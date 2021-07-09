Эксперты МАГАТЭ завершили консультативную миссию в Беларуси

Рассмотрение режима обеспечения безопасности ядерного материала и энергетических установок завершено 9 июля в Беларуси группой экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Задача двухнедельной миссии консультативной службы по физической защите, которую возглавлял представитель США Джозеф Сандовал, пояснили БЕЛТА в Госатомнадзоре, состояла в анализе мер физической защиты, реализованных на АЭС в Островце, аспектов безопасности, связанных с транспортировкой ядерных материалов и компьютерной безопасностью самих объектов.

В состав экспертной группы, уточняет агентство, входили специалисты из Болгарии, Великобритании, Российской Федерации, Франции, Швейцарии, Украины, Великобритании и МАГАТЭ. Они сравнили национальные процедуры и практику безопасности с положениями Конвенции о физической защите ядерного материала, а также с соответствующим руководством МАГАТЭ по физической ядерной безопасности.

По итогам проделанной работы, констатируют в Госатомнадзоре республики, были выработаны рекомендации и предложения о поддержке Беларуси в дальнейшем укреплении и обеспечении физической ядерной безопасности. Кроме того, был отмечен передовой опыт, который может служить примером для других государств - членов МАГАТЭ в укреплении их деятельности в данной области.

"Принимая международную миссию, Беларусь продемонстрировала свою твердую приверженность и постоянные усилия по укреплению национального режима физической ядерной безопасности", - отметила на церемонии закрытия миссии директор отдела физической ядерной безопасности МАГАТЭ Елена Буглова.

В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям РБ Вадим Синявский подчеркнул, что для страны, которая реализует "первую ядерную энергетическую программу, рекомендации международных экспертов имеют особую значимость в целях укрепления государственных требований в области физической ядерной безопасности". Отраслевой руководитель заверил партнеров, что в республике серьезно относятся ко всем полученным рекомендациям, добавив, что они все будут полностью выполнены.

Кстати, напоминает агентство, это уже третья международная миссией, которая посещает РБ. Две предыдущие были проведены в 2000-ом и 2009 годах.