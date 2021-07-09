Новости

Гризманн может перейти в "Манчестер Сити" 23:08
Эксперт: Дефицита на рынке российских вин не ожидается 22:38
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли почти 10 тысяч человек 22:10
Собянин предупредил организации, игнорирующие вакцинацию 22:03
В тушении пожаров в Челябинской области задействуют военный Ми-8 21:51
Воробьев: Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 21:14
Глава УЕФА раскритиковал проведение Евро-2020 в 11 странах 21:08
Задержание подозреваемых в убийстве президента Гаити попало на видео 20:59
Немец потребовал выплатить компенсацию России за нападение на СССР 20:31
Власти Армении продлили карантин до 20 декабря 20:28
Вратарь "Зенита" Лунев перешел в "Байер" 20:26
Пресненский суд Москвы арестовал главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова 20:09
В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения 19:49
Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска 19:48
Греческая компания предложила сотрудникам 500 евро за прививку 19:47
NYT: Убийство президента Гаити организовал иностранец Майк 19:40
В Коми продлили ограничения из-за COVID-19 19:38
На сайте поиска работы появилась вакансия "Главный тренер сборной России по футболу" 19:18
В Петербурге заработала карта для поиска талонов на вакцинацию 19:10
В Саратовской области нашли пакет с новорожденным мальчиком 19:03
В полиции объяснили ограничение движения на Патриарших прудах в Москве 18:49
В Челябинской области из-за лесного пожара загорелся второй поселок 18:47
Черчесов отказался от компенсации от РФС в 5 млн евро 18:33
"Яндекс" отказался от покупки онлайн-магазина KupiVIP 18:22
Роспатент разъяснил порядок употребления терминов "коньяк" и "шампанское" 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 22:38
Рубрика: Экономика

Эксперт: Дефицита на рынке российских вин не ожидается

Текст: Юлия Акиньшина

Новый закон, вступивший в силу в июле и определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ, не приведет к дефициту российских вин на рынке. Такое мнение в пятницу высказал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в эфире телеканала РБК.

Фото: iStock
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ

"Я думаю, что дефицита российских вин не будет, потому что тот объем урожая, который мы собираем ежегодно, мы и в этом году ожидаем средний или чуть выше, и поэтому тот объем вина, который есть сегодня на рынке российского вина, он не уменьшится", - сказал Леонид Попович.

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

Главное сегодня

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую к COVID-19 группу россиян
На Кубани откроются пункты вакцинации в отелях и санаториях
В Кремле считают необходимыми переговоры с талибами
Мальта закроет границы для непривитых
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос