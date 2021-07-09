Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 353-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 7, ст. 905; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4225; 2018, N 17, ст. 2424; 2020, N 31, ст. 5065) следующие изменения:

1) в статье 514:

а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "При заключении не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одной из сторон по которым не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, исполнение обязательств, возникающих из таких договоров, должно быть обеспечено в случаях и в соответствии с требованиями, которые устанавливаются нормативным актом Банка России.";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Генеральным соглашением (единым договором), договором, являющимся производным финансовым инструментом, а также договором, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств из договора, являющегося производным финансовым инструментом, может быть определено лицо, которое определяет сумму денежных средств (количество иного имущества), подлежащих передаче по договору, являющемуся производным финансовым инструментом, и (или) договору, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств из договора, являющегося производным финансовым инструментом, предъявляет требования, предусмотренные указанными договорами, совершает иные действия, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из сторон по указанным договорам. Таким лицом может являться клиринговая организация, кредитная организация, брокер или депозитарий, являющиеся стороной указанных договоров либо третьим лицом, действующим на основании соглашений, заключенных со сторонами указанных договоров.";

2) в статье 515:

а) в пункте 1 слова "может быть заключен также договор, предусматривающий обязанность по передаче одной из сторон договора другой стороне ценных бумаг и (или) денежных средств, в том числе иностранной валюты, в целях обеспечения исполнения обязательств из договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора)" заменить словами "может быть заключен также договор (соглашение), предусматривающий внесение одной стороной (обеими сторонами) обеспечительного платежа, указанный в статье 517 настоящего Федерального закона";

б) в подпункте 2 пункта 3:

абзац первый после слов "в связи с введением" дополнить словами "моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации,";

абзац второй дополнить словами ", в том числе по договору (соглашению) об обеспечительном платеже, указанному в статье 517 настоящего Федерального закона, в том числе если срок исполнения обязательств не наступил";

абзац третий после слов "(единым договором)," дополнить словами "в том числе на дату, указанную в требовании одной из сторон,", после слов "на осуществление банковских операций" дополнить словами "либо дате введения моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации";

абзац четвертый после слова "обязательствам" дополнить словами ", в том числе по обязательствам из договора (соглашения) об обеспечительном платеже, указанного в статье 517 настоящего Федерального закона,";

3) дополнить статьями 517 и 518 следующего содержания:

"Статья 517. Особенности обеспечительного платежа при обеспечении обязательств из договоров, заключенных на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором)

1. В качестве обеспечительного платежа по договорам, предусмотренным пунктом 1 статьи 515 настоящего Федерального закона, могут быть внесены (переданы в собственность) только эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, иностранные финансовые инструменты, обращение которых допускается в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии со статьей 511 настоящего Федерального закона, денежные суммы, выраженные в валюте Российской Федерации или иностранной валюте. В счет обеспечения могут вноситься ценные бумаги, не подлежащие передаче по обеспечиваемому обязательству.

2. В случае конвертации ценных бумаг, внесенных в счет обеспечения, обеспечением являются ценные бумаги, в которые были конвертированы указанные ценные бумаги.

3. В случае погашения ценных бумаг, внесенных в счет обеспечения, обеспечением являются денежные средства или ценные бумаги, полученные от погашения таких ценных бумаг.

4. Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, внесенным в счет обеспечения, проценты или иной доход на денежную сумму, внесенную в счет обеспечения, также являются обеспечением, если иное не предусмотрено договором (соглашением) об обеспечительном платеже.

5. В случае прекращения в порядке и на основаниях, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 515 настоящего Федерального закона, обеспеченного обязательства (обязательств) стоимость ценных бумаг и сумма денежных средств, которые внесены в счет обеспечения, учитываются при определении суммы денежных средств (количества иного имущества), подлежащей уплате (передаче) стороной (сторонами) в связи с прекращением обеспеченного обязательства (обязательств), в том числе при определении размера нетто-обязательства.

6. Договором (соглашением) об обеспечительном платеже может быть предусмотрено право стороны, получившей обеспечение, заменить подлежащие уплате (передаче), в том числе в случае надлежащего исполнения обеспечиваемого обязательства, денежную сумму, в том числе в иностранной валюте, и (или) ценные бумаги на иное соразмерное по стоимости обеспечение. Порядок определения соразмерной стоимости обеспечения устанавливается договором (соглашением) об обеспечительном платеже либо может быть согласован сторонами после наступления случаев, предусмотренных договором (соглашением).

