Как сделать образование в России доступным и качественным независимо от региона

Наши достижения определяются нашими ценностями. И когда мы говорим о целях развития России, то неизбежно приходим к вопросу о том, как воспитать молодое поколение. Ведь именно им, нашим нынешним детям, предстоит своим трудом добиваться прогресса в экономике, повышения качества жизни. Как передать школьникам те ценности, которые важны для нас? Как обеспечить сохранение и развитие человеческого капитала страны? Все это - задачи воспитания и образования. А значит, мы должны делать все, чтобы его улучшить.

Каждому ребенку - по способностям

Во-первых, необходимо сделать так, чтобы российская система образования позволяла раскрыть потенциал каждого ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу (языку, исторической памяти, искусству, науке и спорту, новым технологиям), к программам дошкольного и дополнительного образования. При этом подход к обучению должен быть индивидуальным.

Работа по такому "адресному" развитию ребят ведется в России уже несколько лет. Есть первые уникальные достижения. Постоянно расширяется охват детей программами, созданными авторитетными российскими педагогами.

Теперь нужно добиться того, чтобы действительно каждый ребенок осознал, что у него есть возможность попробовать себя в разных сферах. Чем чаще мы будем говорить своим детям, что у них обязательно получится, чем больше будем верить в них - тем больше шансов, что каждый из них раскроется по-настоящему.

Для развития ребенка нужна разнообразная насыщенная образовательная среда. Нам необходимо расширять ее: увеличивать количество мест в детских садах и школах (за счет нового строительства и капремонта), создавать инфраструктуру для детских образовательных программ в университетах, колледжах, центрах дополнительного и профессионального образования. При этом обязательно надо предусматривать возможности для инклюзии.

Нужно добиться того, чтобы действительно каждый ребенок осознал, что у него есть возможность попробовать себя в разных сферах

Чтобы качественно выполнить задачу президента по строительству современных вузовских кампусов и образовательных центров для школьников, надо прежде всего учитывать мнение педагогов - тех, кто помог своим ученикам добиться выдающихся результатов. Именно наставники подскажут, каким должно быть развивающее пространство. А уже потом можно привлекать ведущих мировых и российских архитекторов. По таком принципу организованы процессы создания образовательной инфраструктуры в "Сириусе".

Меньше "бумажек" и стресса для детей и педагогов

Во-вторых, необходимо снизить учебную нагрузку на детей в рамках общего образования и снять бюрократический груз с педагогов.

Елена Шмелева: Каждый ребенок рождается талантливым, и чтобы стать счастливым, этот талант нужно проявить, применить на благо других людей. Фото: Александр Корольков

Вместо этого и тех и других нужно поддерживать, консультировать, приобщать к новым методам обучения и воспитания. С особой тщательностью стоит подойти к подготовке учителей, руководителей образовательных организаций, клинических психологов. Мы всеми своими ресурсами должны повышать благополучие детей и их педагогов.

Нам действительно пора вернуться к вопросу о снижении учебной нагрузки на школьников. Последовательного уменьшения количества формальных проверок, контрольных работ, мониторингов. Давайте не будем заблуждаться - даже самые тщательные формальные проверки не могут ничего сделать сами по себе. Вместо повышения качества образования они лишь притупляют ощущение ответственности за будущее детей, которая лежит на каждом из нас.

Третий момент: для гармоничного развития ребят принципиально важно развивать массовый спорт - детско-юношеский, школьный, студенческий. К сожалению, бесплатных секций для детей в возрасте 3-6 лет почти нет. Недостаточно бесплатных спортивных программ дополнительного образования и для школьников. Формирование здоровой нации - это государственная задача, которая должна полностью обеспечиваться за счет бюджета с гарантиями доступности и равных возможностей для всех россиян от трех до 18 лет. Подчеркну: для всех, независимо от места проживания, уровня обеспеченности родителей, ведомственной принадлежности спортивной школы или секции.

Столица региона - вуз

Следующий вопрос, который нуждается в пересмотре: как мы определяем статус образования. Традиционно во главу угла ставится его уровень. Но вообще-то в образовании ключевую роль играет качество. Образовательные стандарты, цифровые технологии, финансовые механизмы развития должны быть не самоцелью, а инструментом для создания общедоступного образования высокого качества, позволяющего любому ребенку выбрать свою траекторию и стать успешным.

Сегодня мы видим жесткую иерархию уровней образования. На каждом из которых действуют свои "правила игры". Эта межведомственная и межуровневая разобщенность создает разрывы в системе обучения и воспитания.

Необходимо развивать преемственные образовательные модели, в реализации которых смогут участвовать организации разного уровня (например, в школьной программе - вузы и секции допобразования) и предприятия. Для детей должно быть очевидно прикладное применение знаний, которые они получают. По этой модели уже шесть лет работает "Сириус", привлекая ведущих педагогов и практиков.

Именно поэтому региональные университеты должны стать центрами развития территорий. Необходимо поддержать каждый из них (особенно в регионах, где университет всего один), повышая качество и уникальность программ. Это можно делать за счет сетевого взаимодействия: когда студенты поступают в региональный университет, но часть программы могут освоить в других образовательных или научных организациях, на производстве. Это можно делать за счет прикладных научных исследований по критическим технологиям регионов, внедряя российское ПО и применяя отечественное научное оборудование, снимая барьеры для поставки расходных материалов, повышая качество управления научными организациями и технологическими кластерами.

Талант нужно применить

Новая российская образовательная реальность формируется на междисциплинарном и межуровневом подходе. Способности детей нужно развивать, задействуя всю инфраструктуру учебных, научных, культурных и спортивных организаций. Наши дети достойны того, чтобы с ними занимались самые сильные педагоги, ученые, тренеры, деятели искусств и неравнодушные профессионалы из государственных и частных компаний. Такие наставники - это не просто носители знаний, а (может быть, в первую очередь) счастливые люди. Они делают то, что улучшает и меняет мир.

Каждый ребенок рождается талантливым, и чтобы стать счастливым, этот талант нужно проявить, применить на благо других людей!

В России много умных, ответственных и неравнодушных молодых людей, готовых сделать весомый вклад в ее развитие. Мы видим это по их включенности в гуманитарные инициативы последних лет. Ребята охотно приходят к тем, кому нужна помощь, практически круглосуточно дежурят у постели больных. Многие участвуют в разработке вакцин и лекарственных препаратов. Волонтеры, медики, добровольцы ОНФ активно проявляют свою гражданскую позицию, участвуют в политической жизни общества и государства. Именно профессионалы, лидеры значимых для общества проектов должны представлять наш народ в органах госуправления. Тут нужно не умение красиво говорить, а практические достижения, постоянное присутствие среди сограждан, умение понять суть их проблем и нести за их решение персональную ответственность.