Бизнесу разъяснят, как работать в период антиковидных ограничений

Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором подготовят для предпринимателей разъяснительные материалы по правилам работы в период антиковидных ограничений. В них можно будет ознакомиться с порядком вакцинации сотрудников, в том числе - трудовых мигрантов, расчетами численности персонала, обязанностями самозанятых. Об этом сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова на круглом столе Общероссийского народного фронта по поддержке малого и среднего бизнеса.

В то же время Илюшникова рекомендовала регионам вводить ограничительные меры бережно, предварительно обсуждать их с руководителями предприятий, чтобы обеспечить возможность бизнесу сориентироваться в новых условиях, в том числе установить переходный период для ряда ограничений и штрафов.

"Экономические блоки регионов должны принимать участие в обсуждении ограничительных мер, чтобы соблюсти баланс экономического положения и антипандемийных мер", - сказала замминистра.

Она также сообщила, что Минэкономразвития анализирует возможности, которые сегодня малому и среднему предпринимательству предоставляют банки. "Вопрос с банковскими кредитами всегда актуален для бизнеса. Мы анализируем средний чек, условия выдачи, доступность и другие параметры. Эта работа поможет переосмыслить подход к ряду существующих программ и использовать другие инструменты кредитной поддержки малого бизнеса", - резюмировала Илюшникова.