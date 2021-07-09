Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna

Согласно европейским регулирующим органам, воспаление сердца в настоящее время является побочным эффектом вакцин против COVID, производимых компаниями Pfizer и Moderna. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что побочные эффекты чаще встречаются у молодых мужчин.

Орган по безопасности лекарств заявил, что преимущества вакцин против коронавируса по-прежнему намного перевешивают любые риски, однако врачам и пациентам рекомендуется знать о симптомах воспаления сердца. К ним относятся боль в груди, чувство одышки и учащенное сердцебиение. Любой, у кого есть эти симптомы, должен обратиться к врачу. Постоянная картина случаев заболевания чаще наблюдается у молодых мужчин вскоре после введения второй дозы вакцины. "Эти сообщения крайне редки, и явления, как правило, легкие, люди обычно выздоравливают в течение короткого времени при стандартном лечении и отдыхе", - говорится в сообщении.

С этими вакцинами были связаны два состояния - воспаление самой сердечной мышцы, известное как миокардит, и воспаление наполненного жидкостью мешка, в котором находится сердце, известное как перикардит. Миокардит и перикардит будут официально внесены в список побочных эффектов от двух вакцин в Британии и Европе, отмечает ВВС.