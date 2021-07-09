Как воспринимается битва за Ленинград зарубежными историками

Фальсификация истории и борьба советской, союзнической и немецкой пропаганды за Ленинград стала одной из тем конференции к 80-летию начала битвы за город.

Напомним, что 10 июля 1941 года началось самое продолжительное сражение Великой Отечественной войны. Блокада города, длившаяся 872 дня, стала одним из самых страшных злодеяний немецкого вермахта. Однако целенаправленное уничтожение жителей до середины 90-х годов минувшего века в Германии преподносилось как "обычная осада города".

"Важнейшим направлением плана "Барбаросса" было взятие Ленинграда. Нацисты надеялись взять его за шесть-восемь недель, - говорит профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, историк Никита Ломагин. - Стремились к полному контролю Балтики. А Советский Союз воспринимали как колосс на глиняных ногах.

Немцы строили различные планы, что будут делать с городом. В частности, военно-морской флот Германии намеревался захватить объекты, которые представляли интерес в контексте войны с Британией. Его интересовали заводы, где производились подводные лодки, заводы "Судомех". Их просили не бомбить".

Однако борьба на ленинградском направлении пошла совсем не так, как представлялось немцам. 18-я армия, которая продвигалась к Ленинграду, понесла колоссальные потери. "До трети унтер-офицерского состава было здесь выбито, а унтер-офицер - это ядро немецкой армии. Если мы посмотрим на те отчеты, которые шли в Берлин, то увидим, что речь шла о необходимости подкреплений, предоставлении дополнительных ресурсов, и это, вкупе с ведущимися внутри нацистского руководства дискуссиями, подвигло Гитлера изменить стратегию в отношении Ленинграда. Стало очевидным, что город легко взять не удастся, и что никаких трофеев там получить будет невозможно", - подчеркивает историк.

В этих условиях и был издан известный приказ 28 августа 1941 года, который передали в войска. Он предполагал кардинально изменить стратегический курс на уничтожение силами авиации и артиллерии важнейших объектов ленинградской инфраструктуры, подавление советских сил ПВО и взятие города посредством голода. "С конца августа нацисты ставят задачу максимально сжать кольцо вокруг Ленинграда, отрезать его от всех возможных источников снабжения и перейти к осаде", - рассказывает Ломагин.

Но советские люди узнали о том, что творится в осажденном Ленинграде, только в ноябре. Таковы особенности пропаганды военного времени, которая работала на поддержку духа измученных людей, скрывая иногда даже страшные факты.

"Вы представляете себе, что было бы, если бы слухи о страшном голоде в Ленинграде достигли страны до того, как немцев погнали от Москвы? - вступает в разговор ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Александр Кутузов. - Начинается эвакуация населения из Ленинграда. Страна увидела тысячи, сотни тысяч ленинградских дистрофиков! И это зрелище внушило такой импульс ненависти к нацистам! Пресса в военное время решает военные задачи".

Нацисты тоже "обрабатывали" СССР своей пропагандой. "Десятки миллионов листовок было сброшено на войска и на город. Велась и радиопропаганда, поэтому в городе были изъяты все частные радиоприемники, - опять включается в разговор Никита Ломагин. - С советской стороны предпринимается контроль за слухами, которые проникали в город. В частности, с оккупированных территорий. Был принят специальный указ президиума верховного совета об ответственности за распространение ложных слухов".

К слову, на оккупированной немцами территории под контролем нацистов издавался двойник газеты "Правда", который смаковал физиологические подробности страданий ленинградцев от голода и в конце концов сообщил, что город сдался.

К 20-м числам августа стало понятно, что советские планы по эвакуации не будут выполнены. А в городе на тот момент было два с половиной миллиона человек плюс множество беженцев из Прибалтики. Вывезти же удалось чуть более 30 тысяч.

Пресса союзников рассказывала о Ленинграде практически так же, как и советская. Они знали наших героев, печатали переводы из советских газет, показывали советские фильмы. "А такие, как "Александр Невский" и "Фронтовые подруги", потрясли американских и английских зрителей, - говорит Александр Кутузов. - Эти фильмы брали премии на фестивалях. В СССР же издавался журнал "Британский военный союз", где журналисты писали, например, что английские моряки мечтают воевать так же, как воюет Балтийский флот". Знаковой была публикация в журнале Time фото Дмитрия Шостаковича в форме бойца ПВО.

"Доминирующее направление современной немецкой историографии определяет блокаду Ленинграда термином "геноцид", - подчеркивает Ломагин. - В оксфордском университете вышла книга историка Джефа Хасса "Страдание Ленинградцев во время войны 1941-1945 год", блестящая книга, которая рассказывает о человеческом измерении блокады. Признание того, какое горе принесли нацисты на советскую землю, - в этом, мне кажется, никаких фальсификаций нет".

Однако, например, в Финляндии не хотят признать ответственности за участие в блокаде. "Говорят, что после советско-финской войны вернулись на старую границу и больше ничего не делали. И это, конечно, лукавство, - считает российский историк. - Финны снабжали немцев разведывательной информацией, вели активную борьбу в Карелии. И здесь, на мой взгляд, серьезное искажение истории".

По-разному зарубежные историки оценивают и вклад в Победу ленд-лиза.