Новости

Договориться о возобновлении поставок российской рыбы в Китай не удается 11:05
В Москве завершился первый этап добровольного квалификационного экзамена 11:05
"Майор Гром" в первый день возглавил мировой топ-10 фильмов на Netflix 11:01
Захарова: РФ направила запрос Албании из-за уголовных дел против россиян 10:59
Минобороны: Выездные комиссии военных вузов будут работать до 20 июля 10:56
Более двух тысяч девушек хотят поступить в вузы Минобороны в 2021 году 10:50
Попова рассказала, откуда в Россию попадает "дельта"-штамм COVID-19 10:50
В Ростуризме объявили о запуске программы льготного кредитования отельеров 10:47
Россия фиксирует вмешательство США в предвыборную кампанию в Молдавии 10:41
Более 40 нарушителей масочного режима выявили в "Афимолл-Сити" 10:39
В Татарстане передали в суд дело о многотысячном концерте Niletto 10:38
Вышел трейлер мультсериала об альтернативной вселенной Marvel 10:36
Ученые создали математическую модель для прогноза течения болезни 10:36
Около 13 тысяч первокурсников примут в вузы Минобороны РФ 10:35
В МИД РФ пообещали не допустить провокаций на таджикско-афганской границе 10:33
В Волгограде Черной вдове посвятили огромное граффити 10:25
Главы МИД стран ШОС встретятся для оценки ситуации в Афганистане 10:18
Американца оштрафовали на 10 500 долларов за отказ надеть маску во время рейса 10:18
В двух поселках Камчатки ввели режим ЧС из-за вспышки COVID-19 10:17
Россия стала самым крупным импортером грузинского вина 10:15
Защитник сборной Парагвая Бальбуэна стал игроком "Динамо" 10:08
На Камчатке нашли "черный ящик" разбившегося Ан-26 10:08
Инфекционист рассказал об изменившихся симптомах при заболевании COVID-19 10:02
Ракетоносцы Ту-160 перебросили к границе США 09:49
Камчатские спасатели добрались до обломков Ан-26 на сопке у Паланы 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 10:02
Рубрика: Общество

Инфекционист рассказал об изменившихся симптомах при заболевании COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Из-за новой мутации коронавирус COVID-19 начал ловко "маскироваться" под обычную вирусную инфекцию. Индийский штамм коронавируса "дельта" по большей части проявляется вначале не отсутствием запахов или кашлем, а расстройством желудочно-кишечного тракта.

Фото: Saxon Vinkovic/ wikipedia.org
Академик РАН оценил угрозу распространения "черной плесени" в России

"Основными симптомами болезни стали насморк, боль в горле и кишечные расстройства. А вот потеря обоняния отошла на второй план", - сообщил aif.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Поэтому врачи стали с большим подозрением относиться к пациентам с симптомами ОРВИ.

"Основными отличиями ковида от простуды являются интенсивный сухой кашель, температура выше 38,5 градуса, сильнейшая слабость и чувство нехватки воздуха", - подчеркнул медик.

Евгений Тимаков отметил, что трактовка симптомов - дело врачей, а не заболевших людей, и призвал не заниматься самолечением. Необходимо также строго соблюдать правила гигиены, носить защитные маски и пройти вакцинацию.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ: Убийство президента Гаити "наглое и демонстративное"
Минэкономразвития повысило прогноз по ВВП, ценам на нефть и зарплатам
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида
Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО
На Камчатке возобновились поиски на месте авиакатастрофы
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным