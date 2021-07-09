Инфекционист рассказал об изменившихся симптомах при заболевании COVID-19

Из-за новой мутации коронавирус COVID-19 начал ловко "маскироваться" под обычную вирусную инфекцию. Индийский штамм коронавируса "дельта" по большей части проявляется вначале не отсутствием запахов или кашлем, а расстройством желудочно-кишечного тракта.

"Основными симптомами болезни стали насморк, боль в горле и кишечные расстройства. А вот потеря обоняния отошла на второй план", - сообщил aif.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Поэтому врачи стали с большим подозрением относиться к пациентам с симптомами ОРВИ.

"Основными отличиями ковида от простуды являются интенсивный сухой кашель, температура выше 38,5 градуса, сильнейшая слабость и чувство нехватки воздуха", - подчеркнул медик.

Евгений Тимаков отметил, что трактовка симптомов - дело врачей, а не заболевших людей, и призвал не заниматься самолечением. Необходимо также строго соблюдать правила гигиены, носить защитные маски и пройти вакцинацию.