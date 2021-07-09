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Google "похоронит" старые Android-смартфоны уже в августе

Текст:   Антон Благовещенский
09.07.2021,  
15:59
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сервисы Google Play перестанут обновляться на старых смартфонах. Корпорация отказывается от их поддержки для снижения нагрузки на команду разработчиков.

Речь идет о мобильных устройствах под управлением Android 4.1, 4.2 и 4.3 - эта версия операционки, выпущенная в 2012 году, известна под названием Jelly Bean.

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На базе этой версии Android работает менее одного процента смартфонов, однако речь идет о количестве устройств порядка миллиона, которые не смогут обновлять приложения и пользоваться другими функциями.

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Фото: istock
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