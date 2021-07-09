Британия изменит правила карантина для приезжающих из стран "желтого" списка

Полностью вакцинированные жители Великобритании, прибывающие в Англию из пунктов назначения, включенных в "желтый" список путешественников, больше не будут находиться на карантине с 19 июля. Тем не менее им все равно придется платить за тесты на коронавирус до и после их возвращения, сказал транспортный секретарь правительства страны Грант Шаппс во время выступления в парламенте страны. На правительственном сайте перечислены около 400 британских поставщиков медицинских услуг, проводящих тесты, которые должны пройти полностью вакцинированные путешественники по возвращении или приезду в Альбион. Большинство из тестов находится в ценовом диапазоне от 50 до 100 фунтов стерлингов (приблизительно от пяти до десяти тысяч рублей).

В соответствии с изменениями, британцы и иностранцы, прибывающие из стран "желтого" списка, по-прежнему будут обязаны проходить тест за три дня до возвращения и на второй день после возвращения, но теперь они будут освобождены от теста на восьмой день после приезда. Популярные места отдыха, такие как материковая Испания, Греция и США находятся в этом списке. Туда также внесены Франция, Марокко, Швейцария, Ямайка и еще несколько популярных туристических направлений.

В настоящее время любой, кто возвращается из стран, занесенных в "желтый" или "красный" список, должен изолироваться в течение десяти дней, независимо от статуса вакцины. По словам Шаппса, с 19 июля - дня, когда большинство коронавирусных ограничений в Англии должны быть прекращены, руководство о том, что людям не следует путешествовать в страны "желтого" списка, будет удалено. Но он предупредил, что "страна из янтарного списка все еще может стать красной", а это означает, что карантин в отелях станет для лиц, приезжающих из этих стран, обязательным требованием.

Менее 30 направлений находятся в "зеленом" списке - это означает, что путешественникам не нужно самоизолироваться, когда они возвращаются или приезжают в Британию, в то время как более 50 стран, включая Россию, находятся в самом строгом красном списке, который требует, чтобы прибывшие платили за самоизоляцию в отеле. Очередной обзор стран, занесенных в "зеленый", "красный" и "желтый" списки, состоится 15 июля, уточняет ВВС.