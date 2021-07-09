Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 356-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 46, ст. 5554; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; 2012, N 26, ст. 3446; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 1, ст. 24; N 15, ст. 2066; 2018, N 1, ст. 87; 2019, N 30, ст. 4127; N 51, ст. 7483; N 52, ст. 7768) следующие изменения:

1) абзац восемнадцатый статьи 1 изложить в следующей редакции:

"транспортирование отходов - перевозка отходов автомобильным, железнодорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах территории Российской Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и железнодорожным путям, осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального предпринимателя или юридического лица либо предоставленного им на иных правах;";

2) в статье 5:

а) абзац двадцать первый после слов "в единую" дополнить словом "федеральную";

б) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"установление порядка и условий предоставления из федерального бюджета средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на обеспечение утилизации отходов от использования товаров индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров, а также на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений (сооружений), которые необходимы для осуществления деятельности в области обращения с отходами, их модернизацию и обустройство мест (площадок) накопления отходов;";

в) абзац двадцать восьмой после слова "единой" дополнить словом "федеральной";

г) абзац сорок первый признать утратившим силу;

д) абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

"установление порядка создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов;";

е) абзац шестьдесят первый признать утратившим силу;

ж) в абзаце шестьдесят четвертом слова "разработки, утверждения и корректировки" заменить словами "разработки и утверждения";

з) абзац шестьдесят пятый после слов "положения о" дополнить словом "федеральной";

и) дополнить абзацами следующего содержания:

"установление порядка опубликования федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

утверждение порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы в области обращения с отходами I и II классов опасности, а также осуществление контроля за реализацией указанной инвестиционной программы.";

3) в статье 133:

а) в пункте 4 после слова "частью" дополнить словом "федеральной", слова "и утверждается Правительством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации" исключить;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами публикуется в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

4) в статье 135:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 135. Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов";

б) пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

"1. В целях информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами, в том числе планирования и контроля в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в Российской Федерации создается федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов, содержащая информацию об обращении с твердыми коммунальными отходами. Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов создается и развивается российским экологическим оператором.

2. Оператором федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов является российский экологический оператор.

3. Порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанный порядок также устанавливает порядок информационного взаимодействия федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов с единой федеральной государственной информационной системой отходов от использования товаров.";

в) в абзаце первом пункта 4 слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

г) в пункте 5 слово "Государственная" заменить словами "Федеральная государственная";

д) в пункте 6:

в абзаце втором слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

в абзаце третьем слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

в абзаце четвертом слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

в абзаце пятом слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

в абзаце шестом слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

в абзаце седьмом слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

в абзаце восьмом слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

в абзаце девятом слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

в абзаце десятом слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

е) в пункте 7 слова "в государственной" заменить словами "в федеральной государственной";

ж) в пункте 8 слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

з) в пункте 9 слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

и) в пункте 10 слова "в государственной" заменить словами "в федеральной государственной";

5) абзац четвертый пункта 2 статьи 141 после слова "оператором" дополнить словом "федеральной";

6) в статье 142:

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. В целях организации деятельности по обращению с отходами I и II классов опасности разрабатывается федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности. Указанная схема разрабатывается с учетом сведений и информации, содержащихся в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, и включает в себя:";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности формируется в электронном виде и является частью федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.";

в) в пункте 3 слова "разработки, утверждения и корректировки" заменить словами "формирования, корректировки и утверждения";

7) в статье 143:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 143. Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности";

б) в пункте 1 после слова "создается" дополнить словом "федеральная", слова "необходимую для разработки и корректировки федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности" заменить словами "необходимую для корректировки федеральную схему обращения с отходами I и II классов опасности";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Оператором федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности является федеральный оператор.

Федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), предоставляется доступ к информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации, персональных данных, государственной тайны.";

г) в пункте 3 слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

д) в пункте 4 слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

е) в пункте 5 слово "государственной" заменить словами "федеральной государственной";

ж) в пункте 6 слова "в государственной" заменить словами "в федеральной государственной";

8) пункты 5 - 7 статьи 144 изложить в следующей редакции:

"5. При передаче отходов I и II классов опасности федеральному оператору стоимость его услуг определяется исходя из предельных (максимальных) тарифов федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности, установленных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственного регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности.

