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9 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в главу XVI Федерального закона "Об охране окружающей среды" и статьи 1 и 4 Федерального закона "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в главу XVI Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава XVI. Заключительные и переходные положения";

2) дополнить статьей 85 следующего содержания:

"Статья 85. Переходные положения

1. Несвоевременное или неполное внесение квартальных авансовых платежей за третий квартал 2020 года, первый, второй и третий кварталы 2021 года лицами, которые вносят такие платежи в соответствии с пунктом 4 статьи 164 настоящего Федерального закона, не влечет за собой уплату пеней, предусмотренных пунктом 7 указанной статьи.

2. Пени за неисполнение обязанности по внесению квартальных авансовых платежей за третий квартал 2020 года, взысканные до дня вступления в силу пункта 1 настоящей статьи, подлежат возврату лицам, обязанным вносить указанные платежи в соответствии с пунктом 4 статьи 164 настоящего Федерального закона, или зачету в счет будущих отчетных периодов по заявлению таких лиц в соответствии с порядком зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное воздействие на окружающую среду, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2019 года N 195-ФЗ "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 30, ст. 4097) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частями 3 - 5 следующего содержания:

"3. К территориям эксперимента дополнительно к перечисленным в части 1 настоящей статьи относятся городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. Методика определения высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень городских поселений и городских округов, указанных в части 3 настоящей статьи, сроки и этапы проведения эксперимента в таких городских поселениях и городских округах, а также целевые показатели снижения в них выбросов.

5. На городские поселения и городские округа, указанные в части 3 настоящей статьи, распространяются требования настоящего Федерального закона, за исключением сроков и этапов проведения эксперимента, а также применения целевых показателей снижения выбросов.";

2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) устанавливает перечень городских поселений и городских округов, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, с установлением сроков и этапов проведения эксперимента, а также целевых показателей снижения выбросов на таких территориях.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

3. Действие положения пункта 1 статьи 85 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин