки, принимавшим участие в закупке, запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки такого участника закупки, и направление такому участнику соответствующих разъяснений осуществляются в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 48 настоящего Федерального закона.

9. Если электронный аукцион признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 52 настоящего Федерального закона, такой аукцион проводится с учетом особенностей, установленных частями 2, 5 и 7 статьи 52 настоящего Федерального закона.

Статья 50. Проведение электронного запроса котировок

1. Электронный запрос котировок начинается с размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 1, подпунктами "а" - "в" пункта 2, пунктом 3 или пунктом 4, пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона. Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом "д" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.

2. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона направляет заказчику заявки на участие в закупке, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки.

3. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 2 настоящей статьи, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1-8 части 12 статьи 48 настоящего Федерального закона;

б) на основании решения, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок;

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 настоящего Федерального закона. После подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

4. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения направленного в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает:

1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, номера реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупки, заявки которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких заявок. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не размещается на официальном сайте.

5. Направление (при необходимости) участником закупки, принимавшим участие в закупке, запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки такого участника закупки, и направление такому участнику соответствующих разъяснений осуществляются в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 48 настоящего Федерального закона.

6. Заключение контракта по результатам проведения электронного запроса котировок осуществляется в порядке, установленном статьей 51 настоящего Федерального закона, с учетом следующих особенностей:

1) заказчик формирует и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта не позднее трех часов с момента размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления заказчиком действий в соответствии с пунктом 1 настоящей части;

3) заказчик осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 51 настоящего Федерального закона, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления участником закупки, с которым заключается контракт, действий в соответствии с пунктом 2 настоящей части, но не ранее чем через два рабочих дня, следующих за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) осуществление действий, предусмотренных пунктом 2 части 2, пунктом 2 части 3, пунктами 2 и 3 части 4 статьи 51 настоящего Федерального закона, не допускается.

7. Если электронный запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 52 настоящего Федерального закона, такой запрос котировок проводится с учетом особенностей, установленных частями 6 и 7 статьи 52 настоящего Федерального закона.

Статья 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры

1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником закупки (далее в настоящей статье - участник закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять дней (если настоящим Федеральным законом не установлено иное) с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), протокола, предусмотренного подпунктом "а" пункта 2 части 6 настоящей статьи, после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (если требование обеспечения исполнения контракта установлено в извещении об осуществлении закупки). Участники закупки, заявки которых не отозваны в соответствии с настоящим Федеральным законом, обязаны подписать контракт в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в части 1 настоящей статьи:

1) заказчик формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, который должен содержать:

а) информацию, предусмотренную частью 6 статьи 30, пунктами 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона;

б) цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии с настоящим Федеральным законом участником закупки, с которым заключается контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, положений статей 28 и 29 настоящего Федерального закона, цену каждого отдельного этапа исполнения контракта, определенную в соответствии с частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона (если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения). Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в проект контракта, за исключением случаев включения в него информации, предусмотренной подпунктами "в" или "г" настоящего пункта;

в) максимальное значение цены контракта и цену единицы товара, работы, услуги, соответствующие максимальному значению цены контракта, указанному в извещении об осуществлении закупки, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, положений статей 28 и 29 настоящего Федерального закона (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона). При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;

г) размер платы, подлежащей внесению в соответствии с настоящим Федеральным законом участником закупки, с которым заключается контракт, за заключение контракта на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом);

д) информацию, предусмотренную подпунктами "а", "б", "г", "е" и "п" пункта 1, подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, а также информацию, предусмотренную подпунктом "г" пункта 2 указанной части, в случае проведения электронного конкурса. При этом информация, предусмотренная подпунктами "а", "б", "г" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, указывается с использованием единой информационной системы по состоянию на дату и время формирования проекта контракта;

е) иные документы (при наличии);

2) при формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящей части, заказчик вправе (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 настоящей части, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 настоящей части, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки. Участник закупки вправе отказаться от заключения контракта на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола разногласий в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2 части 3 настоящей статьи.

3. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом). При этом такой участник закупки:

а) в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона, одновременно представляет заказчику информацию и документы, предусмотренные указанной статьей;

б) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной таким участником закупки (если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим Федеральным законом определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта);

2) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе (с использованием электронной площадки, без размещения на официальном сайте) протокол разногласий в одном или нескольких из следующих случаев:

а) наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект контракта в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи, с указанием информации, не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и положениям заявки такого участника закупки;

б) несогласие заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи;

3) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной площадке отказ от заключения контракта в случае, предусмотренном пунктом 1 части 172 статьи 95 настоящего Федерального закона.

4. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участником закупки, с которым заключается контракт, информации и документов в соответствии с частью 3 настоящей статьи, заказчик осуществляет одно из следующих действий:

1) размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, контракт (за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи) в случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, разместил информацию и документы в соответствии с пунктом 1 части 3 настоящей статьи. Если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим Федеральным законом определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта, действия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются заказчиком при условии поступления на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежных средств в размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт;

2) формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта с учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи;

3) формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта без учета либо с частичным учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи. При таком размещении заказчик также формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) информацию о причинах отказа учесть полностью или частично информацию, содержащуюся в протоколе разногласий. При этом информация, предусмотренная подпунктом "б" пункта 2 части 3 настоящей статьи, подлежит обязательному учету.

5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком информации и документов в соответствии с пунктом 2 или 3 части 4 настоящей статьи, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем осуществления таких действий участником закупки, размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, контракт (за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи). Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такой подписанный контракт не размещается на официальном сайте.

6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены требования, предусмотренные частью 3 (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 3 настоящей статьи, а также случая, если таким участником закупки в срок, установленный частью 3 настоящей статьи, не выполнены требования пункта 3 части 3 настоящей статьи) и частью 5 настоящей статьи:

1) такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта;

2) заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока выполнения участником закупки требований, предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи:

а) формирует с использованием единой информационной системы и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта, содержащий дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки участника закупки, уклонившегося от заключения контракта, указание на требования, не выполненные участником закупки;

б) формирует и направляет в соответствии с порядком, предусмотренным частью 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, в день размещения в единой информационной системе протокола, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, обращение о включении информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-телей);

3) оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента размещения в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящей части протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта направляет такому участнику закупки уведомление о таком размещении.

7. Заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с настоящим Федеральным законом, в случае:

1) если участник закупки в соответствии с частью 6 настоящей статьи признан уклонившимся от заключения контракта;

2) отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 настоящего Федерального закона.

8. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением участника закупки от заключения контракта, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке.

Статья 52. Признание открытого конкурентного способа несостоявшимся. Последствия такого признания

1. Открытый конкурентный способ признается несостоявшимся в следующих случаях:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке;

4) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки;

5) все участники закупки, не отозвавшие в соответствии с настоящим Федеральным законом заявку на участие в закупке, признаны уклонившимися от заключения контракта в соответствии с настоящим Федеральным за-коном;

6) заказчик в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 настоящего Федерального закона отказался от заключения контракта с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, которая является единственной, либо с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, признанную в соответствии с настоящим Федеральным законом единственной соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

2. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, электронный конкурс, электронный аукцион проводятся в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом следующих особенностей:

1) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона направляет заказчику заявку (все части заявки) на участие в закупке, а также информацию и документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона;

2) не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об осуществлении закупки:

а) члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 1 настоящей части, и принимают решение о соответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным частями 5 и 12 статьи 48 (в случае проведения электронного конкурса), пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 (в случае проведения электронного аукциона) настоящего Федерального закона, а также подписывают усиленными электронными подписями сформированный заказчиком с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после подписания такого протокола членами комиссии по осуществлению закупок в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки, который не позднее одного часа с момента получения такого протокола осуществляет действия, предусмотренные частью 16 статьи 48 настоящего Федерального закона;

3) в случае проведения электронного конкурса оценка по критериям оценки заявок на участие в закупке, установленным в извещении об осуществлении закупки, не осуществляется;

4) протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 настоящего Федерального закона;

5) участник закупки вправе направить запрос, предусмотренный частью 18 статьи 48 настоящего Федерального закона, после размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

6) контракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, в случае принятия в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящей части решения о соответствии такой заявки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

3. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, электронный конкурс признан несостоявшимся по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке (за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 настоящего Федерального закона), такой конкурс проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом следующих особенностей:

1) не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет заказчику вторую и третью части заявки на участие в закупке, в отношении которой принято решение о соответствии требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона информацию и документы участника закупки, подавшего такую заявку;

2) не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения информации и документов в соответствии с пунктом 1 настоящей части, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки:

а) члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 1 настоящей части, и принимают решение о соответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным частью 12 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также подписывают усиленными электронными подписями сформированный заказчиком с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

б) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после подписания такого протокола членами комиссии по осуществлению закупок в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки, который не позднее одного часа с момента получения такого протокола размещает его в единой информационной системе и на электронной площадке;

3) процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), оценка по критериям оценки заявок на участие в закупке, установленным в извещении об осуществлении закупки, не осуществляются;

4) протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 настоящего Федерального закона;

5) участник закупки вправе направить запрос, предусмотренный частью 18 статьи 48 настоящего Федерального закона, после размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполни-теля);

6) контракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, в случае принятия в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящей части решения о соответствии такой заявки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

4. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, электронный конкурс признан несостоявшимся по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, такой конкурс проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом следующих особенностей:

1) оценка, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 части 11, подпунктом "а" пункта 1 части 15 статьи 48 настоящего Федерального закона, не осуществляется;

2) контракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

5. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, электронный аукцион признан несостоявшимся по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке, контракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

6. Если электронный запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, контракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

7. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1 (за исключением идентификационных номеров заявок на участие в закупке) и 7 части 17 статьи 48 настоящего Федерального закона, подписывает такой протокол усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки, который не позднее одного часа с момента получения такого протокола размещает его в единой информационной системе и на электронной площадке.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части 1 настоящей статьи, заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.";

в) статьи 53 - 59, 63 - 69 и 71 признать утратившими силу;

г) наименование параграфа 3 изложить в следующей редакции:

"є 3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем применения закрытых конкурентных способов";

д) статьи 72 - 77 изложить в следующей редакции:

"Статья 72. Применение закрытых конкурентных способов

1. При применении закрытых конкурентных способов:

1) заказчиком разрабатывается и утверждается документация о закупке, которая должна содержать:

а) информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 13 и 15 - 23 части 1 и подпунктами 1 - 6 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона;

б) информацию о месте и порядке подачи заявки на участие в закупке, форму такой заявки (в случае проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона);

в) информацию о времени проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) в случае проведения закрытого аукци-она;

г) информацию о сроке, в течение которого победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иной участник закупки должен подписать контракт (в случае проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона);

д) порядок направления участником закупки отзыва поданной им заявки на участие в закупке, изменения поданной им заявки на участие в закупке, а также порядок возврата заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом. Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в документацию о закупке в случае проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона;

2) приглашение, документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке, проект контракта, протоколы, составленные (сформированные) при осуществлении закупки, не подлежат размещению на официальном сайте, опубликованию в средствах массовой информации;

3) не допускается предоставлять документацию о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, направлять запросы об ознакомлении с документацией о закупке, запросы о предоставлении документации о закупке, запросы о даче разъяснений положений документации о закупке, предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов (за исключением проведения закрытых электронных процедур);

4) не допускается осуществлять аудио- и видеозапись, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

5) при заключении контракта в порядке, установленном частью 14 статьи 73 настоящего Федерального закона, использование единой информационной системы, размещение информации и документов в единой информационной системе и на специализированной электронной площадке не осуществляются.

2. Закрытый конкурс, закрытый аукцион проводятся по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Для получения такого согласования заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение в случае наделения их полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона направляет в такой федеральный орган исполнительной власти обращение о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, которое должно содержать:

1) обоснование отнесения закрытого конкурса, закрытого аукциона к случаям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона;

2) информацию и документы, предусмотренные пунктами 1, 3, 5 - 9, 12, 13, 15 и 19 части 1, пунктом 1 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона;

3) информацию об участниках закупки, которые способны осуществить поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

3. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 2 настоящей статьи, обязан рассмотреть обращение о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления. По результатам рассмотрения такого обращения принимается решение о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона либо об отказе в таком согласовании. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона. Такой порядок предусматривает, в частности:

1) порядок направления обращения о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, форму такого обращения;

2) порядок рассмотрения обращения о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, основания для принятия решения о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона либо об отказе в таком согласовании;

3) порядок направления решения о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона либо об отказе в таком согласовании.

Статья 73. Проведение закрытого конкурса

1. При проведении закрытого конкурса заказчик одновременно направляет приглашения всем участникам закупки, указанным в пункте 3 части 2 статьи 72 настоящего Федерального закона, не позднее ста восьмидесяти дней со дня принятия решения о согласовании проведения закрытого конкурса, но не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления, заказчик направляет копии таких приглашений в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 2 статьи 72 настоящего Федерального закона.

2. Приглашение должно содержать следующую информацию:

1) информация, предусмотренная пунктами 1 - 3, 5 - 10, 12, 13, 15 - 19 и 21 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона;

2) порядок направления запросов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, порядок ознакомления с документацией о закупке и предоставления документации о закупке, размер и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке в случае ее установления в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Участник закупки, получивший приглашение, вправе направить заказчику в письменной форме запрос об ознакомлении с документацией о закупке или запрос о предоставлении документации о закупке. Ознакомление с документацией о закупке или предоставление такой документации осуществляется в следующем порядке:

1) не позднее двух рабочих дней с даты поступления запроса об ознакомлении с документацией о закупке, если такой запрос поступил заказчику не позднее чем за четыре рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, заказчик обязан обеспечить возможность ознакомления с документацией о закупке;

2) не позднее двух рабочих дней с даты поступления запроса о предоставлении документации о закупке, если такой запрос поступил заказчику не позднее чем за четыре рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, заказчик обязан предоставить документацию о закупке в письменной форме при условии внесения участником закупки платы за ее предоставление (в случае установления заказчиком такой платы). При этом размер платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии документации о закупке.

4. Участник закупки, получивший приглашение, вправе направить заказчику в письменной форме запрос о даче разъяснений положений документации о закупке. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой поступления от такого участника закупки запроса о даче разъяснений положений документации о закупке, заказчик направляет этому участнику разъяснения таких положений при условии, что запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять ее суть.

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным частью 4 настоящей статьи, вправе внести изменения в документацию о закупке не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документацию о закупке, но не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке такие изменения направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена документация о закупке. Срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем направления таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял не менее чем десять дней. Если изменения вносятся в отношении выделенного в соответствии с настоящим Федеральным законом лота, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен в отношении такого лота.

6. Подать заявку на участие в закупке вправе только участник закупки, получивший приглашение. При этом участник закупки вправе подать заявку на участие в закупке в любое время с момента получения приглашения до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

7. При проведении закрытого конкурса заявка на участие в закупке должна содержать:

1) информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а", "в" - "е", "з" - "к", "м" - "р" пункта 1, пунктами 2-5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;

2) выписку (или ее копию) из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписку (или ее копию) из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

3) информацию и документы (или их копии), подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если в соответствии с настоящим Федеральным законом предусмотрено предоставление обеспечения заявки на участие в закупке), информацию и документы в соответствии с частью 4 статьи 37 настоящего Федерального закона;

4) документ (или его копию), подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем (если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель), либо лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо).

8. Каждая заявка на участие в закупке, поступившая до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, предусмотренного документацией о закупке, регистрируется заказчиком с указанием даты и времени ее поступления. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке, не допуская повреждение таких конвертов, и рассмотрение содержания заявок на участие в закупке только после вскрытия таких конвертов. Заявка на участие в закупке, поступившая заказчику после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, не рассматривается и в день ее поступления возвращается заказчиком участнику закупки. В случае отсутствия в такой заявке информации о почтовом адресе участника закупки такая заявка подлежит хранению в соответствии с частью 15 статьи 4 настоящего Федерального закона.

9. Комиссия по осуществлению закупок не ранее окончания срока подачи заявок на участие в закупке вскрывает поступившие заказчику до окончания такого срока конверты с заявками на участие в закупке.

10. Не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в документации о закупке:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают поступившие заявки на участие в закупке и в отношении каждой такой заявки принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке;

б) осуществляют оценку заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими документации о закупке, по критериям оценки, предусмотренным частью 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (в случае установления таких критериев в документации о закупке);

в) на основании результатов оценки, предусмотренной подпунктом "б" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, которая признана соответствующей документации о закупке, порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

2) заказчик составляет протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и после подписания такого протокола членами комиссии по осуществлению закупок подписывает его и направляет:

а) один экземпляр протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 2 статьи 72 настоящего Федерального закона;

б) уведомление, содержащее информацию, предусмотренную пунктами 2 - 4 части 12 настоящей статьи, в отношении заявки на участие в закупке участника закупки, - каждому участнику закупки, подавшему заявку.

11. Заявка на участие в закупке подлежит отклонению в случаях:

1) подачи заявки участником закупки, которому не направлено приглашение;

2) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же лота закупки при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом все заявки на участие в закупке такого участника признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке;

3) подачи в соответствии с настоящим Федеральным законом участником закупки заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о цене единицы товара, работы, услуги, о сумме цен единиц товара, работы, услуги, размер которых превышает соответственно начальную (максимальную) цену контракта, начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;

4) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) информации и документов, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в документации о закупке;

5) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с частью 1, требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с частями 11, 2 и 21 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;

6) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона);

7) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в документации о закупке информации о запрете допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);

8) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;

9) предусмотренных частью 6 статьи 45 настоящего Федерального за-кона;

10) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке.

12. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать:

1) дату и место подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) информацию о принятом решении о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют документации о закупке;

3) присвоенные заявкам на участие в закупке, которые признаны соответствующими документации о закупке, значения по критериям оценки, предусмотренным частью 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (в случае установления таких критериев в документации о закупке);

4) порядковые номера, присвоенные в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 10 настоящей статьи;

5) информацию о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона;

6) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении заявок на участие в закупке, в отношении каждой заявки на участие в закупке;

7) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона.

13. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, после подписания протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), но не позднее даты заключения контракта вправе направить заказчику в письменной форме запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявки такого участника закупки. В течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик направляет такому участнику соответствующие разъяс-нения.

14. Заключение контракта по результатам проведения закрытого конкурса осуществляется в следующем порядке:

1) не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик составляет и направляет победителю определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, иному участнику закупки (далее в настоящей статье - участник закупки, с которым заключается контракт) без своей подписи не менее двух экземпляров проекта контракта, в который включается информация, предусмотренная подпунктами "а" - "е" пункта 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона;

2) участник закупки, с которым заключается контракт, в срок, установленный в документации о закупке, подписывает и направляет заказчику одновременно все экземпляры контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом). При этом в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона, такой участник одновременно направляет заказчику информацию и документы, предусмотренные указанной статьей;

3) не позднее трех рабочих дней, следующих за датой получения экземпляров контракта, информации и документов, направленных в соответствии с пунктом 2 настоящей части, но не ранее десяти дней со дня подписания заказчиком протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), протокола, предусмотренного пунктом 4 настоящей части, заказчик обязан подписать контракт, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом;

4) в случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, не выполнены требования, предусмотренные пунктом 2 настоящей части, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем истечения срока выполнения участником закупки требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей части:

а) составляет протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта, содержащий дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки участника закупки, уклонившегося от заключения контракта, указание на требования, не выполненные участником закупки;

б) составляет и направляет участнику закупки, уклонившемуся от заключения контракта, уведомление о составлении протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта;

в) направляет в соответствии с порядком, предусмотренным частью 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

5) заказчик в порядке, установленном настоящей частью, заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присвоен второй порядковый номер, в случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, признан уклонившимся от заключения контракта либо если заказчик отказался от заключения контракта в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 настоящего Федерального закона. В случае признания такого участника закупки уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе заключить в порядке, установленном настоящей частью, контракт с участником закупки, заявке которого присвоен третий порядковый номер или последующие порядковые номера. При этом участники закупки, заявки которых получили второй и третий порядковые номера, обязаны подписать контракт в порядке, установленном настоящей частью.

15. Если закрытый конкурс признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона, такой конкурс проводится с учетом особенностей, установленных частями 2 и 4 статьи 77 настоящего Федерального закона.

Статья 74. Проведение закрытого аукциона

1. Закрытый аукцион проводится в порядке, установленном частями 1 - 9 статьи 73 настоящего Федерального закона для проведения закрытого конкурса и настоящей статьей. При этом:

1) приглашение направляется не позднее ста восьмидесяти дней со дня принятия решения о согласовании проведения закрытого аукциона, но не позднее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) срок подачи заявок на участие в закупке в случае, предусмотренном частью 5 статьи 73 настоящего Федерального закона, должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем направления изменений в документацию о закупке, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял не менее чем семь дней;

3) заявка на участие в закупке должна содержать:

а) информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а", "в", "д", "е", "з" - "к", "м" - "п" пункта 1, пунктами 2 и 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;

б) выписку (или ее копию) из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписку (или ее копию) из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

в) информацию и документы (или их копии), подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если в соответствии с настоящим Федеральным законом предусмотрено предоставление обеспечения заявки на участие в закупке);

г) документ (или его копию), подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем (если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель), либо лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо).

2. Не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в закупке, установленной в документации о закупке:

1) члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают поступившие заявки на участие в закупке и в отношении каждой такой заявки принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 5 - 10 части 11 статьи 73 настоящего Федерального закона, а также в случае непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящей статьи, несоответствия таких информации и документов документации о закупке;

2) заказчик составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке и после подписания такого протокола членами комиссии по осуществлению закупок подписывает его и направляет:

а) один экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в закупке - в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 2 статьи 72 настоящего Федерального закона;

б) уведомление, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 2 части 3 настоящей статьи, в отношении заявки на участие в закупке участника закупки, - каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке.

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке должен содержать:

1) дату и место рассмотрения заявок на участие в закупке;

2) информацию о принятом решении о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют документации о закупке;

3) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении заявок на участие в закупке, в отношении каждой заявки на участие в закупке;

4) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона.

4. Участники закупки, заявки которых признаны соответствующими документации о закупке, вправе во время проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) принять участие в такой процедуре путем подачи ценового предложения, предусматривающего снижение начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), проводимой в присутствии членов комиссии по осуществлению закупок в следующем порядке:

1) комиссия по осуществлению закупок непосредственно перед началом процедуры подачи ценовых предложений регистрирует присутствующих участников закупки. При этом в случае проведения такой процедуры по нескольким лотам комиссия по осуществлению закупок регистрирует присутствующих участников закупки в отношении соответствующего лота. При регистрации участникам закупки или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукционист выбирается из числа членов комиссии по осуществлению закупок путем открытого голосования членов указанной комиссии большинством голосов;

3) аукционист начинает процедуру подачи ценовых предложений с объявления начала ее проведения, номера лота (в случае проведения такой процедуры по нескольким лотам), наименования объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), а также обращается с предложением к участникам закупки подавать свои ценовые предложения;

4) подача ценовых предложений осуществляется путем снижения текущего минимального ценового предложения на величину, составляющую 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) (далее - "шаг аукциона"). В случае, если после троекратного объявления последнего ценового предложения ни один из участников закупки не заявил о своем намерении предложить более низкое ценовое предложение, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, при этом "шаг аукциона" не может быть ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

5) участник закупки после предложения аукциониста, предусмотренного пунктом 3 настоящей части, поднимает карточку в случае, если он согласен подать ценовое предложение, соответствующее объявленным цене либо сумме цен;

6) аукционист объявляет номер карточки участника закупки, который первым поднял карточку в соответствии с пунктом 5 настоящей части, а также новые цену контракта либо сумму цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), сниженные на "шаг аукциона";

7) в случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений подано ценовое предложение, предусматривающее снижение цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) до 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) или ниже, такая процедура проводится на право заключения контракта с учетом положений пункта 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона;

8) проведение процедуры подачи ценовых предложений завершается, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) ни один из участников закупки не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет завершение проведения такой процедуры, номер карточки участника закупки, подавшего такое ценовое предложение;

9) в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение либо участник закупки не явился на процедуру подачи ценовых предложений, ценовым предложением такого участника закупки признается начальная (максимальная) цена контракта либо начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона).

5. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за датой проведения процедуры подачи ценовых предложений, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в приглашении:

1) члены комиссии по осуществлению закупок на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, содержащихся в протоколе, предусмотренном пунктом 2 части 2 настоящей статьи, ценовых предложений, поданных участниками закупок, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей документации о закупке, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 части 4 настоящей статьи, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного пунктом 7 части 4 настоящей статьи, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. При присвоении порядкового номера заявкам на участие в закупке, поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;

2) заказчик составляет протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и после подписания такого протокола членами комиссии по осуществлению закупок подписывает его и направляет:

а) один экземпляр протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 2 статьи 72 настоящего Федерального закона;

б) уведомление, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 3 части 6 настоящей статьи, в отношении заявки на участие в закупке участника закупки, - каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке.

6. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать:

1) дату, время начала и окончания процедуры подачи ценовых предложений, место проведения такой проце-дуры;

2) минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое предложение (в случае, предусмотренном пунктом 7 части 4 настоящей статьи), поданные каждым участником закупки, с указанием времени подачи таких предложений, даты и времени подачи заявок на участие в закупке, поданных участниками закупки без ценовых предложений;

3) порядковые номера, присвоенные в соответствии с пунктом 1 части 5 настоящей статьи;

4) информацию о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона;

5) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении заявок на участие в закупке, ценовых предложений, поданных участниками закупок, в отношении каждой заявки на участие в закупке;

6) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона.

7. Участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения заявки этого участника закупки в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 73 настоящего Федерального закона.

8. Заключение контракта по результатам проведения закрытого аукциона осуществляется в порядке, установленном частью 14 статьи 73 настоящего Федерального закона.

9. Если закрытый аукцион признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона, такой аукцион проводится с учетом особенностей, установленных частями 3 и 4 статьи 77 настоящего Федерального закона.

Статья 75. Проведение закрытого электронного конкурса

1. При проведении закрытого электронного конкурса приглашение направляется, документация о закупке предоставляется в следующем порядке:

1) заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе приглашение, которое должно содержать информацию, предусмотренную пунктами 1 - 10, 12, 13, 15 - 19 и 21 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона, с приложением документации о закупке;

2) приглашение и документация о закупке, предусмотренные пунктом 1 настоящей части, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их размещения, направляются оператору специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия специализированной электронной площадки с единой информационной системой с учетом требований, установленных в соответствии с частью 2 статьи 241 настоящего Федерального закона;

3) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения приглашения и документации о закупке, предусмотренных пунктом 1 настоящей части, оператор специализированной электронной площадки направляет приглашения аккредитованным на специализированной электронной площадке участникам закупки, в отношении которых в реестр участников закупки, аккредитованных на специализированной электронной площадке, включены информация и документы, указанные в приглашении и предусмотренные пунктом 12 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона;

4) не позднее трех рабочих дней, следующих за датой направления в соответствии с пунктом 3 настоящей части приглашения, участник закупки, получивший такое приглашение, вправе направить такому оператору запрос о предоставлении документации о за-купке;

5) в течение одного часа, следующего за днем окончания срока, предусмотренного пунктом 4 настоящей части, оператор специализированной электронной площадки направляет заказчику поступившие от участников закупки запросы о предоставлении документации о закупке, а также следующие информацию и документы таких участников:

а) предусмотренные пунктом 2 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона, путем информационного взаимодействия специализированной электронной площадки с единой информационной системой с учетом требований, установленных в соответствии с частью 2 статьи 241 настоящего Федерального закона;

б) указанные в приглашении в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 73 настоящего Федерального закона, предусмотренные пунктом 12 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона и включенные в реестр участников закупки, аккредитованных на специализированной электронной площадке в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона;

6) в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения заказчиком информации и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящей части:

а) комиссия по осуществлению закупок рассматривает такие информацию и документы в части соответствия их требованиям, указанным в приглашении и предусмотренным пунктом 12 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона, и принимает решение о предоставлении участнику закупки документации о закупке либо об отказе участнику закупки в предоставлении документации о закупке по основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи;

б) заказчик формирует с использованием специализированной электронной площадки протокол рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке и после подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору специализированной электронной площадки;

7) в течение одного часа с момента получения протокола, предусмотренного подпунктом "б" пункта 6 настоящей части, оператор специализированной электронной площадки:

а) направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему запрос о предоставлении документации о закупке, о принятом комиссией по осуществлению закупок решении по результатам рассмотрения информации и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящей части. В случае, если комиссией по осуществлению закупок принято решение об отказе участнику закупки в предоставлении документации о закупке, такое уведомление должно содержать обоснование принятия такого решения;

б) направляет документацию о закупке, предусмотренную пунктом 1 настоящей части, участнику закупки, в отношении которого комиссией по осуществлению закупок принято решение о предоставлении документации о закупке;

в) направляет протокол рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 2 статьи 72 настоящего Федерального закона;

г) размещает протокол рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

2. Комиссия по осуществлению закупок принимает решение об отказе участнику закупки в предоставлении документации о закупке в случае:

1) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 настоящей статьи, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в приглашении;

2) несоответствия участника закупки требованиям, указанным в приглашении и предусмотренным пунктом 12 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона;

3) выявления недостоверной информации, содержащейся в информации и документах, предусмотренных пунктом 5 части 1 настоящей статьи.

3. Протокол рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке должен содержать:

1) дату рассмотрения запросов о предоставлении документации о закупке;

2) информацию об участниках закупки, запросы о предоставлении документации о закупке которых рассмотрены;

3) информацию о решении о предоставлении участнику закупки документации о закупке либо об отказе участнику закупки в предоставлении документации о закупке с обоснованием этого решения;

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении запросов о предоставлении документации о закупке, в отношении каждого запроса о предоставлении документации о закупке;

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона.

4. Участник закупки, который получил приглашение и которому предоставлена документация о закупке, вправе направить с использованием специализированной электронной площадки не более трех запросов о даче разъяснений положений документации о закупке. В течение одного часа с момента поступления такого запроса оператор специализированной электронной площадки направляет его заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления заказчику запроса о даче разъяснений положений документации о закупке заказчик направляет оператору специализированной электронной площадки разъяснение положений документации о закупке при условии, что такой запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять ее суть. В течение одного часа с момента поступления такого разъяснения оператор специализированной электронной площадки направляет его всем участникам закупки, которым в порядке, предусмотренном настоящей статьей, предоставлена документация о закупке, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил такой запрос.

