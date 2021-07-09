Бельгиец, "мечтающий о бессмертии", стал бакалавром физики в 11 лет

An 11-year-old boy has obtained a bachelor’s degree in physics at the University of Antwerp



Laurent Simons successfully completed a three-year course in one year, whilst also taking master’s courses on the side pic.twitter.com/05gFRrLwHr — Instablog9ja (@instablog9ja) July 7, 2021

11-летний Лоран Симонс получил диплом бакалавра физики с отличием в университете Антверпена. При этом он освоил вузовскую программу за один год вместо трех.

Мальчик планирует продолжить обучение в магистратуре по тому же направлению. Об этом сообщает 9news. Его мечта - доказать возможность бессмертия благодаря заменам частей тела и органов человека на механические.

Лоран Симонс окончил гимназию за 18 месяцев в возрасте восьми лет. Вуз он должен был закончить еще раньше, в 2019 году, но случился скандал из-за даты его окончания. Тогда мальчик должен был стать выпускником университета Эйндховена по направлению электротехника. Спор закончился не в пользу ребенка и его родителей, поэтому Симонсу пришлось прекратить учебу.