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09.07.2021 19:48
Рубрика: В мире

Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска

Текст: Максим Макарычев

Министерство иностранных дел ФРГ объявило всю Испанию зоной коронавирусного риска после того, как уровень заражения COVID-19 на Пиренейском полуострове увеличился более чем вдвое за неделю. При этом вариант дельта быстро распространяется среди непривитых молодых людей. Классификация Испании как зоны риска влечет за собой фундаментальные карантинные обязательства для тех, кто возвращается из путешествия.

Фото: Valda Kalnina/EPA
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Этот шаг, который включает в себя популярные туристические направления Балеарских и Канарских островов и вступает в силу в воскресенье, окажет влияние на путешественников, поскольку они должны будут предоставить отрицательный тест, чтобы избежать карантина, сообщает Reuters. Однако дальнейшее повышение уровня инфицирования в Испании может привести к обязательному карантину для невакцинированных путешественников, что, как отмечают эксперты, вызовет неопределенность в отношении спроса на поездки в преддверии пикового сезона летних школьных каникул, во время которого немцы стекаются на солнечные берега Испании.

Министерство иностранных дел Германии также заявило, что определяет Кипр как зону с высокой заболеваемостью: это означает, что прибывающие путешественники должны помещаться в карантин, который может быть сокращен, если через пять дней после въезда в страну у них будет отрицательный результат.

Министр туризма Испании Рейес Марото заявил в пятницу, что страны является безопасным местом для туристов, сославшись на испанскую программу вакцинации и количество госпитализированных пациентов, находящихся под контролем медицинского персонала. Пока что федеральное правительство Испании внесло в свой собственный список зон риска только отдельные города и регионы, включая Андалусию и Страну Басков. Однако количество инфекций в Испании резко возросло за последние несколько недель. Зонами риска являются страны и регионы, в которых число новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей за семь дней (семидневная заболеваемость) превышает 50. В Испании семидневная заболеваемость в настоящее время составляет 179, сообщает Bild.

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