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09.07.2021 11:57
Рубрика: В мире

Электричка со школьниками сошла с рельсов в Австрии и упала в реку

Текст: Андрей Васильев

Драматический инцидент произошел в пятницу утром в местечке Лунгау близ австрийского города Зальцбург: электричка компании Murtalbahn сошла с путей, предположительно, из-за препятствия на рельсах, один из вагонов упал в реку Мур и лег на бок в воде. На момент аварии в вагоне находились 54 школьников, 17 из них получили легкие травмы. Они в последний день учебного года направлялись на получение аттестатов.

Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
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Авария произошла около 7 часов утра недалеко от государственной границы между Кендльбруком и Предлицем, уточняет издание Kronen Zeitung. В это время поезд ехал из Штирии в сторону Тамсвега. По словам окружного главы спасательной службы Антона Шильхера, причиной аварии, скорее всего, стали недавние ураганы. Препятствие, такое как корень дерева, могло быть выброшено на пути и, наткнувшись на него, электричка сошла с рельсов. В результате состав скатился с путей и лег на бок.

Все учащиеся были быстро спасены. В пожарной части Предлица был создан мобильный пункт медицинской помощи, где оказывалась помощь пострадавшим. Несколько учеников были доставлены в больницу в Тамсвеге и в государственную больницу Мурталь в районе Штольцальпе. Один раненый был доставлен в больницу в Шварцахе на спасательном вертолете. По данным полиции, на Муре также идет поисковая операция, так как не исключено, что в реке все еще есть люди. Она, вероятно, будет продолжаться до конца дня. Для извлечения вагона из реки Мур потребовалось специальное транспортное средство.

В мире Европа Австрия

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