7. В случае конвертации или погашения ценных бумаг, внесенных в счет обеспечения, либо замены обеспечения в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, в обеспечении могут находиться только ценные бумаги, указанные в пункте 1 настоящей статьи. В случае, если в результате конвертации или погашения ценных бумаг, внесенных в счет обеспечения, получены ценные бумаги, не указанные в пункте 1 настоящей статьи, полученные ценные бумаги подлежат замене в порядке и сроки, которые определены договором (соглашением) об обеспечительном платеже.

Статья 518. Особенности прекращения обязательств из договоров о предоставлении обеспечения без передачи права собственности на предмет обеспечения, если предоставление обеспечения является обязательным условием для заключения договоров на условиях генерального соглашения (единого договора)

При прекращении обязательств из договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) и обеспеченных без передачи права собственности на предмет обеспечения, если предоставление обеспечения является обязательным условием заключения указанных договоров, исполнение нетто-обязательства осуществляется за счет стоимости обеспечения в порядке, предусмотренном договором о предоставлении такого обеспечения, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) предметом обеспечения являются права по договору банковского счета, денежные средства (в соответствии с применимым законодательством иностранных государств), ценные бумаги или иные виды имущества, предусмотренные нормативным актом Банка России;

2) лицо, у которого хранится предмет обеспечения или которое является держателем предмета обеспечения в интересах сторон договора либо осуществляет учет прав на ценные бумаги, являющиеся предметом обеспечения, действующее в интересах других лиц, является третьим лицом и соответствует требованиям, установленным Банком России;

3) требование о предоставлении такого обеспечения установлено нормативными актами Банка России, законодательством иностранного государства или объединения иностранных государств. Перечень иностранных государств и их объединений формируется Банком России.".

Статья 2

В абзаце четвертом пункта 4 части девятой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 19, ст. 2061; 2009, N 9, ст. 1043; 2010, N 31, ст. 4193; 2011, N 49, ст. 7069; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 30, ст. 4456; 2018, N 18, ст. 2560; 2019, N 22, ст. 2661; N 52, ст. 7825; 2021, N 17, ст. 2878) слова "прекращения обязательств из финансовых договоров и определения нетто-обязательства" заменить словами "прекращения обязательств из финансовых договоров, определения и исполнения нетто-обязательства".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 52, ст. 5497; 2009, N 1, ст. 4; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; 2011, N 7, ст. 905; N 29, ст. 4301; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 29, 35; N 27, ст. 3945, 3977; N 29, ст. 4355; 2016, N 1, ст. 11; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, 4305; 2017, N 31, ст. 4761, 4815; 2018, N 47, ст. 7140; 2019, N 27, ст. 3538; N 52, ст. 7825) следующие изменения:

1) в статье 41:

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"При прекращении обязательств из финансовых договоров, обеспеченных в соответствии со статьей 518 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" имуществом должника, в том числе являющегося кредитной организацией, без передачи кредитору права собственности на предмет обеспечения, исполнение нетто-обязательства осуществляется за счет стоимости предмета обеспечения в порядке, предусмотренном договором о предоставлении такого обеспечения, при одновременном соблюдении условий, предусмотренных статьей 518 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Для целей предусмотренного настоящим пунктом исполнения нетто-обязательства порядок реализации кредитором предмета обеспечения, в том числе путем оставления предмета обеспечения за собой, стоимость предмета обеспечения определяются договором о предоставлении обеспечения, указанным в статье 518 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". При этом срок реализации кредитором имущества, являющегося предметом обеспечения, не может превышать пятнадцать рабочих дней с даты определения нетто-обязательства. Если определение нетто-обязательства осуществляется на дату, предшествующую дате введения моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации, реализация предмета обеспечения осуществляется путем оставления его за собой на дату определения нетто-обязательства.

Имущество, оставшееся у кредитора после прекращения обязательств из финансовых договоров, обеспеченных в соответствии со статьей 518 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и исполнения нетто-обязательства в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, подлежит включению в конкурсную массу должника.";

б) в подпункте 3 пункта 3:

абзац первый после слов "в связи с введением" дополнить словами "моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации,";

абзац второй дополнить словами ", в том числе по договору (соглашению) об обеспечительном платеже, указанному в статье 517 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в том числе если срок исполнения обязательств не наступил";

абзац третий после слов "в связи с введением" дополнить словами "моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации,";

абзац четвертый после слов "по всем прекращающимся обязательствам" дополнить словами ", в том числе по договору (соглашению) об обеспечительном платеже, указанному в статье 517 Федерального закона "О рынке ценных бумаг",";

2) пункт 6 статьи 614 после слов "обязательств из финансовых договоров" дополнить словами ", определение и исполнение нетто-обязательства", слова "не может быть оспорено" заменить словами "не могут быть оспорены";

3) абзац пятый пункта 6 статьи 6116 после слов "от реализации имущества должника" дополнить словами "в ходе процедур банкротства в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом,";

4) в абзаце седьмом пункта 1 статьи 63 слова "При прекращении обязательств из финансовых договоров и определении нетто-обязательства" заменить словами "При прекращении обязательств из финансовых договоров, определении и исполнении нетто-обязательства";

5) абзац второй пункта 2 статьи 115 дополнить словами "или исполнение обязательств из финансовых договоров перед которыми обеспечено имуществом должника в соответствии со статьей 518 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

6) пункт 2 статьи 131 дополнить абзацем следующего содержания:

"Признание должника, предоставившего обеспечение в соответствии со статьей 518 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", банкротом не препятствует прекращению обязательств из финансовых договоров, определению и исполнению нетто-обязательства в порядке, предусмотренном статьей 41 настоящего Федерального закона. Если реализация предмета обеспечения, в том числе путем оставления его за собой, не осуществлена кредитором в течение пятнадцати рабочих дней с даты определения нетто-обязательства, имущество, являющееся предметом обеспечения, подлежит включению в конкурсную массу должника.";

7) статью 18991 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Признание кредитной организации, предоставившей обеспечение в соответствии со статьей 518 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", банкротом не препятствует прекращению обязательств из финансовых договоров, определению и исполнению нетто-обязательства в порядке, предусмотренном статьей 41 настоящего Федерального закона. Если реализация предмета обеспечения, в том числе путем оставления его за собой, не осуществлена кредитором в течение пятнадцати рабочих дней с даты определения нетто-обязательства, имущество, являющееся предметом обеспечения, подлежит включению в конкурсную массу кредитной организации.";

8) в статье 18996:

а) в пункте 31 слова "При прекращении обязательств из финансовых договоров и определении нетто-обязательства" заменить словами "При прекращении обязательств из финансовых договоров, определении и исполнении нетто-обязательства";

б) пункт 35 дополнить словами ", которые не были исполнены в порядке, предусмотренном указанной статьей".

Статья 4

Часть 5 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 48, ст. 6716; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 22, ст. 3041; N 53, ст. 8411, 8440; 2019, N 31, ст. 4424; N 49, ст. 6957; N 52, ст. 7775; 2020, N 31, ст. 5050; 2021, N 1, ст. 38) дополнить абзацами следующего содержания:

"Наряду со случаями, указанными в части 4 настоящей статьи и настоящей части, в случаях, если в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, законодательством иностранного государства или объединения иностранных государств является обязательным предоставление обеспечения исполнения обязательств из договоров, предусмотренных статьей 515 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - финансовые договоры), заключенных с нерезидентами, на счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, резидентов - юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, могут быть зачислены денежные средства от нерезидентов:

предоставляемые в качестве обеспечения исполнения обязательств из финансовых договоров;

выплачиваемые в порядке возврата ранее уплаченных такими резидентами денежных средств, включая возврат ошибочно перечисленных денежных средств и возврат денежных средств в случаях, если они перестали быть предметом обеспечения исполнения обязательств из финансовых договоров;

выплачиваемые в виде процентов, купона, дивидендов или иного дохода на сумму денежных средств или иного имущества, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств из финансовых договоров или учитываемого на счетах такого резидента после того, как денежные средства и (или) иное имущество были зачислены на эти счета в соответствии с настоящим Федеральным законом;

выплачиваемые в виде доходов от реализации предмета обеспечения исполнения обязательств из финансовых договоров при обращении на него взыскания;

выплачиваемые в отношении ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения исполнения обязательств из финансовых договоров или учитываемых на счетах такого резидента после того, как они были зачислены на эти счета в соответствии с настоящим Федеральным законом, в виде сумм погашения (частичного погашения) ценных бумаг, а также дохода от выкупа ценных бумаг их эмитентом, от реализации ценных бумаг на основании добровольного, в том числе конкурирующего, обязательного предложения или на ином основании обязательного отчуждения ценных бумаг либо от распределения имущества ликвидируемого общества между акционерами.".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин