Договориться о возобновлении поставок российской рыбы в Китай не удается

Пока договориться о возобновлении поставок российской рыбы навалом в Китай не получается, сообщил на брифинге глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, китайская сторона не предъявляет дополнительных требований к российским рыбакам, но и не предоставляет протоколы испытаний по тем фактам заражения нашей продукции, которые якобы выявлены. Однако Росрыболовство не оставляет попыток договориться с КНР.

При этом возникают риски приостановки поставок российской рыбы и рефрижераторными контейнерами. По оценке Шестакова, сейчас около 40 тысяч тонн российской рыбы ожидают разгрузки в портах Китая. И в одном из портов выгрузка из рефконтейнеров тоже приостановлена.

С конца прошлого года, когда произошла остановка поставок российской рыбы в Китай, была проведена большая работа, чтобы переориентировать поставки на другие страны. Илья Шестаков рассказал, что основным транзитным звеном сейчас является Южная Корея: за полгода туда поставили около 300 тысяч тонн (рост на 60%). В основном эта продукция идет транзитом в КНР.

"Возобновление поставок в Китай имеет большое значение, чтобы разгрузить холодильные мощности. Сейчас при подготовке к лососевой путине мы максимально разгружаем холодильные мощности на Дальнем Востоке (особенно в порту Владивостока): сейчас идет активный вывоз в центральную часть, чтобы освободить для больших объемов лососевой путины", - сказал глава Росрыболовства.

Китай является крупнейшим импортером российской рыбной продукции - на него приходится около 61% российского рыбного экспорта. В прошлом году в КНР было поставлено чуть более миллиона тонн российской рыбы. В конце прошлого года поставки в Китай были приостановлены: на российской продукции в прошлом году выявили COVID-19, случаи коронавируса были зафиксированы у персонала.