Ситуация со свободой средств массовой информации в США фактически скатывается к полной деградации, об этом говорится в докладе МИД РФ "О ситуации с правами человека в отдельных странах", опубликованном на сайте ведомства.

"Ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах, приверженность которой декларирует Вашингтон, остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации", - говорится в докладе.

В документе отмечается, что в последние годы наблюдается отход американских властей от выполнения внутри страны своих международно-правовых обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и многим другим параметрам. На Смоленской площади подчеркнули, что, по сути, столь плачевное положение дел со свободой слова явилось результатом обострившейся внутренней борьбы американских политических элит, в которой обе стороны используют очевидную цензуру. В свою очередь это приводит к грубейшим нарушениям американской конституции и международных обязательств США.

"Усугубляет ситуацию и то, что в условиях этого политического кризиса права граждан на доступ к информации нарушают функционирующие на территории Соединенных Штатов крупные частные корпорации, отказывающиеся выстраивать свою деятельность в соответствии с американскими законодательными нормами. Это высвечивает и неспособность или нежелание США привести действия этих компаний в соответствие с законом", - добавляется в докладе.