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным частью 4 настоящей статьи, вправе внести изменения в приглашение, документацию о закупке, которые размещаются в единой информационной системе в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в приглашение, в документацию о закупке, но не позднее дня, предшествующего дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке, такие изменения направляются оператору специализированной электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи. Оператор специализированной электронной площадки в течение одного часа с момента поступления таких изменений направляет их всем участникам закупки, которым была предоставлена документация о закупке. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем направления таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял не менее срока, установленного частью 6 настоящей статьи для подачи заявок на участие в закупке.

6. Подать заявку на участие в закупке вправе только участник закупки, которому в порядке, предусмотренном настоящей статьей, предоставлена документация о закупке. Такой участник закупки вправе подать заявку на участие в закупке в любое время с момента получения документации о закупке до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив ее оператору специализированной площадки с использованием специализированной электронной площадки. При этом срок подачи заявок на участие в закупке не может составлять менее пяти рабочих дней, следующих за датой направления оператором специализированной площадки уведомления, предусмотренного подпунктом "а" пункта 7 части 1 настоящей статьи.

7. При проведении закрытого электронного конкурса заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "р" пункта 1, пунктами 2 - 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, информацию и документы в соответствии с частью 4 статьи 37 настоящего Федерального закона.

8. Не позднее одного часа со времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор специализированной электронной площадки в соответствии с пунктом 9 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона направляет заказчику заявки на участие в закупке.

9. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в документации о закупке:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают поступившие заявки на участие в закупке и в отношении каждой такой заявки принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке;

б) осуществляют оценку заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими документации о закупке, по критериям оценки, установленным в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона;

в) на основании результатов оценки, предусмотренной подпунктом "б" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей документации о закупке, порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

2) заказчик с использованием специализированной электронной площадки формирует протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и после подписания такого протокола усиленными электронными подписями членами комиссии по осуществлению закупок подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и:

а) направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, содержащее информацию, предусмотренную пунктами 2-4 части 11 настоящей статьи, в отношении заявки на участие в закупке такого участника закупки;

б) размещает протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

10. Заявка на участие в закупке подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления информации и документов, предусмотренных частью 7 настоящей статьи (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), пунктами 2 и 4 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в документации о закупке;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с частями 11, 2 и 21 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;

3) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона);

4) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в документации о закупке запрета допуска товаров, происходящих из иностранных государств);

5) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;

6) предусмотренных частью 6 статьи 45 настоящего Федерального за-кона;

7) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке.

11. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать:

1) дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, и номера реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупок, подавших заявки на участие в закупке, идентификационные номера таких заявок;

2) информацию о принятом решении о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют документации о закупке;

3) присвоенные заявкам на участие в закупке, признанным соответствующими документации о закупке, значения по критериям оценки, предусмотренным частью 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (в случае установления таких критериев в документации о закупке);

4) порядковые номера, присвоенные в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 9 настоящей статьи;

5) информацию о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона;

6) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении заявок на участие в закупке, в отношении каждой заявки на участие в закупке;

7) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона.

12. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, после получения уведомления, предусмотренного подпунктом "а" пункта 2 части 9 настоящей статьи, но не позднее даты заключения контракта вправе направить оператору специализированной электронной площадки с использованием специализированной электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявки этого участника закупки. Не позднее одного часа с момента поступления такого запроса оператор специализированной электронной площадки направляет его заказчику. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявки участника закупки, заказчик направляет соответствующие разъяснения оператору специализированной электронной площадки. Не позднее одного часа с момента поступления таких разъяснений оператор специализированной электронной площадки направляет его участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявки на участие в закупке.

13. Заключение контракта по результатам проведения закрытого электронного конкурса осуществляется в порядке, установленном статьей 51 настоящего Федерального закона. В случаях, предусмотренных статьей 51 настоящего Федерального закона для формирования, размещения информации и документов на электронной площадке, в том числе с использованием единой информационной системы, такие информация и документы формируются и размещаются на специализированной электронной площадке, в том числе с использованием единой информационной системы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. При этом такие информация и документы не размещаются на официальном сайте.

14. Если закрытый электронный конкурс признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона, такой конкурс проводится с учетом особенностей, установленных частями 2 и 4 статьи 77 настоящего Федерального закона.

Статья 76. Проведение закрытого электронного аукциона

1. Закрытый электронный аукцион проводится в порядке, установленном частями 1 - 6 статьи 75 настоящего Федерального закона и настоящей статьей.

2. Участник закупки, в отношении которого комиссией по осуществлению закупок принято решение о предоставлении документации о закупке, вправе в соответствии с настоящим Федеральным законом подать заявку на участие в закупке, которая должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 1, пунктами 2 и 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.

3. Участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке, вправе во время проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) принять участие в такой процедуре путем подачи ценовых предложений, предусматривающих снижение начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона). Такая процедура проводится через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке в порядке, установленном частью 3 статьи 49 настоящего Федерального закона.

4. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений оператор специализированной электронной площадки:

1) присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона, присваиваются в порядке убывания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона). В случае, если несколькими участниками закупки поданы одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, подавшим ценовое предложение ранее других таких участников закупки. При присвоении порядковых номеров заявкам на участие в закупке, поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок на участие в закупке;

2) формирует протокол подачи ценовых предложений, содержащий:

а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи ценовых предложений;

б) минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое предложение (в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона), поданное каждым участником закупки, с указанием идентификационного номера заявки такого участника, времени подачи таких предложений, даты и времени подачи заявок на участие в закупке, поданных участниками закупки без ценовых предложений;

в) порядковые номера, присвоенные заявкам в соответствии с пунктом 1 настоящей части;

3) направляет заказчику протокол, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, поданные заявки на участие в закупке, а также предусмотренные пунктом 2 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона информацию и документы участников закупки, подавших такие заявки;

4) направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, о минимальном ценовом предложении этого участника закупки, а также о минимальном ценовом предложении, поданном при проведении процедуры подачи ценовых предложений, без указания информации об участнике закупки, подавшем такое ценовое предложение.

5. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в документации о закупке:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают поступившие заявки на участие в закупке, направленные оператором специализированной электронной площадки информацию и документы, предусмотренные пунктом 3 части 4 настоящей статьи, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке в случаях, предусмотренных пунктами 2-7 части 10 статьи 75 настоящего Федерального закона, а также в случае непредставления информации и документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, несоответствия таких информации и документов документации о закупке;

б) на основании информации, содержащейся в протоколе, предусмотренном пунктом 2 части 4 настоящей статьи, а также на основании результатов рассмотрения поступивших заявок на участие в закупке, информации и документов в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей документации о закупке, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;

2) заказчик с использованием специализированной электронной площадки формирует протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после подписания такого протокола усиленными электронными подписями членами комиссии по осуществлению закупок подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и:

а) направляет уведомление, содержащее информацию, предусмотренную пунктами 2 и 3 части 6 настоящей статьи, в отношении заявки на участие в закупке участника закупки, каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке;

б) размещает протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать:

1) дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, и номера реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупок, подавших заявки на участие в закупке, идентификационные номера таких заявок;

2) информацию о принятом решении о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения и указанием положений настоящего Федерального закона, документации о закупке, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют документации о закупке;

3) порядковые номера, присвоенные в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 5 настоящей статьи;

4) информацию о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона;

5) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении заявок на участие в закупке, в отношении каждой заявки на участие в закупке;

6) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона.

7. Участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения заявки этого участника закупки в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 75 настоящего Федерального закона.

8. Заключение контракта по результатам проведения закрытого электронного аукциона осуществляется в порядке, установленном частью 13 статьи 75 настоящего Федерального закона.

9. Если закрытый электронный аукцион признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 77 настоящего Федерального закона, такой аукцион проводится с учетом особенностей, установленных частями 3 и 4 статьи 77 настоящего Федерального закона.

Статья 77. Признание закрытого конкурентного способа несостоявшимся. Последствия такого признания

1. Закрытый конкурентный способ признается несостоявшимся в случаях:

1) предусмотренных пунктами 1 - 6 части 1 статьи 52 настоящего Федерального закона. Положения указанных пунктов, касающиеся извещения об осуществлении закупки, применяются к документации о закупке;

2) если по окончании предусмотренного настоящим Федеральным законом срока для подачи запросов о предоставлении документации о закупке не подано ни одного такого запроса;

3) если комиссия по осуществлению закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом приняла решение об отказе в предоставлении документации о закупке всем участникам закупки, направившим запросы о предоставлении документации о закупке.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 52 настоящего Федерального закона, закрытый конкурс, закрытый электронный конкурс проводятся в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом следующих особенностей:

1) оценка, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 части 10 статьи 73, подпунктом "б" пункта 1 части 9 статьи 75 настоящего Федерального закона, не осуществляется;

2) контракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям, установленным в документации о закупке, заключается в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

3. Если закрытый аукцион, закрытый электронный аукцион признаны несостоявшимися в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 52 настоящего Федерального закона, контракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям, установленным в документации о закупке, заключается в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

4. Если закрытый конкурентный способ признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 статьи 52 настоящего Федерального закона, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 или 3 части 1 настоящей статьи, заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.";

е) статьи 78 и 79 признать утратившими силу;

ж) параграфы 31 - 5 признать утратившими силу;

31) в статье 93:

а) в части 1:

в пункте 6 слова ", законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации" исключить;

в пункте 8 слова "по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)" исключить;

в пункте 9 слова "определения поставщика (подрядчика, исполнителя)" исключить;

пункт 23 после слова "сооружений," дополнить словами "сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,", после слова "данные" дополнить словом "работы,";

пункты 24 и 25 изложить в следующей редакции:

"24) заключение контракта в соответствии с пунктом 2 части 2, частями 3 и 4 статьи 77 настоящего Федерального закона в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 настоящей статьи;

25) заключение контракта в соответствии с пунктом 6 части 2, пунктом 6 части 3, пунктом 2 части 4, частями 5-7 статьи 52 настоящего Федерального закона в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 настоящей статьи;";

в пункте 26 слова "а также" исключить, после слов "посещение указанных мероприятий" дополнить словами ", а также связанных с участием в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях";

в пункте 28 слова "пункта 7 части 2 статьи 83, пункта 3 части 2 статьи 831" заменить словами "подпункта "г" пункта 2 части 10 статьи 24";

пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30) осуществление закупки товаров, работ, услуг для подготовки и проведения выборов, референдума, осуществления деятельности избирательной комиссии, комиссии референдума, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6, 7 и 9 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, утверждается Правительством Российской Федерации по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;";

в пункте 36 слово "банковской" заменить словом "независимой";

в пункте 48 после слов "территории субъекта Российской Федерации" дополнить словами ", или осуществление закупки услуги, оказываемой с использованием имущества, которое создано или реконструировано на территории субъекта Российской Федерации", после слов "поставщиком товара" дополнить словами ", единственным исполнителем услуги", слово "поставщик-инвестор" заменить словом "инвестор";

дополнить пунктами 57 - 60 следующего содержания:

"57) осуществление закупки здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного участка по результатам торгов, проведение которых является обязательным в соответствии с земельным законодательством, законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

58) закупка материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва;

59) осуществление закупок товаров, работ, услуг дипломатическим представительством, консульским учреждением Российской Федерации, торговым представительством Российской Федерации, представительством Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;

60) осуществление закупок спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, спортивного снаряжения, необходимых для подготовки, участия олимпийской команды России, паралимпийской команды России, спортивных сборных команд Российской Федерации в международных спортивных соревнованиях на основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30 - 35, 37 - 41, 46 и 49 части 1 настоящей статьи, заказчик обосновывает такую цену в соответствии с настоящим Федеральным законом и включает в контракт обоснование цены контракта.";

в) в части 5:

в пункте 2 слова "частью 21 статьи 832" заменить словами "подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 51";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для заключения контракта с победителем соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с учетом положений части 9 настоящей статьи. При этом, если при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры закупка в соответствии с частью 8 статьи 52, частью 4 статьи 77 настоящего Федерального закона осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

а) единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в случаях, предусмотренных статьей 51 настоящего Федерального закона для формирования, размещения информации и документов на электронной площадке, специализированной электронной площадке, формирует и размещает такие информацию и документы в единой информационной системе (если иное не предусмотрено в соответствии с настоящим Федеральным законом);

б) положения пункта 2 части 2, подпункта "б" пункта 2 части 3, части 7 статьи 51 настоящего Федерального закона не применяются;";

в пункте 4 слова ", аукциона или запроса предложений" заменить словами "или аукциона";

г) в пункте 1 части 7 слова "способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)" заменить словами "конкурентных способов";

д) в части 12:

в подпункте "к" пункта 1 слова "подпунктами "а" - "е" пункта 1 части 5 статьи 821" заменить словами "подпунктами "н" - "п" пункта 1 части 1 статьи 43";

в пункте 3:

в подпункте "б" цифры "5, 8 - 12" заменить словами "9, 10, 13, 15, 17 и 18 части 1";

в подпункте "д" слова "частью 1" заменить словами "частями 1 и 2", дополнить словами "(при наличии)";

в пункте 5:

подпункт "б" после слов "настоящего пункта," дополнить словами "идентификационный номер,";

в подпункте "в" слова "частью 11 статьи 241" заменить словами "пунктом 2 части 6 статьи 43";

в пункте 6:

в подпункте "а" слова "2 - 5 части 11 статьи 821" заменить словами "3 - 6, 8 части 12 статьи 48";

подпункт "в" после слов "и на электронной площадке" дополнить словами ", а также размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, идентификационные номера заявок и номера реестровых записей участников закупки, заявки которых направлены заказчику в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 настоящей части", после слов "дату подведения итогов" дополнить словами ", идентификационные номера заявок";

в пункте 7 цифры "832" заменить цифрами "51", слова "13 статьи 821" заменить словами "6 статьи 50";

пункт 9 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) размещения в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 части 6 статьи 51 настоящего Федерального закона протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта или в соответствии с частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона протокола об отказе от заключения контракта прекращает блокирование количества товара, осуществленное в соответствии с подпунктом "г" пункта 5 настоящей части, такого участника закупки.";

е) дополнить частью 14 следующего содержания:

"14. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 6 и 17 части 1 настоящей статьи, допускается заключение контракта с использованием единой информационной системы в порядке, установленном пунктом 3 части 5 настоящей статьи. При этом при включении информации и документов о таком контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и при исполнении такого контракта применяются положения настоящего Федерального закона, касающиеся контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры.";

32) в статье 94:

а) в части 1:

в пункте 1 слова "а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта)" заменить словами "отдельных этапов исполнения контракта", слова "а также" исключить;

пункт 2 после слова "заказчиком" дополнить словами "поставщику (подрядчику, исполнителю)";

в пункте 3 слово "изменении" заменить словами "исполнении, изменении";

б) часть 2 после слов "предусмотренные контрактом," дополнить словами "результаты отдельного этапа исполнения контракта,";

в) в части 7 слова "приемочная комиссия должна" заменить словами "заказчик, приемочная комиссия до-лжны";

г) дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. При исполнении контракта жизненного цикла оформление документа о приемке поставленного товара или выполненной работы (в том числе при необходимости проектирования объекта капитального строительства, создания товара, который должен быть создан в результате выполнения работы) осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком) в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, обеспечения исполнения контракта в части последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.";

д) дополнить частями 13 - 16 следующего содержания:

"13. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона):

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

4) в срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 настоящей статьи) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае создания в соответствии с частью 6 настоящей статьи приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

6) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 настоящей части направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

7) в случае получения в соответствии с пунктом 6 настоящей части мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;

8) датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

14. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 настоящей статьи, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

15. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, документы, указанные в частях 13 и 14 настоящей статьи, не размещаются на официальном сайте.

16. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.";

33) в статье 95:

а) в части 1:

пункт 1 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 11 - 13 следующего содержания:

"11) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

12) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

13) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 161 статьи 34 настоящего Федерального закона. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контра-кта;";

в пункте 7 слова ", если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией" исключить;

пункт 8 после слова "года" дополнить словами "контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 161 статьи 34 настоящего Федерального закона,";

в пункте 9 слово "контракт" заменить словами "контракт, предусмотренный частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 161 статьи 34 настоящего Федерального закона, контракт";

дополнить пунктами 11 - 13 следующего содержания:

"11) если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 161 статьи 34 настоящего Федерального закона, сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов;

12) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении;

13) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов.";

б) дополнить частями 12 - 17 следующего содержания:

"12. В случае, если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 161 статьи 34 настоящего Федерального закона, цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

13. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 73 статьи 96 настоящего Федерального закона;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

15. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 настоящего Федерального закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

16. Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные частью 1 настоящей статьи изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

17. Соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое соглашение не размещается на официальном сайте.";

в) в части 4 слова ", предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо)" заменить словами "на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан";

г) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое соглашение не размещается на официальном сайте.";

д) часть 12 признать утратившей силу;

е) дополнить частями 121 и 122 следующего содержания:

"121. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, испол-нитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

122. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 1111 настоящего Федерального закона, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).";

ж) дополнить частями 141 и 142 следующего содержания:

"141. В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 121 настоящей статьи, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое извещение не размещается на официальном сайте.

142. В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 1111 настоящего Федерального закона, заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.";

з) пункт 1 части 15 изложить в следующей редакции:

"1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 11 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);";

и) часть 16 изложить в следующей редакции:

"16. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).";

к) в части 17 после слова "осуществить" дополнить словами "в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона", слова ", в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83, пункта 2 части 2 статьи 831 настоящего Федерального закона" исключить;

л) в части 171 слова ", указанного в части 3 статьи 54, части 6 статьи 78, первом предложении части 17 статьи 83, победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 832 настоящего Федерального закона)" заменить словами "определения поставщика (подрядчика, исполнителя)";

м) дополнить частью 172 следующего содержания:

"172. Контракт в случае, предусмотренном частью 171 настоящей статьи, заключается в той же форме и в том же порядке, что и расторгнутый контракт. При этом:

1) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры:

а) контракт заключается в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 части 2, частями 3 - 5 статьи 51 настоящего Федерального закона;

б) в случае, если участник закупки разместил на электронной площадке отказ от заключения контракта в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 51 настоящего Федерального закона либо если таким участником закупки в срок, установленный частью 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, не выполнены требования пункта 3 части 3 статьи 51 настоящего Федерального закона, заказчик вправе заключить в порядке, установленном пунктами 1 и 2 части 2, частями 3 - 5 статьи 51 настоящего Федерального закона, контракт с участником закупки, заявке на участие в закупке которого в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 1111 настоящего Федерального закона, контракт заключается в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 73 настоящего Федерального закона.";

н) в части 18 слова "частью 17" заменить словами "частями 17 и 171";

о) часть 20 признать утратившей силу;

п) дополнить частями 201 и 202 следующего содержания:

"201. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

202. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 1111 настоящего Федерального закона, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку);

2) дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).";

р) дополнить частью 221 следующего содержания:

"221. В случае отмены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 201 настоящей статьи, поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое извещение не размещается на официальном сайте.";

34) в статье 96:

а) в части 1 слова "принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом" исключить;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. При осуществлении закупки, предусматривающей заключение контракта жизненного цикла, заказчик устанавливает в извещении об осуществлении закупки, в документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), в проекте контракта, в приглашении требование обеспечения исполнения контракта раздельно в части:

1) поставки товара или выполнения работы (в том числе при необходимости проектирования объекта капитального строительства, создания товара, который должен быть создан в результате выполнения работы);

2) последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.";

в) в части 2 слова "требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграфами 3 и З1 главы 3 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей), пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 3 и 4 части 2 статьи 831," заменить словами "в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта требование обеспечения исполнения контракта при осуществлении закупок путем проведения электронного запроса котировок (за исключением случая, предусмотренного подпунктом "б" пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона), а также закупок, предусмотренных", цифры "51, 52" заменить цифрами "51 - 53, 55 - 58, 59";

г) в части 22 слова "принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом" исключить, дополнить словами ", от цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)";

д) в части 3 слово "банковской" заменить словом "независимой", слова "выданной банком и" исключить;

е) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 11 настоящей статьи.";

ж) в абзаце первом части 6 слова "принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом" исключить, слова "61 и 62" заменить цифрами "61 - 62-1";

з) дополнить частью 62-1 следующего содержания:

"62-1. В случае заключения контракта жизненного цикла при установлении заказчиком требования обеспечения исполнения контракта:

1) размер обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 11 настоящей статьи, устанавливается в соответствии с частями 6 и 61 настоящей статьи в извещении об осуществлении закупки, в документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), по результатам которой заключается контракт жизненного цикла, в проекте контракта, в приглашении от стоимости товара или работы (в том числе при необходимости стоимости работ по подготовке проектной документации, стоимости работ по созданию товара);

