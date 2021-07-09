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09.07.2021 19:47
Рубрика: В мире

Греческая компания предложила сотрудникам 500 евро за прививку

Текст: Максим Макарычев

Греческая металлообрабатывающая компания предлагает своим сотрудникам премию в размере 500 евро за вакцинацию от COVID-19, опасаясь, что вынужденные прогулы на работе, которые не полностью предотвратят уколы, могут сорвать бум заказов. В компании Cosmos Aluminium в центральном греческом городе Лариса, где работает около 180 человек, с начала года наблюдается рост заказов, и ее руководство опасается, что вынужденная остановка производства хотя бы на день приведет к его сбоям, сообщает Reuters.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Это была бы катастрофа, - сказал вице-президент компании Яннис Кантониас. - Мы думали, что, награждая всех, кто несет ответственность, мы сможем развить тенденцию среди тех, кто был более безразличен, и изменить свое мнение".

Этот шаг частной фирмы соответствует усилиям правительства по ускорению вакцинации в стране с 11 миллионами человек, из которых 12 749 умерли от COVID-19. В пятницу греческое статистическое агентство сообщило, что промышленное производство в мае выросло на 14 процентов, так как экономика набрала обороты после вынужденного локдауна в прошлом году.

В ближайшее время греческое правительство, как ожидается, объявит об обязательной вакцинации работников в некоторых ключевых сегментах, таких как здравоохранение и центры ухода за престарелыми, сообщает Guardian. Около 38 процентов населения Греции, имеющего право на прививку от коронавируса, полностью вакцинированы. Правительство страны также предложило гражданам различные стимулы, в том числе денежные средства и бесплатные мобильные приложения для молодежи, чтобы к осени этот показатель вырос до 70 процентов.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

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