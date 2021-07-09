До 64 увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося в городе Серфсайд (штат Флорида) многоквартирного жилого дома тела еще четырех человек. Общее число погибших увеличилось до 64, заявила в четверг глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Она добавила, что судьба еще 76 жителей остается неизвестной, пишет ТАСС. Седьмого июля местные власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте трагедии ищут тела погибших. Спасатели применяют тяжелую технику для разбора завалов.

Напомним, многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. Конкретные причины ЧП пока не называются. После трагедии специалисты в округе Майами-Дейд начали проверку состояния всех жилых зданий.