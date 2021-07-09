Главы МИД стран ШОС встретятся для оценки ситуации в Афганистане

Руководители внешнеполитических ведомств стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретятся в Душанбе 13-14 июля.

В рамках переговоров состоится встреча контактной группы ШОС - Афганистан, в которой примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом на брифинге в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ожидается, что по итогам переговоров в столице Таджикистана будет принято совместное заявление в связи с резкой эскалацией ситуации в Афганистане на фоне форсированного вывода из этой страны войск США и НАТО. Кроме того, министры также сфокусируются на подготовке предстоящего саммита ШОС. Это мероприятие запланировано к проведению в очном формате в Душанбе 16-17 сентября.