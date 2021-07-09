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09.07.2021 19:17
Рубрика: Экономика

Авиаперевозки в России восстановились почти на 90% от доковидного уровня

Текст: Евгений Гайва
В июне 2021 года, по оперативным данным, российские авиакомпании на международных и внутренних рейсах перевезли почти 10,9 млн пассажиров, сообщили в Росавиации. Это составляет 86,7% от показателя за аналогичный период 2019 года, когда было перевезено 12, 57 млн пассажиров.

Таким образом, объем авиаперевозок в России восстановился почти на 90% от уровня 2019 года. По сравнению с июнем 2020 года, когда действовали ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, объем перевозок авиатранспортом в 2021 году вырос почти в 4 раза. В июне 2020 года российские авиакомпании перевезли всего 2,8 млн пассажиров.

Фото: iStock
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Пасажирооборот в июне 2021 года составил 23,3 млрд пассажирокилометров.

Авиакомпания "Аэрофлот" за первый летний месяц перевезла 2,11 млн пассажиров, "Сибирь" - 1,6 млн пассажиров. Рейсами авиакомпании "Победа" было перевезено 1,4 млн пассажиров, авиакомпании "Россия" - 1,1 млн пассажиров. Авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла 975 тысяч пассажиров.

Всего за январь-июнь 2021 перевезено 43,9 млн пассажиров, что составляет 69% от показателей 2019 года за аналогичный период и на 58% больше уровня прошлого года.

Пассажирооборот за первое полугодие составил 90,5 млрд пассажирокилометров, на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Уточненные данные по основным производственным показателям гражданской авиации за июнь 2021 будут опубликованы на сайте Росавиации в конце текущего месяца, указали в ведомстве.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Компании Авиация "Аэрофлот" Пандемия коронавируса COVID-19

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