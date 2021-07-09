Эксперты: Америка оказалась не подготовлена к аномальной жаре

Рекордная волна тепла на тихоокеанском северо-западе США и западе Канады в конце июня стала причиной сотен смертей. Североамериканский регион готовится к еще одному всплеску рекордных температур в ближайшие выходные.

Напомним, что в июне в американском Портленде, штат Орегон, температура достигла 116 градусов по Фаренгейту (46,6 градуса Цельсия), и этого было достаточно, чтобы в городе расплавились силовые кабели, потрескались дороги и остановились городские трамваи. В небольшой канадской деревне Литтон в канадской Британской Колумбии была зафиксирована самая высокая температура в истории страны всего за несколько дней до того, как она была опустошена лесным пожаром, вызванным сильной жарой. Температура воздуха в Литтоне, где были эвакуированы все 250 жителей, достигла 49 градусов Цельсия.

Согласно новому исследованию ведущих североамериканских ученых-климатологов, подобные явления "теплового купола" становятся все более распространенными и все чаще власти городов Америки оказываются неподготовленными к ним. Специалисты по климату часто повторяют, что, хотя последнее десятилетие было самым жарким из когда-либо зарегистрированных, оно, скорее всего, будет одним из самых холодных десятилетий грядущего столетия, а уже в ближайшие десятилетия аномальная жара станет обыденным явлением. Основная часть дискуссий об изменении климата сосредоточена на смягчении его последствий, изменениях, которые необходимо предпринять мировому сообществу, чтобы предотвратить повышение температуры в ближайшие годы и десятилетия, отмечает Yahoo News.

По оценке экспертов, большинство недавних смертей в Америке, связанных с жарой, в значительной степени можно предотвратить, и существует множество способов, помогающих людям выжить при резких скачках температуры. Самым очевидным из них является кондиционер, который становится все более распространенным в домах в таких городах, как Сиэтл и Портленд, где исторически в нем не было необходимости. Кондиционеры могут спасти жизни, но они также потребляют много энергии. По словам экспертов, возможно, потребуется укрепить электрические сети, чтобы предотвратить потенциально разрушительные отключения электроэнергии при резких скачках потребительского спроса во время волн жары.

Еще один способ предотвратить смерть, связанную с жарой, - сосредоточить внимание на областях и лицах, которым грозит наибольший риск. Густонаселенные городские районы, где, как правило, живут люди с низким доходом, могут создавать эффект "теплового острова", который еще больше усугубляет сильную жару. По словам экспертов в области гражданского строительства, добавление в эти районы большего количества деревьев, парков и других зеленых насаждений может значительно снизить температуру в них. Власти также могут вкладывать больше ресурсов в обеспечение того, чтобы уязвимые группы населения, такие как пожилые люди и бездомные, имели доступ к центрам охлаждения во время опасных периодов жары. Другие ученые говорят, что решение должно начинаться с изменения нашего отношения к жаркой погоде. Высокие температуры часто считаются естественной особенностью летних месяцев, хотя они вызывают больше смертей, чем любое другое погодное явление. Эти эксперты утверждают, что отношение к экстремальной жаре, как к стихийным бедствиям, поможет городам и людям относиться к аномальной жаре с той серьезностью, которой она заслуживает.

Синоптики ожидают, что до сентября температуры выше и значительно выше средних будут поражать районы Соединенных Штатов от Великих озер до северо-запада. Эксперты считают, что сочетание продолжительной жары и продолжающейся засухи может подготовить почву для еще одного разрушительного сезона пожаров на Западе США. Возможно, что больше всего беспокоит в гибели по меньшей мере 94 жителей Орегона в результате недавней волны тепла, так это знание того, как это крупное климатическое событие прошло так легко для одних и так болезненно для других людей. Доступ к прохладным местам, кондиционирование воздуха и работодатели, которым не требовалась работа на открытом воздухе в аномальную жару, имели значение для миллионов жителей Орегона. Но для слишком многих людей не нашлось спасения от пронизывающего тепла, которое просто не утихало, отметили наблюдатели.

"Разговоры о климатических решениях сделали нас неподготовленными к реальному изменению климата. Мы продолжаем использовать различные "модели" и бороться за то, какое "решение" является лучшим, но мы ничего не сделали для устранения последствий изменения климата. Управление изменением климата не так привлекательно, как решение проблемы изменения климата, но это то, что нам нужно", - пояснил исследователь климатической политики Хуан Морено-Крус.

Эксперт по экологическому планированию Брайан Стоун-младший в интервью New York Times пояснил, что "деревья - это самая эффективная стратегия, технология, которая должна быть использована для защиты от жары в городах". "Чтобы ограничить эффект городского теплового острова, города должны сократить количество ненужного асфальта и бетона, увеличить растительность за счет посадки деревьев и озеленения инфраструктуры, ливневых вод, использовать прохладное покрытие и кровлю для лучшего отражения тепла, повысить энергоэффективность зданий, чтобы уменьшить отходы тепла и сохранить неосвоенные земли", - пояснили американские экологи Лэдд Кейт и Сара Мироу в интервью Reuters.

Эксперты сходятся во мнении, что риск жары следует рассматривать через призму расового и социального неравенства. "Пандемия обозначила уже существующие диспропорции для сообществ с низкими доходами и цветных сообществ. Как и в случае с COVID-19, решение проблемы экстремальной жары потребует рассмотрения вопросов безопасности труда, дохода, равного доступа к воде и справедливой инфраструктуры, которая обеспечивает вентиляцию и безопасное качество воздуха в помещении", - пишет социолог Анджели Меркадо в статье для Popular Science. В целом аналитики пришли к выводу, что к сильной жаре нужно относиться так же, как и к другим стихийным бедствиям. "Совершенно очевидно, что энергосистема в Соединенных Штатах оказалась не готова к последствиям изменения климата, включая связанные с ним экстремальные погодные явления. Америке необходимо переключить энергоснабжение на возобновляемые источники, такие как ветер и солнце, при этом ей нужно все больше и больше электричества, чтобы делать все, от питания большего количества кондиционеров до увеличения количества электромобилей на дорогах", - заключила климатолог Ребекка Хейльвейл в интервью Vox.