6. Государственному регулированию подлежат предельные (максимальные) тарифы федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности, которые включают в том числе расходы на сбор отходов I и II классов опасности, транспортирование отходов I и II классов опасности, обработку отходов I и II классов опасности, утилизацию отходов I и II классов опасности, обезвреживание отходов I и II классов опасности, размещение отходов I и II классов опасности, а также расходы на реализацию инвестиционной программы федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности.

7. Федеральный оператор в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения вправе организовать систему внутреннего обеспечения в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства путем утверждения внутреннего акта (внутренних актов), соответствующего требованиям статьи 91 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".";

9) дополнить статьей 145 следующего содержания:

"Статья 145. Инвестиционная программа федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности

1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I и II классов опасности осуществляются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

2. Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственного регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности. Инвестиционная программа вместе с анализом влияния мероприятий предлагаемой инвестиционной программы на предельные (максимальные) тарифы федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности представляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" на согласование в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативному-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов по обращению с отходами I и II классов опасности.";

10) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Требования к транспортированию отходов

1. Транспортирование отходов осуществляется с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транс-порте.

2. Организация транспортирования отходов осуществляется при следующих условиях:

наличие паспорта отходов при транспортировании отходов I - IV класса опасности;

наличие документации для транспортирования и передачи отходов, оформленной в соответствии с правилами перевозки грузов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования;

соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов транспортными средствами;

наличие на транспортных средствах, контейнерах, цистернах, используемых при транспортировании отходов, специальных отличительных знаков, обозначающих определенный класс опасности отходов.

3. Образцы специальных отличительных знаков, обозначающих определенный класс опасности отходов, а также порядок нанесения таких знаков на транспортные средства, контейнеры, цистерны, используемые при транспортировании отходов, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в области транспорта.";

11) в статье 243:

а) наименование после слова "Единая" дополнить словом "федеральная";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Единая федеральная государственная информационная система учета отходов от использования товаров является федеральной государственной информационной системой, которая содержит информацию об отходах от использования товаров, о наличии мощностей основного технологического оборудования по обеспечению утилизации отходов от использования товаров и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию (далее - система). Система развивается и эксплуатируется российским экологическим оператором.";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Оператором системы является российский экологический оператор. В целях эксплуатации системы российский экологический оператор вправе привлекать учреждаемые им юридические лица.";

г) пункт 5 признать утратившим силу;

д) в пункте 7 слова "уполномоченный орган" заменить словами "российский экологический оператор", слово "иные" исключить;

е) в пункте 8 слова "уполномоченным органом" заменить словами "российским экологическим оператором", слово "иными" исключить;

ж) пункт 11 признать утратившим силу;

з) в пункте 12 слова "Уполномоченный орган" заменить словами "Российский экологический оператор";

и) в пункте 13 слова "и уполномоченным органом" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного экологического контроля, российским экологическим оператором";

12) в статье 244:

а) наименование после слова "единую" дополнить словом "федеральную";

б) пункт 1 после слова "Единая" дополнить словом "федеральная";

в) в абзаце первом пункта 2 слова "в уполномоченный орган" заменить словами "российскому экологическому оператору";

13) пункт 11 статьи 245 изложить в следующей редакции:

"11. Средства в объеме поступившего в федеральный бюджет экологического сбора направляются на обеспечение утилизации отходов от использования товаров индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров, а также на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений (сооружений), которые необходимы для осуществления деятельности в области обращения с отходами, их модернизацию и обустройство мест (площадок) накопления отходов. Расходование средств поступившего в федеральный бюджет экологического сбора осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.";

14) пункт 2 статьи 2414 дополнить абзацами следующего содержания:

"создает, развивает и эксплуатирует федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов;

развивает и эксплуатирует единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров.".

Статья 2

Статью 101 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2019, N 30, ст. 4127) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) разрабатывает и утверждает инвестиционную программу федерального оператора.".

Статья 3

Внести в статью 3 Федерального закона от 26 июля 2019 года N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 30, ст. 4127) следующие изменения:

1) в части 2 слова "по истечении одного календарного года со дня утверждения Правительством Российской Федерации федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности" заменить словами "с 1 марта 2022 года";

2) в части 3 слова "до истечения одного календарного года со дня утверждения Правительством Российской Федерации федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности" заменить словами "с 1 марта 2022 года";

3) часть 5 признать утратившей силу.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца восьмого пункта 10 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Абзац восьмой пункта 10 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин