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09.07.2021 23:40
Рубрика: В мире

Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna

Текст: Максим Макарычев
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Согласно европейским регулирующим органам, воспаление сердца в настоящее время является побочным эффектом вакцин против COVID, производимых компаниями Pfizer и Moderna. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что побочные эффекты чаще встречаются у молодых мужчин.

Орган по безопасности лекарств заявил, что преимущества вакцин против коронавируса по-прежнему намного перевешивают любые риски, однако врачам и пациентам рекомендуется знать о симптомах воспаления сердца. К ним относятся боль в груди, чувство одышки и учащенное сердцебиение. Любой, у кого есть эти симптомы, должен обратиться к врачу. Постоянная картина случаев заболевания чаще наблюдается у молодых мужчин вскоре после введения второй дозы вакцины. "Эти сообщения крайне редки, и явления, как правило, легкие, люди обычно выздоравливают в течение короткого времени при стандартном лечении и отдыхе", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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С этими вакцинами были связаны два состояния - воспаление самой сердечной мышцы, известное как миокардит, и воспаление наполненного жидкостью мешка, в котором находится сердце, известное как перикардит. Миокардит и перикардит будут официально внесены в список побочных эффектов от двух вакцин в Британии и Европе, отмечает ВВС.

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