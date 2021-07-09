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Бельгиец, "мечтающий о бессмертии", стал бакалавром физики в 11 лет

09.07.2021 / 15:15

11-летний Лоран Симонс получил диплом бакалавра физики с отличием в университете Антверпена. При этом он освоил вузовскую программу за один год вместо трех.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Мальчик планирует продолжить обучение в магистратуре по тому же направлению. Об этом сообщает 9news. Его мечта - доказать возможность бессмертия благодаря заменам частей тела и органов человека на механические.

Лоран Симонс окончил гимназию за 18 месяцев в возрасте восьми лет. Вуз он должен был закончить еще раньше, в 2019 году, но случился скандал из-за даты его окончания. Тогда мальчик должен был стать выпускником университета Эйндховена по направлению электротехника. Спор закончился не в пользу ребенка и его родителей, поэтому Симонсу пришлось прекратить учебу.

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Фото: Татьяна Кравченко
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