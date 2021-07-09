Эксперт: Дефицита на рынке российских вин не ожидается

Новый закон, вступивший в силу в июле и определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ, не приведет к дефициту российских вин на рынке. Такое мнение в пятницу высказал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в эфире телеканала РБК.

"Я думаю, что дефицита российских вин не будет, потому что тот объем урожая, который мы собираем ежегодно, мы и в этом году ожидаем средний или чуть выше, и поэтому тот объем вина, который есть сегодня на рынке российского вина, он не уменьшится", - сказал Леонид Попович.

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.