2) размер обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 2 части 11 настоящей статьи, устанавливается в соответствии с частями 6 и 61 настоящей статьи в извещении об осуществлении закупки, в документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), по результатам которой заключается контракт жизненного цикла, в проекте контракта, в приглашении в размере до десяти процентов от стоимости последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.";

и) в части 72 слово "банковской" заменить словом "независимой";

к) в пункте 3 части 8 слово "банковской" заменить словом "независимой";

л) в части 81 слова "об обеспечении" заменить словами "от обеспечения";

м) часть 9 признать утратившей силу;

35) в статье 99:

а) в абзаце первом части 2 слова "(далее - субъекты контроля)" заменить словами ", банков, государственной корпорации "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций при осуществлении такими банками, корпорацией, гарантийными организациями действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом (далее - субъекты контроля),";

б) в части 3:

в подпункте "а" пункта 1 слова "заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осуществления" заменить словами "субъектов контроля (за исключением банков, государственной корпорации "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций) при осуществлении";

в пункте 2:

в подпункте "а" слова "заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осуществления" заменить словами "субъектов контроля (за исключением банков, государственной корпорации "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций) при осуществлении";

в подпункте "б" слова "заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осуществления" заменить словами "субъектов контроля при осуществлении";

в пункте 3 слова "и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осуществления" заменить словами "(за исключением плановых проверок в отношении банков, государственной корпорации "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций) и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля при осуществлении";

в) в части 6 слова "может определяться иная информация, подлежащая" заменить словами "могут определяться иные информация и документы, подлежащие";

г) в пункте 1 части 15 слова "заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего" заменить словами "субъектов контроля";

д) в абзаце первом части 22 слова "заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок" заменить словами "субъектов контроля";

е) в части 24 слова "в соответствии с пунктом 2 части 22 настоящей статьи" исключить;

ж) часть 26 дополнить предложениями следующего содержания: "Представление документов и информации, предусмотренных настоящей частью, не требуется в случае их размещения в соответствии с настоящим Федеральным законом на официальном сайте. При этом, если документы и информация, размещенные на официальном сайте, не соответствуют документам и информации, составленным при осуществлении закупки, приоритет имеют документы и информация, размещенные на официальном сайте.";

36) в статье 103:

а) в части 1 слова ", 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52" заменить словами "и пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами)";

б) в части 2:

в абзаце первом слова "документы и информация" заменить словами "информация и документы";

в пункте 9 слово "копия" заменить словами "контракт (с прилагаемыми документами), заключенный в соответствии с настоящим Федеральным законом по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, копия";

в пункте 10 слова "контракта, отдельного этапа исполнения контракта" заменить словами "заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о приемке;";

в) в части 3 слова "пунктах 8, 10, 11 и 13" заменить словами "пунктах 10, 11 и 13", слово "заказчиками" заменить словами "в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи,", слова "изменения контракта," исключить, слова ", приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "При этом, если в соответствии с настоящим Федеральным законом контракт, документ о приемке, соглашение об изменении контракта, соглашение о расторжении контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта подписаны с использованием единой информационной системы, такие документы, а также информация, содержащаяся в них и подлежащая включению в реестр контрактов, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем их подписания, направляется с использованием единой информационной системы в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи, для включения в реестр контрактов.";

г) в части 4 первое предложение дополнить словами ", за исключением информации, содержащейся в указанных в части 3 настоящей статьи контракте, документе о приемке, соглашении об изменении контракта, соглашении о расторжении контракта, решении об одностороннем отказе от исполнения контракта, которая размещается автоматически с использованием единой информационной системы в реестре контрактов не позднее одного рабочего дня с момента ее направления в соответствии с настоящей статьей";

д) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов, размещаются на официальном сайте, за исключением осуществления за-купок:

1) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 6 и 7 части 11, частью 12 статьи 24, пунктами 7, 24, 45, 52 и 56 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;

2) заказчиками, предусмотренными пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона;

3) в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона определены особенности, предусматривающие неразмещение информации и документов на официальном сайте.";

е) в части 7 слова "Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении контрактов, составляющие государственную тайну, включаются" заменить словами "Информация о контрактах, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, включается", слова "Указанные сведения не подлежат" заменить словами "Указанная информация не подлежит";

ж) в части 8 слова ", 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52" заменить словами "и пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами)";

з) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Данные, содержащиеся в информации и документах, предусмотренных пунктами 10 и 13 части 2 настоящей статьи, подлежат регистрации в регистрах бухгалтерского учета после включения таких информации и документов в реестр контрактов в соответствии с настоящей статьей.";

37) в статье 104:

а) часть 1 после слова "осуществляется" дополнить словами "в единой информационной системе путем размещения в ней", дополнить словами ", информации, предусмотренной настоящей статьей";

б) в части 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) номер реестровой записи в едином реестре участников закупок (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур);";

в пункте 5 слово "закупки" заменить словами "закупки. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, не размещается на официальном сайте";

пункт 6 признать утратившим силу;

38) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:

"Глава 6. Обжалование действий (бездействия) субъектов контроля";

39) статью 105 изложить в следующей редакции:

"Статья 105. Порядок подачи жалобы на действия (бездействие) субъектов контроля

1. При проведении конкурентных способов, при осуществлении закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона, участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном настоящей главой, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. При этом обжалование действий (бездействия) субъекта (субъектов) контроля в порядке, установленном настоящей главой, не является препятствием для обжалования таких действий (бездействия) в судебном порядке.

2. Подача участником закупки жалобы на действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля (далее также - жалоба) в контрольный орган в сфере закупок допускается в период определения поставщика (подрядчика, исполнителя), но не позднее пяти дней со дня, следующего за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), подписания такого протокола (при проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона), с учетом следующих особенностей:

1) жалоба на положения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) может быть подана до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. При этом участник закупки вправе подать только одну жалобу на положения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). В случае внесения в соответствии с настоящим Федеральным законом изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке участник закупки вправе подать только одну жалобу на положения таких извещения, документации после внесения в них таких изменений;

2) жалоба на действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, совершенные после даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, может быть подана исключительно участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке;

3) жалоба на действия (бездействие) оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, совершенные при аккредитации участника закупки на электронной площадке, специализированной электронной площадке, при размещении на электронной площадке предварительного предложения, может быть подана не позднее пяти дней со дня совершения обжалуемых действий (бездействия);

4) жалоба на действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, совершенные при заключении контракта после размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), подписания такого протокола (при проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона), может быть подана участником закупки, с которым заключается контракт, не позднее даты заключения контракта;

5) подача одной жалобы на действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, совершенные при осуществлении нескольких закупок, не допус-кается.

3. Жалоба в соответствии с настоящей статьей подается:

1) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, - при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд, а также при обжаловании действий (бездействия) оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки;

2) в контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа - при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках государственного оборонного заказа;

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, - при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

4) в орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, - при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд.

4. При проведении электронных процедур жалоба может быть подана в контрольные органы в сфере закупок, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, исключительно с использованием единой информационной системы путем формирования и размещения в этой системе следующей информации:

1) наименование контрольного органа в сфере закупок, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, в который подается жалоба на действия (бездействие) субъекта (субъектов) конт-роля;

2) наименование участника закупки в соответствии с информацией, включенной в единый реестр участников закупок;

3) идентификационный код закупки, за исключением случаев, при которых в соответствии с настоящим Федеральным законом указание такого кода не предусмотрено, а также случаев подачи жалобы на действия (бездействие) оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, совершенные при аккредитации участника закупки на электронной площадке, специализированной электронной площадке, при размещении на электронной площадке предварительного предложения. Указание нескольких идентификационных кодов закупки (за исключением кодов закупок, предусмотренных статьями 25 и 26 настоящего Федерального закона) не допускается;

4) наименование субъекта (субъектов) контроля, действия которого (которых) обжалуются;

5) указание на обжалуемые действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, доводы жалобы;

6) номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, или в реестре договоров, заключенных заказчиками, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - в отношении контракта или договора, предусмотренных частью 21 статьи 31 настоящего Федерального закона, стоимость и срок исполненных обязательств по которым соответствуют требованиям указанной части (в случае установления требований в соответствии с частью 21 статьи 31 настоящего Федерального закона) и информация об исполнении которых в соответствии с настоящим Федеральным законом размещена в единой информационной системе.

5. Информация, предусмотренная частью 4 настоящей статьи, автоматически размещается с использованием единой информационной системы в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99 настоящего Федерального закона, за исключением случаев:

1) если участник закупки не зарегистрирован в единой информационной системе;

2) подачи жалобы с нарушением требований абзаца первого, пунктов 1 и 4 части 2, части 4 настоящей статьи;

3) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о подающем жалобу участнике закупки, в том числе информации об участниках, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона.

6. Участник закупки вправе отозвать с использованием единой информационной системы поданную им жалобу до даты ее рассмотрения по существу контрольным органом в сфере закупок путем формирования и размещения в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99 настоящего Федерального закона, информации об отзыве жалобы, которая размещается в таком реестре автоматически. В этом случае жалоба контрольным органом в сфере закупок по существу не рассматривается.

При этом такой участник закупки не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, совершенные при осуществлении закупки, в отношении которой поданная жалоба отозвана.

7. Информация, предусмотренная частью 4 настоящей статьи, информация об отзыве жалобы, предусмотренная частью 6 настоящей статьи, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Такая информация считается направленной, а жалоба считается отозванной с момента размещения соответствующей информации в соответствии с настоящей статьей в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99 настоящего Федерального закона.

8. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем размещения в соответствии с частью 5 настоящей статьи информации, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99 настоящего Федерального закона, контрольный орган в сфере закупок размещает (за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи) в таком реестре информацию:

1) о принятии жалобы к рассмотрению по существу с указанием даты, времени и места ее рассмотрения, о возможности использования систем видео-конференц-связи в соответствии с частью 2 статьи 106 настоящего Федерального закона;

2) об отказе (с обоснованием такого отказа) в принятии жалобы к рассмотрению по существу в случаях, если:

а) жалоба подана с нарушением требований настоящей статьи;

б) по жалобе на те же действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля принято решение суда или контрольного органа в сфере закупок.

9. Не позднее трех часов с момента размещения в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99 настоящего Федерального закона, информации, предусмотренной частью 8 настоящей статьи, участнику закупки, подавшему жалобу, субъекту (субъектам) контроля, действия (бездействие) которого (которых) обжалуются, с использованием единой информационной системы направляются:

1) уведомление о размещении в таком реестре информации о принятии жалобы к рассмотрению по существу с указанием даты, времени и места ее рассмотрения, о возможности использования систем видео-конференц-связи в соответствии с частью 2 статьи 106 настоящего Федерального закона (в случае размещения информации в соответствии с пунктом 1 части 8 настоящей статьи). В случае обжалования действий (бездействия) контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по осуществлению закупок, членов этой комиссии такое уведомление направляется заказчику, уполномоченному органу или уполномоченному учреждению, наделенным полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона. Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, считается надлежащим уведомлением участника закупки, подавшего жалобу, субъекта (субъектов) контроля, действия (бездействие) которого (которых) обжалуются, о дате, времени и месте рассмотрения жалобы по су-ществу;

2) уведомление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению по существу с указанием случая, предусмотренного пунктом 2 части 8 настоящей статьи (в случае размещения информации в соответствии с пунктом 2 части 8 настоящей статьи). В случае обжалования действий (бездействия) контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по осуществлению закупок, членов этой комиссии такое уведомление направляется заказчику, уполномоченному органу или уполномоченному учреждению, наделенным полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального за-кона.

10. При проведении закрытых конкурентных способов, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 1111 настоящего Федерального закона:

1) жалоба подается в письменной форме в контрольный орган в сфере закупок без использования единой информационной системы в сфере закупок. Подача жалобы с использованием факсимильной связи, электронной почты не допускается. При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона регистрация участника закупки, подающего жалобу, в единой информационной системе не требуется;

2) жалоба должна содержать информацию, предусмотренную частью 4 настоящей статьи, а также почтовые адреса участника закупки, подающего жалобу, субъекта (субъектов) контроля и должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки. К жалобе должны быть приложены приглашение, а также доверенность или иной подтверждающий полномочия на подписание жалобы документ (в случае подачи жалобы представителем участника закупки);

3) не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем поступления жалобы, контрольный орган в сфере закупок направляет участнику закупки, подавшему жалобу, информацию о принятии жалобы к рассмотрению по существу с указанием даты, времени и места ее рассмотрения либо об отказе в принятии жалобы к рассмотрению по существу в случаях, предусмотренных частью 5, пунктом 2 части 8 настоящей статьи. Информация о принятии жалобы к рассмотрению по существу с указанием даты, времени и места ее рассмотрения и приложением копии жалобы также направляется в указанный срок субъекту (субъектам) контроля, действия которого (которых) обжалуются.";

40) в статье 106:

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на жалобу, участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей. При этом возражение на жалобу направляется в контрольный орган в сфере закупок не позднее рабочего дня, предшествующего дню рассмотрения жалобы по существу.

2. Лица, имеющие право действовать от имени участника закупки, подавшего жалобу, от имени субъекта (субъектов) контроля, действия (бездействие) которого (которых) обжалуются, вправе участвовать в рассмотрении жалобы по существу, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи при наличии в контрольном органе в сфере закупок технической возможности осуществления видео-конференц-связи.";

б) в части 3 слова "заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки" заменить словами "субъектов контроля";

в) часть 4 дополнить предложениями следующего содержания: "Участник закупки, подавший жалобу, вправе представить для рассмотрения жалобы по существу информацию и документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В день рассмотрения жалобы по существу участник закупки, подавший жалобу, вправе ее отозвать непосредственно при рассмотрении.";

г) в части 5 слова "Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированная организация, комиссия по осуществлению закупок, ее члены, должностные лица контрактной службы, контрактный управляющий, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки" заменить словами "Субъекты контроля", после слов "документацию о закупке" дополнить словами "(в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

д) в части 6 слова ", в запросе предложений, окончательных предложений" исключить;

е) части 7 и 8 изложить в следующей редакции:

"7. Контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта заказчиком до рассмотрения жалобы по существу, направив заказчику, оператору специализированной электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию требование о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта заказчиком до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным. При проведении электронных процедур такое приостановление (в случае принятия решения о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется контрольным органом в сфере закупок с использованием единой информационной системы в сфере закупок при размещении информации в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 105 настоящего Федерального закона. В случае принятия решения о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

8. По результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной, о совершении (при необходимости) действий, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 22 статьи 99 настоящего Федерального закона, и выдает (при необходимости) предписание об устранении допущенных нарушений, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 настоящего Федерального закона. Не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения, выдачи предписания контрольный орган в сфере закупок:

1) размещает (за исключением случаев проведения закрытых конкурентных способов, осуществления закупок, предусмотренных статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 1111 настоящего Федерального закона) решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, предписание об устранении допущенных нарушений (в случае его выдачи) в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99 настоящего Федерального закона, а также направляет копию таких решения, предписания лицам, направившим в соответствии с настоящей статьей возражение на жалобу;

2) направляет (при проведении закрытых конкурентных способов, при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 1111 настоящего Федерального закона) копию решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы по существу, предписания об устранении допущенных нарушений (в случае его выдачи) участнику закупки, подавшему жалобу, субъекту (субъектам) контроля, действия (бездействие) которого (которых) обжалуются, лицам, направившим в соответствии с настоящей статьей возражение на жалобу.";

ж) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Не позднее трех часов с момента размещения в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99 настоящего Федерального закона, информации, предусмотренной пунктом 1 части 8 настоящей статьи, участнику закупки, подавшему жалобу, субъекту (субъектам) контроля, действия (бездействие) которого (которых) обжалуются, направляется с использованием единой информационной системы уведомление о размещении в таком реестре решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы по существу, предписания об устранении допущенных нарушений (в случае его выдачи). В случае обжалования действий (бездействия) контрактной службы, контрактного управляющего, комиссии по осуществлению закупок, членов этой комиссии такое уведомление направляется заказчику, уполномоченному органу или уполномоченному учреждению, наделенным полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона. Уведомление, предусмотренное настоящей частью, считается надлежащим уведомлением участника закупки, подавшего жалобу, субъекта (субъектов) контроля, действия (бездействие) которого (которых) обжалуются, о результатах рассмотрения жалобы по существу.";

41) в статье 108:

а) в абзаце первом части 3 слова "конкурсной документации, документации об аукционе, извещении о проведении запроса котировок" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

б) в части 5 слова "конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещении о проведении запроса котировок" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

в) в абзаце первом части 6 слова "конкурсной документации или извещении о проведении запроса котировок" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

г) в части 7 слова "конкурсной документацией или извещением о проведении запроса котировок" заменить словами "извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

д) в части 9 слова "конкурсная комиссия" заменить словами "комиссия по осуществлению закупок";

е) в абзаце первом части 10 слово "электронного" исключить;

ж) в части 11 слово "электронного" исключить;

з) в части 12 слово "электронного" исключить, слова "об электронном аукционе" заменить словами "о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

и) в части 14 слова "конкурсной документации, документации об электронном аукционе, извещении о проведении запроса котировок" заменить словами "извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)";

к) в абзаце первом части 16 слова "в документации о закупке от пяти" заменить словами "от одной второй про-цента";

42) статью 109 признать утратившей силу;

43) в части 2 статьи 1101 слова "определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" исключить;

44) в статье 1111:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Заказчики, осуществляющие деятельность на территории иностранного государства, осуществляют закупки на территории иностранного государства в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, с учетом следующих особенностей:

1) информация и документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в единой информационной системе не размещаются;

2) согласования, предусмотренные частью 2 статьи 72 и пунктом 4 части 5 статьи 93 настоящего Федерального закона, и контроль, предусмотренный частями 5 и 51 статьи 99 настоящего Федерального закона, не осуществляются;

3) приглашение направляется не менее чем трем участникам закупок. Такое приглашение должно содержать информацию, предусмотренную частью 2 статьи 73 настоящего Федерального закона, информацию о возможности подачи заявки на участие в закупке с использованием любых средств связи и доставки, в том числе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, а также информацию о применении особенностей, предусмотренных настоящей частью;

4) заявка на участие в закупке не может быть отклонена в случаях ее несоответствия требованиям части 7 статьи 43 настоящего Федерального закона или непредставления декларации, предусмотренной подпунктом "о" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;

5) контракт по результатам закрытого конкурса, закрытого аукциона заключается не позднее чем через двадцать дней со дня, следующего за днем подписания протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в письменной форме, предусмотренной законодательством иностранного государства, на территории которого заказчик осуществляет закупку, а при отсутствии такого законодательства - в соответствии с традициями делового оборота такой страны;

6) заказчик вправе:

а) не руководствоваться положениями статей 14, 23, 28 - 301, 34 - 37, 41, 44, 45, 103 и 104 настоящего Федерального закона;

б) установить требование к участникам закупки о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством иностранного государства, на территории которого заказчик осуществляет закупку, к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

в) включить в проект контракта условия с учетом требований законодательства иностранного государства, на территории которого заказчик осуществляет закупку;

г) установить требование обеспечения исполнения контракта в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или законодательством иностранного государства, на территории которого осуществляется закупка, либо в определенных законодательством иностранного государства случаях не устанавливать такое требование;

д) не разрабатывать и не утверждать документацию о закупке. В этом случае информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "д" пункта 1 части 1 статьи 72 настоящего Федерального закона, включаются с учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью, в состав приглашения;

е) не проводить процедуру подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) при проведении закрытого аукциона;

7) в случае непроведения заказчиком в соответствии с подпунктом "е" пункта 6 настоящей части процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона):

а) заявка на участие в закупке должна содержать информацию, предусмотренную пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;

б) протокол рассмотрения заявок на участие в закупке не формируется, действия, предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи 74 настоящего Федерального закона, не осуществляются;

в) не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в приглашении, осуществляются действия, предусмотренные пунктом 1 части 2, частью 5 статьи 74 настоящего Федерального закона;

г) протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1 и 2 части 3, пунктами 3 - 6 части 6 статьи 74 настоящего Федерального закона.";

б) в пункте 1 части 2 слова "и осуществления" исключить;

в) часть 3 признать утратившей силу;

45) в статье 1114:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 1114. Особенности заключения государственного контракта, предусматривающего исполнение инвестором на территории субъекта Российской Федерации встречных инвестиционных обязательств";

б) в части 1:

в абзаце первом слово "поставщика-инвестора" заменить словом "инвестора", после слов "территории субъекта Российской Федерации" дополнить словами ", или государственного контракта на оказание услуги, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства инвестора по созданию или реконструкции имущества на территории субъекта Российской Федерации, используемого для оказания такой услуги для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации";

пункт 2 после слов "Российской Федерации" дополнить словами ", или наименование услуги, оказываемой с использованием имущества, которое создано или реконструировано на территории субъекта Российской Федерации,", после слов "поставку которого" дополнить словами ", оказание которой", слова "может осуществляться" заменить словами "могут осуществляться";

пункт 4 после слов "производства товара" дополнить словами "либо осуществляется создание или реконструкция имущества на территории субъекта Российской Федерации, используемого для оказания услуги,";

в пункте 5 слово "поставщик-инвестор" заменить словом "инвестор", после слов "Российской Федерации" дополнить словами "либо в создание или реконструкцию имущества на территории субъекта Российской Федерации, используемого для оказания ус-луги";

пункт 6 после слова "осваивается" дополнить словами ", или предельной цены единицы услуги, оказываемой с использованием имущества, которое создано или реконструировано на территории субъекта Российской Феде-рации,";

в пункте 7:

подпункт "а" после слов "государственным контрактом" дополнить словами ", или предельной цены единицы услуги, оказываемой с использованием имущества, которое создано или реконструировано на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с таким государственным контрактом,";

в подпункте "б" слово "поставщиком-инвестором" заменить словом "инвестором";

в) в части 2 слово "поставщика-инвестора" заменить словом "инвестора", после слов "Российской Федерации" дополнить словами "либо по созданию или реконструкции имущества на территории субъекта Российской Федерации, используемого для оказания услуги";

г) в части 3:

в пункте 1 слова "со встречными инвестиционными обязательствами поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации" заменить словами ", указанных в части 1 настоящей статьи";

в абзаце первом пункта 2 слова ", с которым заключается государственный контракт, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации" заменить словами "или исполнителя, с которыми заключается государственный контракт, указанный в части 1 настоящей статьи";

в пункте 3:

подпункт "а" после слов "Российской Федерации" дополнить словами ", или предельной цены единицы услуги, оказываемой с использованием имущества, которое создано или реконструировано на территории субъекта Российской Федерации,";

в подпункте "б" слово "поставщиком-инвестором" заменить словом "инвестором";

д) в части 4:

подпункт "а" пункта 1 после слова "стороной-инвестором" дополнить словами ", или единственного исполнителя, являющегося инвестором";

пункт 2 после слов "Российской Федерации" дополнить словами ", или наименование услуги, оказываемой с использованием имущества, которое создано или реконструировано на территории субъекта Российской Феде-рации,";

в пункте 4 слова "в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракт на поставку товара" заменить словами "контракт в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона", слова "предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации" заменить словами "указанного в части 1 настоящей статьи";

в пункте 5 слово "поставщик-инвестор" заменить словом "инвестор", дополнить словами "либо в создание или реконструкцию имущества на территории субъекта Российской Федерации, используемого для оказания услуги";

в пункте 7 слова "в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона контракт на поставку товара" заменить словами "контракт в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона", слова "предусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации" заменить словами "указанный в части 1 настоящей статьи";

е) в части 5:

в абзаце первом слова "с единственным поставщиком" исключить;

в пункте 2 слова "предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации" заменить словами "указанного в части 1 настоящей статьи";

в пункте 3 слова ", поставка которого является" заменить словами "или услуги, поставка которого или оказание которой являются";

пункт 4 дополнить словами ", или оказание услуги с использованием имущества, которое создано или реконструировано в соответствии с государственным контрактом, заключенным в соответствии с требованиями настоящей статьи";

ж) в части 6 слова "предусматривающих встречные инвестиционные обязательства поставщиков-инвесторов по созданию или модернизации и (или) освоению производства" заменить словами "указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении", слова ", с которыми заказчики вправе заключать контракты" заменить словами "или услуг, закупку которых заказчики вправе осуществлять";

46) в статье 112:

а) части 4, 5, 51, 53, 54, 6 - 9, 101, 12 - 21, 23 - 25, 28 - 31, 40 - 42, 422, 43 - 52 признать утратившими силу;

б) в части 53 слова ", осуществляемые в единой информационной системе, начиная с 1 января 2020 года" заменить словами "поэтапно в соответствии с порядками, установленными Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктами 2 и 3 части 14 статьи 4 настоящего Федерального закона";

в) часть 54 признать утратившей силу;

г) в части 58 слова "аукциона в электронной форме или открытого конкурса в электронной форме" заменить словами "электронного аукциона или электронного конкурса";

д) в подпункте "б" пункта 1 части 62 слова "подпунктом "в" пункта 1" заменить словами "пунктом 13";

е) в пункте 2 части 65 слово "банковской" заменить словом "независимой", слово "банковскую" заменить словом "независимую";

ж) часть 68 признать утратившей силу;

з) дополнить частью 69 следующего содержания:

"69. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, также применяются к выявленному объекту культурного наследия.".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2019 года N 449-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7767; 2020, N 17, ст. 2702; N 31, ст. 5008; 2021, N 1, ст. 78) следующие изменения:

1) пункты 10 - 13, 15, 16, 18 - 22 статьи 1 признать утратившими силу;

2) в части 4 статьи 2 слова "1 октября 2021 года" заменить словами "1 января 2023 года".

Статья 7

Признать утратившими силу:

1) пункты 21 - 24, 26, 27, 29, 32 - 35 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6961);

2) пункты 17 - 24, 30, 32 - 35 статьи 1 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 140-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2925);

3) пункты 7 и 9 статьи 1 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 498-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 51);

4) пункт 3 статьи 15 Федерального закона от 6 апреля 2015 года N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2022);

5) пункты 2-5 статьи 22 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 4001);

6) пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 227-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4353);

7) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 320-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4253);

8) пункты 5 и 6 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 365-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4298);

9) пункты 30 - 39, 43 - 49, 51, 57, 58, 60 - 72 статьи 1 Федерального закона от 31 декабря 2017 года N 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 88);

10) статью 4 Федерального закона от 29 июля 2018 года N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 31, ст. 4856);

11) пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8428);

12) Федеральный закон от 1 мая 2019 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в статьи 56 и 561 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 18, ст. 2193);

13) пункты 4 и 5 статьи 2 Федерального закона от 1 мая 2019 года N 70-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 18, ст. 2194);

14) пункты 29 - 44, 47, 48, 50, 55 - 61 статьи 1 Федерального закона от 1 мая 2019 года N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 18, ст. 2195);

15) пункт 4 статьи 1 Федерального закона от 27 июня 2019 года N 152-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 26, ст. 3318).

Статья 8

1. Закрытые способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении которых размещены, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых направлены по 31 декабря 2021 года включительно, проводятся по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. При этом подача заявок на участие в закупках, при осуществлении которых применяются такие закрытые способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и участие в них допускаются без регистрации в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии со статьей 242 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона).

2. Обязательное общественное обсуждение закупок, включенных в план-график закупок на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 2021 году, проводится по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Положения пункта 2 части 6 статьи 43 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются по 31 марта 2022 года включительно в отношении информации, предусмотренной подпунктом "в" пункта 1 части 1 указанной статьи. Такая информация направляется участником закупки в составе заявки на участие в закупке одновременно с документом, предусмотренным подпунктом "о" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона).

4. Если в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 52, частью 4 статьи 77 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона (в редакции настоящего Федерального закона), до 1 апреля 2023 года контракт с участником закупки заключается без использования единой информационной системы в сфере закупок, электронной площадки, специализированной электронной площадки.

5. Заказчики вправе применять положения части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) при осуществлении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок до 1 января 2022 года.

6. С 1 января до 1 июля 2022 года:

1) положения частей 121 и 141, пункта 1 части 172, частей 201 и 221 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются;

2) заключение контракта в случае, предусмотренном частью 171 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), осуществляется в порядке, установленном пунктом 2 части 172 указанной статьи;

3) в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) (далее также - электронные процедуры), закрытого конкурса в электронной форме, закрытого аукциона в электронной форме (далее также - закрытые электронные процедуры), заказчик:

а) направляет такое решение поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, установленном частью 122 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона);

б) не позднее дня направления решения (в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта) размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального за-кона;

в) в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, направленного в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, либо информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта;

4) в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет такое решение заказчику в порядке, установленном частью 202 статьи 95 указанного Федерального закона (в редакции настоящего Федерального закона).

7. С 1 января до 1 октября 2022 года заказчик включает в проект контракта информацию, предусмотренную подпунктами "а" и "б" (в части, касающейся цены каждого отдельного этапа исполнения контракта), подпунктом "в" (в части, касающейся цены единицы товара, работы, услуги) и подпунктом "д" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), без использования единой информационной системы в сфере закупок.

8. В отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены с 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 года, заказчики вправе осуществлять предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) формирование проекта контракта без использования единой информационной системы в сфере закупок.

9. С 1 января до 1 апреля 2022 года:

1) положения пункта 4 части 3 статьи 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются;

2) информация и документы, предусмотренные частями 13 и 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), не размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее - официальный сайт).

10. С 1 января 2022 года до 1 января 2023 года обжалование действий (бездействия) субъектов контроля осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) с учетом следующих особенностей:

1) жалоба на действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля должна содержать номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, или в реестре договоров, заключенных заказчиками, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в отношении контракта или договора (без учета правопреемства), предусмотренных частью 21 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), заключенных по цене, соответствующей требованиям указанной части (в случае установления требования в соответствии с частью 21 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона);

2) информация в соответствии с частью 5 статьи 105 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) не размещается в реестре, предусмотренном частью 21 статьи 99 указанного Федерального закона, в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 5 статьи 105 указанного Федерального закона (в редакции настоящего Федерального закона), а также в случае несоответствия требованиям пункта 1 настоящей части.

11. В отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены с 1 января 2022 года до 1 апреля 2023 года, положения частей 2 и 4 статьи 51, касающиеся неразмещения информации и документов на официальном сайте, положения части 3 статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), касающиеся направления контракта с использованием единой информационной системы в сфере закупок, не применяются.

12. Условия типовых контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются в части, не противоречащей Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), до утверждения Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) типовых условий контрактов.

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 2 статьи 6 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Абзац двадцать третий подпункта "д" пункта 32 статьи 5 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

4. Абзац двадцать четвертый подпункта "д" пункта 32, пункт 45 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2022 года.

5. Подпункт "в" пункта 5 статьи 5 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 года.

6. Подпункт "е" пункта 31 статьи 5 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

7. Абзац второй подпункта "а" пункта 31, абзац одиннадцатый подпункта "б" и подпункт "г" пункта 33 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин