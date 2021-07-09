Кабмин выделил регионам почти 6 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

По поручению президента России правительство продолжает обновление регионального парка автомобилей скорой помощи.

"Таких машин недостаточно во многих больницах, а те, которые есть, зачастую сильно изношены", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Из-за нехватки транспорта люди ждут врачей слишком долго.

"Так быть не должно. Правительство направило свыше 5,5 миллиардов рублей на приобретение не менее 1600 машин скорой помощи", - сообщил глава кабмина.