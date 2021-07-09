Эксперты назвали самые популярные смартфоны у россиян

Специалисты компании МТС назвали самые популярные смартфоны среди россиян, которые были зарегистрированы в городах-миллионниках с 2008 по 2021 год.

В период с 2008 по 2010 год подавляющее большинство пользователей умных устройств в России делали выбор в пользу смартфонов Nokia на ОС Symbian. Сначала пользовались спросом кнопочные модели - Nokia N73, N70 и N95, позже пользователи перешли на Nokia 5800 и 5530.

В 2008 году 11 из 12 наиболее популярных смартфонов принадлежали Nokia. В 2012 году только 4 из 12 гаджетов были Nokia, а в 2014 году в рейтинге впервые не оказалось устройств от финской компании.

В 2009 году в ТОП-10 смартфонов впервые попал iPhone 3G, а еще спустя два года iPhone 4 занял первое место среди абонентов МТС в крупных городах. Смартфоны Apple были абсолютными лидерами по числу пользователей восемь лет и уступили первенство только в 2020 году бюджетной и массовой модели Honor 10 Lite. В 2015 и 2016 сразу пять iPhone разных поколений занимали первые строчки в списке наиболее популярных гаджетов.

Первые Samsung Galaxy на Android начали пользоваться популярностью уже в 2011 году и с 2013 года прочно вошли в список самых востребованных устройств в России. Смартфоны Xiaomi и Honor стали активно появляться у абонентов МТС в 2018 году. В 2021 году в число наиболее популярных моделей вошли по три устройства Apple, Samsung и Honor и четыре смартфона Xiaomi.