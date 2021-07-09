Для посещения МАКС-2021 потребуется QR-код о вакцинации или ПЦР

"Обеспечение безопасности участников и гостей МАКС - безоговорочный приоритет АО "Авиасалон". В подготовке противоэпидемиологических мероприятий мы руководствуемся указаниями Роспотребнадзора, консультируемся с региональными властями, учитываем российский и мировой опыт проведения крупных публичных мероприятий. Строгое выполнение всех требований позволит нам провести МАКС-2021 в изначально установленные сроки - с 20 по 25 июля", - отметил генеральный директор АО "Авиасалон" Александр Левин.

К настоящему времени Роспотребнадзором окончательно согласован порядок допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса.

При этом прорабатывается возможность посещения МАКС-2021 для граждан, не имеющих возможности предоставить QR-код, но располагающих отрицательным ПЦР тестом, проведенным менее чем за 72 часа до входа на территорию выставочного комплекса. Загрузка сведений о наличии QR-кода или ПЦР-теста будет доступна всем посетителям выставки в автоматизированной системе управления заявками на сайте салона МАКС. Необходимо будет загрузить сведения не менее чем за 24 часа до посещения мероприятия.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 - АО "Авиасалон"