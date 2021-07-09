"Госуслуги" уведомят родителей школьников о выплате 10 тысяч рублей

"По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах", - сказал Шадаев.

Министр добавил, что портал сам заполнит форму заявления на выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат.

Если уведомление с портала вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом.

Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале "Госуслуги" или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через портал "Госуслуги" никаких справок от родителей не потребуется.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года.